На Бахмутському напрямку тривають кровопролитні бої! ЗСУ потрібні дрони, тепловізори та приціли, - волонтерка Юсупова
Українські захисники на Бахмутському напрямку потребують дронів, тепловізорів та прицілів.
Про це повідомила волонтерка Наталія Юсупова, інформує Цензор.НЕТ.
"На Бахмутському напрямку тривають кровопролитні бої! Вночі розмовляла з другом, там зараз пекло.
Багато наших бійців полягло(( Важко поранених кожного дня везуть до шпиталів.
Завтра день ЗСУ. Треба допомогти, бо є термінові запити, не вистачає дронів, тепловізорів та прицілів.
Рахунок на 280 552 тис. Два тепловізори - AGM Fuzion LRF TM25-384. Два приціли - AGM Rattler TS35-384
Все зі знижкою. Та два квадрокоптери Мавік 3- 160 тис.", - написала волонтерка.
Реквізити для допомоги:
Пайпал:
5168752017223390 приват , Юсупова Наталія Августа
5375411504293973 Монобанк
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Може відповісте на просте питання: чому про машини, бронетехніку, бронежилети, приціли, тепловізори, аптечки, квадрокоптери, форму, повинні піклуватися волонтери?!
Боти, на кшалт тебе,лише співають дифірамби нікчемному покидьку!
В чому його заслуга?!
В тому що не втік?
Я теж не втік, що з того?!
Мабуть якби Черчіль займався під час війни тим, що водив по Лондону, Глена Міллера, Кларка Гейбла, Баді Епсона, та триндів чотири рази по радіо, війна б тривала значно довше!