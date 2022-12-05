УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5119 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
462 1

Минулої доби окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районі 16 населених пунктів на Запоріжжі, - ОВА

запорізька

У Запорізькій області військові РФ обстріляли за минулу добу цивільну інфраструктуру в районі 16 населених пунктів.

Про це в телеграмі повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Запоріжжя, Гуляйполе, Дорожнянка, Степове, Оріхів, Новоданилівка, Білогір'я, Червоне, Щербаки, Ольгівське, Мала Токмачка, Новоандріївка, Малинівка, Залізничне, Павлівка, Малі Щербаки. Надійшло 11 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями РФ", - повідомили в ОВА.

На Запорізькому напрямку ситуація за останню добу не зазнала суттєвих змін. Противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів.

Також додається, що протягом минулої доби проводилась евакуація цивільного населення з тимчасово окупованої території. Евакуйовано 1 особу.

Читайте: 30 окупантів поранено, 10 - ліквідовано: у Генштабі підтвердили ураження району зосередження живої сили ворога на Запоріжжі

Автор: 

обстріл (28414) Запорізька область (3596)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
По Запоріжжю теж били. Зруйновано якесь приватне підприємство.
показати весь коментар
05.12.2022 08:50 Відповісти
 
 