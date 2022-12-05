США допоможуть Україні із захистом від повітряних атак РФ і ремонтом об’єктів інфраструктури, - посол Брінк
США надаватимуть Україні протиповітряний захист і допомогу в енергетичному секторі задля забезпечення можливості захисту від російських атак і ремонту цивільної інфраструктури.
Про це написала у твіттері посол США в Україні Бріджит Брінк, передає Цензор.НЕТ.
"Оскільки Росія позбавляє тепла, води, електроенергії кожну людину в Україні, включно з дітьми, літніми людьми, ми надаватимемо протиповітряний захист проти посилених варварських атак Росії й допомогу в енергетичному секторі, щоб Україна могла захищати й ремонтувати цивільну інфраструктуру", – зазначила Брінк.
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Дядьку Байден, дайте Першінги, ну хоча б АТАСMS невеличкий такий, але щоб летів кілометрів з дев'ятсот
і помагають нам усім, включно з бюджетом.
завжди хочеться більшого, та вдячні за те що маємо.
приблизно те й роблять "партнери"
проте треба самим собі давати раду, тоді й можлива (вилами на воді намальована) допомога піде бонусом
і постійно собі нагадувати: могло бути й значно гірше