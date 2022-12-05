На Бахмутському напрямку тривають кровопролитні бої! ЗСУ потрібні дрони, тепловізори та приціли, - волонтерка Юсупова

Українські захисники на Бахмутському напрямку потребують дронів, тепловізорів та прицілів.

Про це повідомила волонтерка Наталія Юсупова, інформує Цензор.НЕТ.

"На Бахмутському напрямку тривають кровопролитні бої! Вночі розмовляла з другом, там зараз пекло.

Багато наших бійців полягло(( Важко поранених кожного дня везуть до шпиталів.

Завтра день ЗСУ. Треба допомогти, бо є термінові запити, не вистачає дронів, тепловізорів та прицілів.

Рахунок на 280 552 тис. Два тепловізори - AGM Fuzion LRF TM25-384. Два приціли - AGM Rattler TS35-384

Все зі знижкою. Та два квадрокоптери Мавік 3- 160 тис.", - написала волонтерка.

Реквізити для допомоги:

Пайпал:

[email protected]

5168752017223390 приват , Юсупова Наталія Августа

5375411504293973 Монобанк

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