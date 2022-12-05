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Новини НАТО
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До Польщі прибули 800 одиниць військової техніки США, в тому числі танки Abrams

нато,польща

У суботу в порту Гдині почалося розвантаження близько 800 одиниць американської військової техніки зі знаменитої 1-ї піхотної дивізії.

Про це повідомляє видання  Polish News, інформує Цензор.НЕТ.

Розвантаження в Гдині триватиме два дні. Американці, які прибули до Польщі в суботу, дислокуватимуться в країні й в Європі протягом наступних дев'яти місяців.

Після закінчення цього часу військові разом з технікою повернуться на батьківщину, а на їхнє місце прибудуть нові підрозділи.

Серед техніки є танки M1 Abrams. Після розвантаження нова техніка буде перевезена на склад порту Гдиня, протягом наступних двох тижнів буде доставлена потягами й вантажівками до військових баз, розташованих у різних місцях Польщі.

У січні до Гдині зі США прибуде ще один корабель з двома тисячами одиниць техніки 1-ї піхотної дивізії. Частина поїде на схід країни, де американські солдати будуть тренуватися разом з польською армією.

Після нападу Росії на Україну в лютому НАТО направила на східний фланг Альянсу додаткові сили й засоби, в тому числі близько 40 000 військовослужбовців.

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Автор: 

НАТО (6439) Польща (8496) США (22755)


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Топ коментарі
+17
Батальйон єнотів з криками
- Ми визволемо свого брата з оркополону👿
"конфіскував" в поляків 30 танків абрамс і ринувся на територію України.
Очевидці бачили їх на підступах до Бахмут, ведуть себе нахабно, русню в полон не беруть😂
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05.12.2022 12:20
+8
Ну вот и наших бойцов на обучение закинуть за компанию. Чтобы потом америкосы не плакались, что не передаем танки, так как никто не умеет ими пользоваться. Понятно, что танка моторесурс 500 часов и затем на ремонт, а ремонту надо учиться годами, но мы просто отвезем их в Польшу и затем новенькие назад после полного разбирания и обслуживания.
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05.12.2022 12:16
+6
Тепер кацапи засцуть пуляти ракети по Польщі.
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05.12.2022 12:15
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Тепер кацапи засцуть пуляти ракети по Польщі.
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05.12.2022 12:15 Відповісти
Скоріше за все, це зроблено для того, аби бульбаармія не рушила з місця.
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05.12.2022 18:27 Відповісти
Ну вот и наших бойцов на обучение закинуть за компанию. Чтобы потом америкосы не плакались, что не передаем танки, так как никто не умеет ими пользоваться. Понятно, что танка моторесурс 500 часов и затем на ремонт, а ремонту надо учиться годами, но мы просто отвезем их в Польшу и затем новенькие назад после полного разбирания и обслуживания.
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05.12.2022 12:16 Відповісти
Тут проблема в тому, що той хто хоче - шукає можливості, а хто не хоче - виправдання. Я сумніваюся, що нам хтось з Європейських країн передасть нам ******* танки, не модифікації, а саме *******. І не тільки танки, є ще бмп як Бредлі, Мардер або LAV
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05.12.2022 12:20 Відповісти
але так, на жаль, хотіли 73% виборців України....

і обрали медведчуків, партнових, мураєвих, шуфричів, бужанскіх, бойків, навінскіх, демченків а разом з ними арахамій та єрмачків...
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05.12.2022 12:37 Відповісти
Батальйон єнотів з криками
- Ми визволемо свого брата з оркополону👿
"конфіскував" в поляків 30 танків абрамс і ринувся на територію України.
Очевидці бачили їх на підступах до Бахмут, ведуть себе нахабно, русню в полон не беруть😂
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05.12.2022 12:20 Відповісти
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05.12.2022 12:24 Відповісти
Ето п'ять.
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05.12.2022 12:47 Відповісти
..нехай побудуть
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05.12.2022 12:23 Відповісти
Нам дайте 800 абрамсів!)

Представте 800 абрамсів їде на кацапів, які знаходяться в Запорізькій і Херсонській області, то вони ж обосрані повтікають!
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05.12.2022 13:13 Відповісти
Самое врем'я для темряви, щоб оце 800 трошки заблукало по шляхах, десь напевно під Одесою, чи Чернівцями, чи щось таке...
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05.12.2022 13:24 Відповісти
Уявляю СКІЛЬКІ у порту замаскованих фсбєшников. Польща мае перевірити усіх іностранців у тому регіоні .
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05.12.2022 13:29 Відповісти
Напевне, американська контррозвідка перед цим попрацювала.
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05.12.2022 18:29 Відповісти
 
 