Експорт української металопродукції через порти впав на 80%, - аналітики

Середньомісячний обсяг експорту металургійної продукції через морські порти впав на 79% порівняно з довоєнним часом. Через це щомісяця Україна втрачає $420 млн валютних надходжень, а кількість працюючих підприємств скорочується. Щоб відновити металургійну галузь, українській владі необхідно домогтися розблокування морських портів.

Про це йдеться в аналітичному матеріалі на сайті ГМК Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Середньомісячний обсяг експорту металургійної продукції через морські порти знизився на 79%. Зі спілкування з учасниками ринку ми знаємо, що європейські морські порти не можуть впоратися з усім обсягом українського експорту. Це пояснює і черги із залізничних вагонів, що утворюються на кордонах України з ЄС. З огляду на існуючі логістичні обмеження Україна не має передумов для нарощування виробництва металургійної продукції", – пояснив аналітик GMK Center Андрій Глущенко.

У виданні нагадали, що металургійна промисловість є підґрунтям української економіки, адже до повномасштабного вторгнення РФ гірничо-металургійний комплекс забезпечував приблизно 10% ВВП України та 33% експорту. Проте вітчизняний ГМК орієнтований на експорт, тому на галузь сильно вплинула блокада Чорного моря російським військовим флотом, а також підвищення тарифів на залізничні перевезення на 70%.

"Українські металурги були змушені перенаправити вантажопотоки до морських портів ЄС, зокрема Румунії, Болгарії, Польщі, Хорватії, Німеччини. В результаті середня відстань до порту відправки для українських експортерів збільшилась уп'ятеро, а вартість доставки до порту призначення – у середньому в 3-4 рази", - кажуть у ГМК Центрі.

Через ускладнену логістику низка українських підприємств змушені були скоротити обсяги виробництва та перевести співробітників у простій. Утім, бюджет України через відсутність експорту також втрачає сотні мільйонів, зазначається у матеріалі.

"Блокування морських портів спричиняє значні втрати експорту чорної металургії України. За оцінками GMK Center, щомісячний обсяг таких збитків становить $420 млн. Для країни всі можливості збільшити виробництво та експорт продукції чорної металургії пов'язані із розблокуванням портів", - резюмують аналітики.

Нагадаємо, раніше директори трьох морських портів – "Південний", "ТІС-Вугілля" та "Тіс-Руда" – попросили президента Володимира Зеленського поширити дію "зернового коридору" на металопродукцію: вони заявили, що це зміцнить гривню та економіку, адже один корабель із залізною рудою забезпечує $14 млн експортних надходжень, а Україна може відправляти 200 таких кораблів на рік.

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