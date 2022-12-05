Компанію "Техімпекс", яка займається продукцією для ВПК, намагаються захопити, зареєструвавши її на окупованій території Донбасу

Взяти під повний контроль компанію НВК "Техімпекс" намагаються співвласники Кравченко Юрій та Ігор Терехов. На сьогодні вона перебуває у власності підприємства, що зареєстроване на території окупованого Донбасу.

Про це у коментарі Цензор.НЕТ розповів один із засновників компанії Євген Ващілін.

За його словами, з моменту створення компанії у 2003 році і до 2011 року власниками компанії були він та його батько, однак внаслідок політичного тиску з боку тодішнього президента України Віктора Януковича, склад учасників ТОВ "НВК "Техімпекс" змінився: 50% участі продовжував мати Ващілін Є.В., інші 50% порівну між собою розділили Кравченко Ю.М. та Терехов І.М.

Науково-виробнича компанія "Техімпекс" є одним з підприємств українського ВПК та з 2003 року займається ремонтом, модернізацією та створенням військової продукції.

За словами Ващіліна, наприкінці 2019 року Терехов та Кравченко намагаються незаконно заволодіти його часткою в ТОВ "НВК "Техімпекс".

Він розповів, що 5 червня 2019 року прямуючи до Польщі у чергове відрядження, його було затримано на кордоні внаслідок оголошення його в міжнародний розшук на підставі рішення російського суду. Через підписку про невиїзд, він перебував на території Польщі до липня 2020 року.

В цей час, за його словами, Кравченко та Терехов підробили низку документів та привласнили його часту в підприємстві.

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Після повернення до України, продовжив Ващілін, він звернувся до суду, який у вересні 2021 року ухвалив остаточне рішення на його користь. Проте, в процесі розгляду справи, він дізнався про "нові епізоди незаконних дій" Кравченка та Терехова та знову звернувся до суду. Так, Господарський суд Київщини 27 січня 2022 року визнав недійсними рішення загальних зборів ТОВ "НВК "Техімпекс", за якими Ващіліна вдруге було позбавлено частки в ТОВ "НВК "Техімпекс". А з червня 2022 року триває апеляційний перегляд цього рішення.

Він також звернув увагу, що за законодавством апеляційний суд має розглянути справу максимум протягом 2 місяців та, як правило, внаслідок проведення 2-3 засідань. Проте на сьогодні розгляд справи триває вже півроку, відбулося вже 5 судових засідань, останні з яких, за його словами, відкладалися з надуманих підстав. Наступне засідання призначено на 6 грудня 2022 року.

Також, додав Ващілін, за час апеляційного розгляду, Кравченко та Терехов вже двічі змінили формальних власників ТОВ "НВК "Техімпекс". Таким чином на сьогодні, компанія перебуває у власності підприємства, що зареєстроване на території окупованого Донбасу, кінцевим бенефіціаром якого є людина, яка теж зареєстрована на окупованій території.

"Витрати на війну не фінансуються за рахунок міжнародної допомоги. Їх цілком і повністю покриває Україна, а тому важливо, щоб українські підприємства ВПК перебували в руках добросовісних підприємців, а не шахраїв, які використовують їх лише у своїх корисливих цілях", - підсумував Ващілін.

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