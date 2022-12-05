Росіяни скоротили бойові вильоти авіації через значну загрозу з боку української ППО, - британська розвідка
Протягом останніх місяців кількість вильотів російської тактичної бойової авіації над Україною "значно скоротилася". Зараз російські літаки здійснюють десятки вильотів на день порівняно з максимумом 300 на день у березні 2022 року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter Міністерства оборони Великобританії.
За даними британської розвідки, Росія наразі втратила у війні проти України понад 60 літаків із нерухомим крилом.
"Скорочення бойових вильотів, ймовірно, є результатом високої загрози від сил української протиповітряної оборони, обмежень у годинах польоту, доступних російським літакам, та дедалі гіршої погоди", – йдеться у зведенні.
Британське відомство припускає, що Росія й надалі матиме низький темп наземних наступальних операцій через погану погоду, адже її тактика багато в чому покладається на візуальну ідентифікацію та некеровані снаряди.
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