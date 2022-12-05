УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5355 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
6 051 42

На Бахмутському напрямку тривають кровопролитні бої! ЗСУ потрібні дрони, тепловізори та приціли, - волонтерка Юсупова

бахмут

Українські захисники на Бахмутському напрямку потребують дронів, тепловізорів та прицілів.

Про це повідомила волонтерка Наталія Юсупова, інформує Цензор.НЕТ

"На Бахмутському напрямку тривають кровопролитні бої! Вночі розмовляла з другом, там зараз пекло.

Багато наших бійців полягло(( Важко поранених кожного дня везуть до шпиталів.

Завтра день ЗСУ.  Треба допомогти, бо є термінові запити, не вистачає дронів, тепловізорів та прицілів.

Рахунок на 280 552 тис. Два тепловізори - AGM Fuzion LRF TM25-384. Два приціли - AGM Rattler TS35-384

Все зі знижкою. Та два квадрокоптери Мавік 3- 160 тис.",  - написала волонтерка.

Реквізити для допомоги:

Пайпал:

[email protected]

5168752017223390 приват , Юсупова Наталія Августа

5375411504293973 Монобанк

UA753220010000026204306753142

Посилання на Банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер картки Банки

5375 4112 0025 4253

На Бахмутському напрямку тривають кровопролитні бої! ЗСУ потрібні дрони, тепловізори та приціли, - волонтерка Юсупова 01

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Воїнам 92-ї ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка потрібен квадрокоптер

Автор: 

допомога (8340) військовослужбовці (4742) волонтери (1332) ЗСУ (7538) Юсупова Наталія (195)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+18
А в цей час, зеленський влаштовує екскурсії британським телезіркам, американським астронавтам, та піариться на пунктах обігріву!
показати весь коментар
05.12.2022 14:56
+12
Слава Україні! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦

показати весь коментар
05.12.2022 15:35
+11
За часів Олексійовича не було гарячої війни, тому і зброю не давали. 100К заслуга армії, а не Зелі. Власне зеленка ще буде відповідати за майські шашлички, північ (Буча) і південь (Маріуполь). Чи вам окремо нагадати, до чого призвели заспокійливі речі влади і НУЛЬ дій?
показати весь коментар
05.12.2022 15:25
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А в цей час, зеленський влаштовує екскурсії британським телезіркам, американським астронавтам, та піариться на пунктах обігріву!
показати весь коментар
05.12.2022 14:56 Відповісти
Цікаво чи люди це розуміють....
показати весь коментар
05.12.2022 15:09 Відповісти
Ні, люди розуміють браковані аптечки від рошен. Люди розуміють бронемашини, біля яких попіарився пан президент Порошенко. А поляки в шоці були, коли дізнались, що Олексійович їхні автівки обіцяв ЗСУ🤣 І нібито їх вде оплатив🤣🤣🤣 Багато чого люди розуміють. Також рощуміють, що вже близько 100 тисяч орків знищенно. Те що ми маємо безпрецедентну допомогу всього світу. А пам'ятається мені що за Олексійовича нам навіть не продавали летальну зброю. Шановні, нічого у вас не вийде. 73%, після перемоги ЗСУ, стануть 90%. І це факт. Ваш час пішов, і Мінських домовленостей більше не буде.
показати весь коментар
05.12.2022 15:16 Відповісти
За часів Олексійовича не було гарячої війни, тому і зброю не давали. 100К заслуга армії, а не Зелі. Власне зеленка ще буде відповідати за майські шашлички, північ (Буча) і південь (Маріуполь). Чи вам окремо нагадати, до чого призвели заспокійливі речі влади і НУЛЬ дій?
показати весь коментар
05.12.2022 15:25 Відповісти
Сиди собі тихо та жуй баварські ковбаски, філософ.
показати весь коментар
05.12.2022 15:35 Відповісти
Для інфо по адресі: завтикав вимкнути робочий ВПН. Знаходжуся у Києві, працюю і доначу на ЗСУ, а не їм ковбаси. Чого і Вам, шановний, бажаю.
показати весь коментар
05.12.2022 16:38 Відповісти
Тут таке писати не можна, чоколядери забанять
показати весь коментар
05.12.2022 15:27 Відповісти
Краще бути чоколядером, аніж дебілом для якого: «він же не втік», це ознака героізму!
показати весь коментар
05.12.2022 15:30 Відповісти
тыЗЕбилкапрополощисвойрот...!
показати весь коментар
05.12.2022 15:27 Відповісти
Нагадайте, яку зброю нам надали чи продали до того як всі зрозуміли, що повномасштабне вторгнення кацапів неминуче.
Нагадайте, яки саме системи озброєнь, були створені за три попередні роки.
Може відповісте на просте питання: чому про машини, бронетехніку, бронежилети, приціли, тепловізори, аптечки, квадрокоптери, форму, повинні піклуватися волонтери?!
Боти, на кшалт тебе,лише співають дифірамби нікчемному покидьку!
В чому його заслуга?!
В тому що не втік?
Я теж не втік, що з того?!
показати весь коментар
05.12.2022 15:29 Відповісти
Вона цілує в **** свого Зе але при цьому сидить у Польщі.
показати весь коментар
05.12.2022 15:51 Відповісти
Вона, з великою долею ймовірності, сидить на ботофермі.
показати весь коментар
05.12.2022 17:23 Відповісти
+++
показати весь коментар
05.12.2022 14:58 Відповісти
+
показати весь коментар
05.12.2022 15:00 Відповісти
+
показати весь коментар
05.12.2022 15:02 Відповісти
Одесса ракетные атаки...есть прилеты пропал свет и вода пишут начнутся проблемы и с подачей тепла..все как 23 ноября
показати весь коментар
05.12.2022 15:04 Відповісти
Писал я ранее, когда Юрий Игнат, гордо заявлял, что ПВО готово к отражению атаки, что не бахвалился бы ты Юрий. Эффективность ПВО оценивают ПОСЛЕ отражения атаки, а не до нее.
показати весь коментар
05.12.2022 15:17 Відповісти
Ніяке ППО не дає 100% гарантії. Тобі і в Німеччині такої гарантії ніхто не дасть. Добре сидіти за кордоном та давати усім оцінку. Навіть і не хочеться з таким г*м спілкуватись.
показати весь коментар
05.12.2022 15:33 Відповісти
Я прекрасно знаю что 100% ПВО никто не даст. Зачем болтать языком Юрию Игнату что все готово для отражения массированной атаки?
показати весь коментар
05.12.2022 15:35 Відповісти
А що за тупий вкид, а що не готове? У своїх можливостях воно готове завжди. Може досить соплі розводити.
показати весь коментар
05.12.2022 15:42 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3383680/nashi_voyiska_gotovy_k_novoyi_massirovannoyi_raketnoyi_atake_vozdushnye_sily
показати весь коментар
05.12.2022 15:18 Відповісти
Не имею возможности, уже помогаю, но призываю всех подключаться
показати весь коментар
05.12.2022 15:07 Відповісти
Це як?
показати весь коментар
05.12.2022 15:45 Відповісти
От так
показати весь коментар
05.12.2022 23:06 Відповісти
+
показати весь коментар
05.12.2022 15:08 Відповісти
А де ж той, що одержав премію за мужність і прирівняний до Черчілля.
показати весь коментар
05.12.2022 15:09 Відповісти
Або сидить у бомбосховищі і записує чергове дебільне відео, або влаштовує чергову екскурсію, черговій кінозірці.
Мабуть якби Черчіль займався під час війни тим, що водив по Лондону, Глена Міллера, Кларка Гейбла, Баді Епсона, та триндів чотири рази по радіо, війна б тривала значно довше!
показати весь коментар
05.12.2022 15:35 Відповісти
+
показати весь коментар
05.12.2022 15:12 Відповісти
Поищите средства для бойцов, у некой зе-швали тимошенко. Который уверяет что заработал 100 000 долл, на электромобиль Порше, абсолютно честным трудом.
показати весь коментар
05.12.2022 15:15 Відповісти
А це яким боком до нашої теми? Створи собі особистий канал, "патріот". 24-го встиг вискочити, чи не так?
показати весь коментар
05.12.2022 15:39 Відповісти
Послушай, Железный, я никогда не жил в Украине. Но я желаю вам победы над ******. Ты зря меня во враги или дезертиры зачислил.
показати весь коментар
05.12.2022 16:23 Відповісти
+
показати весь коментар
05.12.2022 15:17 Відповісти
+
показати весь коментар
05.12.2022 15:18 Відповісти
+
показати весь коментар
05.12.2022 15:30 Відповісти
А що зеленій наволочі впадло продати таку собі хатинку біля теплого моря та за виручені грошенята купити для ЗСУ ті ж дрони та прилади нічного бачення 🤔 А скільки грошей особисто Лисий та Пікалов відслинили з власної кишеньки на потреби ЗСУ, а то хлєбала в них ростуть вшир прямо пропорційно тривалості війни ,- ось така *****, малята, ось вам і весь хєр до копійки та по всій морді
показати весь коментар
05.12.2022 15:35 Відповісти
Слава Україні! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦

показати весь коментар
05.12.2022 15:35 Відповісти
Супер друже,дай тобі Бог щоб на рахунок приходило в 10 раз більше ніж ти жертвуєш!
показати весь коментар
05.12.2022 21:59 Відповісти
+5k uah
показати весь коментар
05.12.2022 15:36 Відповісти
Поменять пару танков на тепловизоры.
показати весь коментар
05.12.2022 16:09 Відповісти
+
показати весь коментар
05.12.2022 16:09 Відповісти
 
 