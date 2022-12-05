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Новини Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 91 690 осіб, 264 гелікоптери, 2924 танки, 1914 артсистем, 5900 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 05 грудня втрати особового складу противника становлять приблизно 91 690 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.12 орієнтовно становлять:

особового складу - близько  91690 (+540) осіб ліквідовано,

танків - 2924 (+2) од,

бойових броньованих машин - 5900 (+8) од,

артилерійських систем - 1914 (+6) од,

РСЗВ - 395 (+0) од,

засоби ППО - 211 (+1) од,

літаків - 281 (+0) од,

гелікоптерів - 264 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1582 (+9),

крилаті ракети - 531 (+0),

кораблі /катери - 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4497 (+18) од,

спеціальна техніка -163 (+0).

"Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 91 690 осіб, 264 гелікоптери, 2924 танки, 1914 артсистем, 5900 броньованих машин 01

Автор: 

армія рф (17329) Генштаб ЗС (6558) знищення (7209) техніка (1825) втрати (4395)


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То ЗСУ хочуть до католицького різдва 100 тис дохлих орків зробити?
Казали ж про подарунок на Новий рік!
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05.12.2022 09:21 Відповісти
На Миколая під подушкою знайдемо!
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05.12.2022 09:23 Відповісти
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05.12.2022 09:41 Відповісти
У грудні Різдво святкує більшість православних церков світу, у січні - меншість, яка досі під впливом москальських сатаністів.
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05.12.2022 09:52 Відповісти
Друга армія світу впевнено крокує до 100 тищ дохлих кацапів.
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05.12.2022 09:32 Відповісти
Вже більше.

Генерал СВР:

В утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ - 93012 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 2 декабря это 28134 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 9 декабря. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Потери Росгвардии с начала военных действий - 5673 убитыми и пропавшими без вести.
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05.12.2022 10:05 Відповісти
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05.12.2022 10:12 Відповісти
останній місяць якийсь абсолютно дикий темп набору "ліквідованого особового складу"!! в середньому - декілька сотень на добу! як таке можливо????
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06.12.2022 08:16 Відповісти
 
 