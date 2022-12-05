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Кулеба - лідерам думок, які не вірять у перемогу України: Краще вже готуватися до поразки РФ

кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба звернувся до лідерів думок, які сумніваються в перемозі України й ЗСУ та закликав їх починати готуватись до поразки Росії.

Своє звернення Кулеба опублікував у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Шановні політики, експерти, представники ЗМІ та наукових кіл за кордоном. Я знаю, що декому з вас важко уявити українську перемогу, але ми на шляху до неї. Краще вже зараз готуватися до поразки Росії, а не намагатися пояснити, чому Україна не може чи не повинна перемогти", - написав український міністр.

Також читайте: Деякі країни мають потрібну Україні зброю, але не надають її в достатній кількості через політичні причини, - Кулеба

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Саме так, а то деякі вже розраховують на перемовини, збереження обличчя, відновлення економічних відносин
Імперія зла повинна бути знищена.
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05.12.2022 12:01 Відповісти
Лідери думок які не вірять в перемогу Украіни -- хаи підмиваються .
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05.12.2022 12:01 Відповісти
Такі "лідери думок" не можуть бути шановними.
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05.12.2022 12:14 Відповісти
Шановний Дмитро Кулеба, що за помилка у слові "Лідерам"? Літера "П", на клаві трохи лівіше, через дві клавіші... =)
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05.12.2022 12:16 Відповісти
Вірно, але ж Ви розумієте, що це - дипломатія.🤣
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05.12.2022 12:21 Відповісти
На копростані дипломатії як і армії, не існує! Тільки, одни бандюки - русофоби, з ватажком "пу#ин"!
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05.12.2022 12:31 Відповісти
Придумати щось корисене- розуму не вистачає, а якихось міфічних- лідерів думок дурні в мозку вистачио! Де вони мешкають- в Зомбіленді?!
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05.12.2022 12:39 Відповісти
Пропоную заборонити раше мати армію на 100 років.
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05.12.2022 13:26 Відповісти
Всі вони тільки піариться можуть ! Користі від таких слов ніякої !
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05.12.2022 18:44 Відповісти
 
 