Кабмін поки не доручав АРМА тимчасове управління вилученими російськими активами, - Железняк

Кабінет Міністрів поки не давав доручення АРМА щодо тимчасового управління вилученими російськими активами.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

"Щодо питань націоналізації майна осіб пов’язаних з рф. Отримав відповідь від АРМА. Відповідь звичайно більше схожа на відписку, але є хоча б якись деталі: Виявляється що, поки відсутні випадки доручення КМУ здійснення АРМА заходів, повʼязаних із тимчасовим управлінням активами, які підлягають стягненню в дохід держави як санкції", - йдеться в повідомленні.

За словами Железняка, з 24 лютого 2022 до АРМА надійшло понад 280 ухвал про передачу арештованих активів, з них більше 200 - щодо передачі активів, арештованих у кримінальних провадженнях, повʼязаних з агресією Росії.

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