Слідча група з Нідерландів зібрала докази воєнних злочинів для Міжнародного кримінального суду

Нідерландська судово-слідча група працювала в України протягом останніх тижнів. Вона розслідувала воєнні злочини, Які були скоєні російськими військовими. Слідчі повернулися додому з доказами, які будуть передані прокуратурі Міжнародного кримінального суду.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на заяву Міністерства оборони Нідерландів, інформує Цензор.НЕТ.

До складу судово-слідчої групи криміналісти, слідчі з Королівської військової поліції (KMar). Команда експертами з інших оборонних підрозділів.

"Команда виконувала свою роботу у важких умовах. Серед іншого, було зібрано докази, опитано свідків та проведено ДНК-експертизи. Крім того, було забезпечено захист цифрової інформації, наприклад, з камер та комп'ютерів. Їхні докази передаються до МКС. Там буде визначено, чи переходити до кримінального переслідування", - йдеться у заяві.

Це вже вдруге команда з Нідерландів працювала в Україні. Вона також проводила там розслідування у травні цього року. Ще один візит експертів в Україну заплановано на весну 2023 року.

"Розгортання, безумовно, не обійшлося без ризику. Останнім часом росіяни дуже активно здійснюють ракетні обстріли по всій країні. Цими розслідуваннями команда робить важливий внесок у боротьбу з порушеннями міжнародного права", - зазначають в уряді Нідерландів.

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