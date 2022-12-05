Над Миколаївщиною збито мінімум 3 ворожі ракети, над Одещиною - 2, - Кім

Над Миколаївщиною збито мінімум 3 ворожі ракети.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Над нашою областю мінімум 3. Залишаємося в укриттях", - зазначив він.

Він також додав, що 2 ракети збито над Одещиною.

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