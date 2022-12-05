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Кабмін поки не доручав АРМА тимчасове управління вилученими російськими активами, - Железняк

арма

Кабінет Міністрів поки не давав доручення АРМА щодо тимчасового управління вилученими російськими активами.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

"Щодо питань націоналізації майна осіб пов’язаних з рф. Отримав відповідь від АРМА. Відповідь звичайно більше схожа на відписку, але є хоча б якись деталі: Виявляється що, поки відсутні випадки доручення КМУ здійснення АРМА заходів, повʼязаних із тимчасовим управлінням активами, які підлягають стягненню в дохід держави як санкції", - йдеться в повідомленні.

За словами Железняка, з 24 лютого 2022 до АРМА надійшло понад 280 ухвал про передачу арештованих активів, з них більше 200 - щодо передачі активів, арештованих у кримінальних провадженнях, повʼязаних з агресією Росії.

Також читайте: В управління АРМА передано два підприємства на Івано-Франківщині, що належать громадянам РФ

Автор: 

Кабмін (14085) АРМА (555) Железняк Ярослав (551) актив (238)


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Кабмін чекае поки військові усіх саботажників і олігархів на гиляку повісять
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05.12.2022 13:33 Відповісти
Шоу диких ослів - продовжується...
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05.12.2022 14:27 Відповісти
 
 