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Новини Агресія Росії проти України
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852 дитини зазнали поранень в Україні з початку повномасштабної війни, - Офіс Генпрокурора. ІНФОГРАФІКА

діти

Станом на ранок 5 грудня 2022 року 1295 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 443 дитини загинуло та понад 852 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 424, Харківській – 267, Київській – 117, Миколаївській – 77, Запорізькій – 76, Херсонській – 70, Чернігівській – 68, Луганській – 65, Дніпропетровській – 33.

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852 дитини зазнали поранень в Україні з початку повномасштабної війни, - Офіс Генпрокурора 01

Автор: 

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