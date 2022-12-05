Минулої доби російські окупанти вбили 5 цивільних, ще 7 осіб зазнали поранень, - ОП. ІНФОГРАФІКА
В Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації за минулу добу, 4 грудня, загинули 5 цивільних, ще 7 людей дістали поранення.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Жертви серед цивільного населення внаслідок збройної агресії рф за 04.12.2022 (станом на 09:00 05.12.2022):
Дніпропетровська область - 2 загиблих, 3 поранених
Донецька область - 2 поранених
Харківська область - 1 загиблий, 2 поранених
Херсонська область - 2 загиблих", - йдеться в повідомленні.
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