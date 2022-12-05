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Новини Агресія Росії проти України
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Слідча група з Нідерландів зібрала докази воєнних злочинів для Міжнародного кримінального суду

злочини,воєнні

Нідерландська судово-слідча група працювала в України протягом останніх тижнів. Вона розслідувала воєнні злочини, Які були скоєні російськими військовими. Слідчі повернулися додому з доказами, які будуть передані прокуратурі Міжнародного кримінального суду.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на заяву Міністерства оборони Нідерландів, інформує Цензор.НЕТ

До складу судово-слідчої групи криміналісти, слідчі з Королівської військової поліції (KMar). Команда експертами з інших оборонних підрозділів.

"Команда виконувала свою роботу у важких умовах. Серед іншого, було зібрано докази, опитано свідків та проведено ДНК-експертизи. Крім того, було забезпечено захист цифрової інформації, наприклад, з камер та комп'ютерів. Їхні докази передаються до МКС. Там буде визначено, чи переходити до кримінального переслідування", - йдеться у заяві.

Це вже вдруге команда з Нідерландів працювала в Україні. Вона також проводила там розслідування у травні цього року. Ще один візит експертів в Україну заплановано на весну 2023 року.

"Розгортання, безумовно, не обійшлося без ризику. Останнім часом росіяни дуже активно здійснюють ракетні обстріли по всій країні. Цими розслідуваннями команда робить важливий внесок у боротьбу з порушеннями міжнародного права", - зазначають в уряді Нідерландів.

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Автор: 

Нідерланди (1565) суд (11674) воєнні злочини (1859)


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Топ коментарі
+6
міжнародний кримінальний суд, трибунал для військових злоцинців, все, що буде влаштовано для парашкінців, потрібно робити виключно в нюрнберзі! щоб до самих забитих валянків дійшло, хто в даній війні фашисти! і ***** краще - косплеїти кумирів, так уже до дрібниць!
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05.12.2022 11:43
+6
Дуже круто. Не тільки з Нідерландів. Всюди,де кацапи влаштовували геноцид цивільних і не тільки приїздили міжнародні криміналісти. Вони ж заїхали одразу після деокупації Бучі. Притистакують впевнено @уйло до стінки,молодці!
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05.12.2022 11:58
+4
Главное в расследовании случайно не выйти на бункерного упыря.
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05.12.2022 12:36
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міжнародний кримінальний суд, трибунал для військових злоцинців, все, що буде влаштовано для парашкінців, потрібно робити виключно в нюрнберзі! щоб до самих забитих валянків дійшло, хто в даній війні фашисти! і ***** краще - косплеїти кумирів, так уже до дрібниць!
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05.12.2022 11:43 Відповісти
Дуже круто. Не тільки з Нідерландів. Всюди,де кацапи влаштовували геноцид цивільних і не тільки приїздили міжнародні криміналісти. Вони ж заїхали одразу після деокупації Бучі. Притистакують впевнено @уйло до стінки,молодці!
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05.12.2022 11:58 Відповісти
Ещё долго касабы, будут от страха трепетать, от слова: "МУС", "МУСора"!
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05.12.2022 12:06 Відповісти
Главное в расследовании случайно не выйти на бункерного упыря.
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05.12.2022 12:36 Відповісти
Вишиватники не дадуть згоди. Дуже багато чого Петя злив та не дав ходу. Тепер цей бубочка з дєрьмаком скажуть що не треба. Джуди лише для своєї користі війни розпочинають, але один одного не здадуть.
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05.12.2022 12:49 Відповісти
відмінно! головне, щоб тепер не було як з мн17 - зібрали докази і тепер буде йти заочний суд років так 8-10 і потім "посадять" якихось москалів. заочно.
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05.12.2022 17:19 Відповісти
Украине нужно, чтобы каналы типа National Geographic и BBC и т.д. Чтобы снимали сразу документальные фильмы и весь мир видел, что творили русские.
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05.12.2022 22:55 Відповісти
Следственная группа из Нидерландов - вместо уволенной зеленью Денисовой - всё-таки собрала доказательства военных преступлений для Международного уголовного суда
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06.12.2022 00:12 Відповісти
Думаю і на співучасників рашистських терористів теж докази зібрали. Інакше б боневтік не діяв на випередження, заявивши що його ніхто не попереджав
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06.12.2022 03:03 Відповісти
Бердичівське радіо на запитання: «Що робити якщо на українця напав російський ведмідь?» відповідає:« сам напав, нехай сам і викручується».
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06.12.2022 05:10 Відповісти
 
 