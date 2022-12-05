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Козицький спростовує повідомлення про вибух у Бориславі: Станом на 15:00 на Львівщині тихо

максим,козицький

Глава Львівської ОВА Максим Козицький не підтверджує інформацію про вибухи у місті Бориславі

Про це він зазначив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Деякі телеграм-канали поширили неправдиву інформацію, начебто у Бориславі чули вибух. Офіційно заявляю: станом на 15:00 це не підтвердилося. В області тихо. Залишайтася в укриттях, бо загроза ще триває", - зазначив він.

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Автор: 

вибух (4449) ракети (4022) Козицький Максим (126) Львівська область (2425)


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Вже би краще помовчали і заткнули свої пельки, що і де є чи нема.
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05.12.2022 15:11 Відповісти
Корегувальники ввідпочивать на тлі таких сповіщень від влади.
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05.12.2022 15:24 Відповісти
Може хтось Борислав з Бериславом попутав?
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05.12.2022 15:33 Відповісти
 
 