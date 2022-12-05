УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5355 відвідувачів онлайн
Новини Війна
5 313 2

Над Миколаївщиною збито мінімум 3 ворожі ракети, над Одещиною - 2, - Кім

ппо

Над Миколаївщиною збито мінімум 3 ворожі ракети.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Над нашою областю мінімум 3. Залишаємося в укриттях", - зазначив він.

Він також додав, що 2 ракети збито над Одещиною. 

Також читайте: Вибухи лунають у Запоріжжі, на Київщині, Вінниччині та Черкащині

Автор: 

Миколаївська область (2270) обстріл (28414) Одеська область (3204) ракети (4022)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кіма - в речники ППО!
показати весь коментар
05.12.2022 14:40 Відповісти
ну так они с аристовичем на перегонки туда бегут , 2 дебила это сила , таких любят в опе.
показати весь коментар
05.12.2022 14:47 Відповісти
 
 