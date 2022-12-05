Кулеба - лідерам думок, які не вірять у перемогу України: Краще вже готуватися до поразки РФ

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба звернувся до лідерів думок, які сумніваються в перемозі України й ЗСУ та закликав їх починати готуватись до поразки Росії.

Своє звернення Кулеба опублікував у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Шановні політики, експерти, представники ЗМІ та наукових кіл за кордоном. Я знаю, що декому з вас важко уявити українську перемогу, але ми на шляху до неї. Краще вже зараз готуватися до поразки Росії, а не намагатися пояснити, чому Україна не може чи не повинна перемогти", - написав український міністр.

Також читайте: Деякі країни мають потрібну Україні зброю, але не надають її в достатній кількості через політичні причини, - Кулеба