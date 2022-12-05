Над Миколаївщиною збито мінімум 3 ворожі ракети, над Одещиною - 2, - Кім
Над Миколаївщиною збито мінімум 3 ворожі ракети.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
"Над нашою областю мінімум 3. Залишаємося в укриттях", - зазначив він.
Він також додав, що 2 ракети збито над Одещиною.
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Сергій Коркмен
показати весь коментар05.12.2022 14:40 Відповісти Мені подобається 1
Валерий Викторович #508978
показати весь коментар05.12.2022 14:47 Відповісти Мені подобається 3
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