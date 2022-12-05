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США допоможуть Україні із захистом від повітряних атак РФ і ремонтом об’єктів інфраструктури, - посол Брінк

брінк

США надаватимуть Україні протиповітряний захист і допомогу в енергетичному секторі задля забезпечення можливості захисту від російських атак і ремонту цивільної інфраструктури.

Про це написала у твіттері посол США в Україні Бріджит Брінк, передає Цензор.НЕТ.

"Оскільки Росія позбавляє тепла, води, електроенергії кожну людину в Україні, включно з дітьми, літніми людьми, ми надаватимемо протиповітряний захист проти посилених варварських атак Росії й допомогу в енергетичному секторі, щоб Україна могла захищати й ремонтувати цивільну інфраструктуру", – зазначила Брінк.

Також читайте: Посол США Брінк: Росія завдає ракетних ударів по цивільній інфраструктурі, у той час як Україна постачає зерно

Автор: 

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Только атаки идут сегодня, а помогут возможно завтра.
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05.12.2022 13:53 Відповісти
Помогут стингерами?
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05.12.2022 13:56 Відповісти
Найкращий захист, - це напад
Дядьку Байден, дайте Першінги, ну хоча б АТАСMS невеличкий такий, але щоб летів кілометрів з дев'ятсот
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05.12.2022 13:56 Відповісти
дев'ять місяців американці гучно допомагають на словах,а на ділі Україна і її народ переконуються у тому.що американські багатомісячні промовляння "ми допоможемо" ніяк реально не закривають українське небо ,життя українців,інфраструктуру від рашистських ракет,від рашистської смерті
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05.12.2022 14:01 Відповісти
а може цю Допомогу хтось тормозить в Києві...?? і НЕ дуже хоче її брати.....
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05.12.2022 14:11 Відповісти
не треба накидувати на вентилятор. без західної допомоги було б дуже сутужно.
і помагають нам усім, включно з бюджетом.
завжди хочеться більшого, та вдячні за те що маємо.
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05.12.2022 14:21 Відповісти
саме про американський вентилятор і іде мова (((без західної допомоги було б дуже сутужно.))) а як гадаєш, хіба не сутужно Україні і її народові із західною допомогою???Дякуймо за те,що маємо, але не варта мовчати що Україні потрібно.
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05.12.2022 15:09 Відповісти
якщо не хочеш воювати - залишається тільки вмикати гучномовця

приблизно те й роблять "партнери"

проте треба самим собі давати раду, тоді й можлива (вилами на воді намальована) допомога піде бонусом

і постійно собі нагадувати: могло бути й значно гірше
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05.12.2022 14:35 Відповісти
Ждём булочки с маком нужного радиуса действия.
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05.12.2022 21:05 Відповісти
 
 