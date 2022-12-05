Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 91 690 осіб, 264 гелікоптери, 2924 танки, 1914 артсистем, 5900 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 05 грудня втрати особового складу противника становлять приблизно 91 690 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.12 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 91690 (+540) осіб ліквідовано,

танків - 2924 (+2) од,

бойових броньованих машин - 5900 (+8) од,

артилерійських систем - 1914 (+6) од,

РСЗВ - 395 (+0) од,

засоби ППО - 211 (+1) од,

літаків - 281 (+0) од,

гелікоптерів - 264 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1582 (+9),

крилаті ракети - 531 (+0),

кораблі /катери - 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4497 (+18) од,

спеціальна техніка -163 (+0).

"Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У лікарні окупованої Луганщини доставлено 300 поранених росіян, - Генштаб