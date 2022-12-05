Козицький спростовує повідомлення про вибух у Бориславі: Станом на 15:00 на Львівщині тихо

Глава Львівської ОВА Максим Козицький не підтверджує інформацію про вибухи у місті Бориславі

Про це він зазначив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Деякі телеграм-канали поширили неправдиву інформацію, начебто у Бориславі чули вибух. Офіційно заявляю: станом на 15:00 це не підтвердилося. В області тихо. Залишайтася в укриттях, бо загроза ще триває", - зазначив він.

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