Вибухи лунають у Запоріжжі, на Київщині, Вінниччині, Черкащині та Одещині (оновлено)
У низці областей під час повітряної тривоги лунають вибухи, повідомляється про роботу ППО.
Про це повідомляють кореспонденти Суспільного, інформує Цензор.НЕТ.
"У Запоріжжі пролунали вибухи", - йдеться в повідомленні.
Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв заявив, що частина з вибухів - це відлуння ворожих прильотів у передмісті. Ще частина – вдала робота Сил протиповітряної оборони.
Також ЗМІ повідомляють про вибухи на Черкащині. Telegram-канали повідомляють про роботу ППО у Вінницькій та Київській областях.
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що українські пілоти "творять дива".
Про вибухи повідомляють в Одесі та області.
Станом на 14:44 на території Вінниччини лунали вибухи, повідомляє Суспільне. Голова ОВА Сергій Борзов закликав не публікувати фото та відео.
Нардеп Олексій Гончаренко заявив про вибухи у Кривому Розі.
Також кореспонденти Суспільного повідомляють про вибухи в Херсоні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Электрика либо есть - либо нет.
Это у тебя в Рязани может что-то "мигать" и "скакать"
А ось граждан краін НАТО - НІЗЗЯ?
Реєстрація: 01.04.2022
МОСКАЛЯКУ НА ГИЛЯКУ ‼️‼️‼️
Просто испаришься
И даже не узнаешь чем все закончилось
Свіже зареєстрованих з екзотичними ір тут не *******. Сховайся в спамі
терміново потрібні супутникові знімки тих аеродромів по яких ніби-то був наш удар цієї ночі!