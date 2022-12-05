США допоможуть Україні із захистом від повітряних атак РФ і ремонтом об’єктів інфраструктури, - посол Брінк

США надаватимуть Україні протиповітряний захист і допомогу в енергетичному секторі задля забезпечення можливості захисту від російських атак і ремонту цивільної інфраструктури.

Про це написала у твіттері посол США в Україні Бріджит Брінк, передає Цензор.НЕТ.

"Оскільки Росія позбавляє тепла, води, електроенергії кожну людину в Україні, включно з дітьми, літніми людьми, ми надаватимемо протиповітряний захист проти посилених варварських атак Росії й допомогу в енергетичному секторі, щоб Україна могла захищати й ремонтувати цивільну інфраструктуру", – зазначила Брінк.

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