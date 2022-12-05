30 окупантів поранено, 10 - ліквідовано: у Генштабі підтвердили ураження району зосередження живої сили ворога на Запоріжжі

У Генштабі підтвердили ураження живої сили ворога на окупованій території Запорізької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ станом на 06:00 5 грудня щодо російського вторгнення.

"Підтверджено ураження Силами оборони району зосередження живої сили ворога в Якимівському районі Запорізької області. Втрати противника становлять до 30 військовослужбовців пораненими та понад - 10 мертвими", - йдеться в повідомленні.

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