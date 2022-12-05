Вибухи лунають у Запоріжжі, на Київщині, Вінниччині, Черкащині та Одещині (оновлено)

У низці областей під час повітряної тривоги лунають вибухи, повідомляється про роботу ППО.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного, інформує Цензор.НЕТ.

"У Запоріжжі пролунали вибухи", - йдеться в повідомленні.

Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв заявив, що частина з вибухів - це відлуння ворожих прильотів у передмісті. Ще частина – вдала робота Сил протиповітряної оборони.

Також ЗМІ повідомляють про вибухи на Черкащині. Telegram-канали повідомляють про роботу ППО у Вінницькій та Київській областях.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що українські пілоти "творять дива".

Про вибухи повідомляють в Одесі та області.

Станом на 14:44 на території Вінниччини лунали вибухи, повідомляє Суспільне. Голова ОВА Сергій Борзов закликав не публікувати фото та відео.

Нардеп Олексій Гончаренко заявив про вибухи у Кривому Розі.

Також кореспонденти Суспільного повідомляють про вибухи в Херсоні.

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