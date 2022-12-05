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Новини Агресія Росії проти України
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Через російські обстріли частина Кривого Рогу зараз без світла, води і тепла, - Вілкул

електроенергія

Частину Кривого Рогу було знеструмлено внаслідок обстрілу російськими окупантами, у місті відключено деякі котельні та насосні станції

Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул, інформує Цензор.НЕТ

"Ракети у повітрі. Плюс ризики повторних пусків із ТУ-22 ракет Х-22 у наш бік. Залишаємося в укриттях. Частина міста без світла, відключено деякі котельні та насосні. Утримуємо систему на генераторах, на Макулан організовано підвезення води. Цистерни прибудуть о 15.30, місця роздачі дивіться на сайті та ФБ Міськводоканалу", - йдеться в повідомленні. 

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Автор: 

Вілкул Олександр (329) Кривий Ріг (1358) відключення світла (1087)


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Ой,як добре і славно,що з цього Пекла ще 23.02. вивезли в благословенний "Ізраїль" батьків нашого любого преЗЕдента!! Уявляю,як би стареньким було важко зараз у 95-кварталі Кр.Рога.....
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05.12.2022 16:03 Відповісти
 
 