Кулеба - лідерам думок, які не вірять у перемогу України: Краще вже готуватися до поразки РФ
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба звернувся до лідерів думок, які сумніваються в перемозі України й ЗСУ та закликав їх починати готуватись до поразки Росії.
Своє звернення Кулеба опублікував у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"Шановні політики, експерти, представники ЗМІ та наукових кіл за кордоном. Я знаю, що декому з вас важко уявити українську перемогу, але ми на шляху до неї. Краще вже зараз готуватися до поразки Росії, а не намагатися пояснити, чому Україна не може чи не повинна перемогти", - написав український міністр.
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