Волонтерський саміт відбувся у Києві: "Треба налагоджувати зв’язки, але представники влади не хочуть іти до волонтерів"

4 грудня в Києві відбувся Волонтерський саміт "ЗСУ та волонтери - шлях нескорених".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на організаторів заходу.

Як зазначається, саміт об’єднав під одним дахом урядовців, народних депутатів, представників Генштабу та Міністерства оборони України, послів країн-партнерів, керівників понад 120 провідних волонтерських та благодійних ініціатив з усіх регіонів України, військових та громадських активістів.

Втім, як зазначають організатори заходу, дискусія була б більш предметною, якби до неї долучилися представники профільних державних інституцій. Зокрема, дві з чотирьох панелей обговорення стосувалися власне ввезення товарів подвійного призначення.

"Ми звернулися до всіх представників влади, оскільки хотіли, щоб була панельна дискусія. Був перший заступник керівника митниці Олександр Щуцький, був представник Держспецекспорту (Володимир Процько, перший заступник голови

Державної служби експортного контролю України. - Ред), всі волонтери накинулися (з питаннями. - Ред.) на спецекспорт", - розповів Цензор.НЕТ організатор заходу Олександр Лабецький, керівник ГО "Українська спілка активістів Майдану "Нескорені".

За його словами, розглядалося питання зволікання із ввезенням дронів. Волонтерка Марія Берлінська закликала першого заступника Держспецекспорту і всіх представників влади йти на тиждень на фронт, щоб зрозуміти, як там бути без дронів, поставки яких затримують через те, "що хтось десь не підписав якийсь папірець".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський привітав волонтерів: Україна цінує зусилля кожного з вас. ФОТОрепортаж

"Представники МВС і прокуратури не прийшли до нас, напевне, їх би там розірвали, це точно. Це спроба перший раз налагодити горизонтальні зв'язки у країні між волонтерами різної категорії....У перервах між панельними дискусіями вони всі налагоджували горизонтальні зв'язки...У кінці заходу підійшли до мене люди і сказали, що цей форум - врятує декілька десятків чи сотень життів на фронті. Всі познайомилися між собою. Маленькі фонди підходили до більших, ті закликали звертатися до них за потреби. Люди перезнайомилися, це унікальна річ і у нас, як організаторів, народилася ідея знову зустрічатися", - додає Лабецький.

За його словами, потрібно налагоджувати зв'язки не лише між волонтерськими фондами, а й між волонтерами і державними інституціями.

"Потрібно налагоджувати, але влада ігнорує. Влада не приходить на такі заходи, насправді декілька спікерів було від влади, і голова ТСК щодо розкрадання гумдопомоги Сергій Козир, і народні депутати з різних політичних сил, які не побоялися прийти до неконтрольованого волонтерського середовища. Але насправді рівень дискусії і предметності мав би бути вищим, коли були б представники МВС, прокуратури, ДБР та інших органів влади, які потрібні для вирішення питань саме волонтерської діяльності. Налагоджувати треба, але поки що представники влади не хочуть іти до волонтерів", - додав Лабецький. Він зазначає, що до учасників саміту звернулася також заступник міністра оборони Ганна Маляр.

"Під час Волонтерського Саміту учасники поділились досвідом допомоги ЗСУ та розвинули горизонтальні зав’язки між учасниками волонтерського руху. Також вони обговорили державне визнання оборонного внеску волонтерів у російсько-українську війну, розглянули міжнародний волонтерський досвід - успіхи та виклики та обсудили питання правової безпеки волонтерів", - йдеться у повідомленні.

Учасники заходу торкнулися і теми відкриття кримінальних справ проти волонтерів.

Також читайте: Залужний привітав волонтерів: Ми постійно відчуваємо вашу турботу і підтримку

"На жаль, волонтерська спільнота України останні місяці сильно занепокоєна непоодинокими випадками відкриття кримінальних справ проти волонтерів. А надворі - зима, фронт потребує все більше і більше... Хочемо дати посил всім: волонтери - це вільне українське козацтво, яке ніхто не зможе ні очолити, ні роз'єднати, ні зламати!", - наголосив Лабецький.

"Всього за два місяці роботи Тимчасово слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування фактів можливого порушення законодавства України у сфері гуманітарної допомоги встановлена невідповідність прийнятих Кабінетом Міністрів України постанов, що регулюють обіг гуманітарної допомоги в Україні в воєнний час, з чинним Законом України "Про гуманітарну допомогу". Це призводить до відсутності підзвітності та прозорості в сфері обігу гуманітарної допомоги та може викликати корупційні ризики. Тож наша місія - захистити та вдосконалити закони України, права отримувачів та набувачів гуманітарної допомоги, права волонтерів",- сказав Сергій Козир, народний депутат України, голова тимчасової слідчої комісії ВРУ.

"Сьогодні ми не повинні говорити, хто головний. Волонтер - це почесне звання, наразі ми повинні потиснути один одному руку та впевнено крокувати до нашої перемоги", - зазначила Ганна Крисюк, голова МШДУ, світового об’єднання фондів, організацій та установ з 80 країн планети.

Учасників Саміту також ознайомили з інструкцією "Як волонтеру-благодійнику не платити податків за надану допомогу ВПО та ЗСУ", підготовленою проєктом "Гаряча лінія правової допомоги".

Волонтерський Саміт було організовано ГО "Українською спілкою активістів Майдану "Нескорені" в межах проєкту "Ініціатива секторальної підтримки громадянського суспільства України", що реалізується ІСАР Єднання у консорціумі з Українським незалежним центром політичних досліджень (УНЦПД) та Центром демократії та верховенства права (ЦЕДЕМ).

Зокрема, серед учасників Саміту були Любов Шипович, віцепрезидент фонду Razom for Ukraine, Володимир Шейгус, виконавчий директор ІСАР Єднання, Ганна Гвоздяр, директорка БФ "Сергія Притули", Ганна Крисюк, голова Міжнародного штабу допомоги українцям (МШДУ), Аніца Джаміч (Хорватія) та інші.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Херсонські волонтери отримали пекарню і потужний генератор. ВІДЕО+ФОТО