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Путін підписав закон, який забороняє проводити мітинги біля адмінбудівель, навчальних закладів, лікарень, - росЗМІ

путін

Російській диктор Володимир Путін підписав закон, який забороняє проведення мітингів у будівлях державних органів, університетів, школах, лікарнях і поблизу них, в аеропортах і портах, на вокзалах, у місцях розташування церков і в закладах життєзабезпечення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

До цього часу проводити мітинги заборонялося лише в будівлях резиденції президента, судів, оперативних служб і установ ФСІН.

Також новий закон передбачає, що кожен регіон може додатково вводити свої заборонені місця для зборів, якщо це "зумовлено історичними, культурними та іншими об’єктивними особливостями суб’єкта".

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Автор: 

закон (2830) путін володимир (23795) росія (65114)


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Топ коментарі
+11
путін, щоб ти здох. Кацапи, щоб ви повиздихали
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05.12.2022 16:13
+9
А взагалі кацапам скоро і перднути не можна буде без дозволу з кремля) Оруеллівська антиутопія відпочиває в порівнянні з нинішнім кацапстаном
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05.12.2022 16:15
+4
Какие бы там законы не подписывал плешивый сцарёк,а эта проклятая территория давно вне закона. И очищаться от этого недофюрера и его клики будет так же-по беспределу. Как обычно в истории кацапского лепрозория.
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05.12.2022 16:19
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путін, щоб ти здох. Кацапи, щоб ви повиздихали
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05.12.2022 16:13 Відповісти
диктор? чи диктатор?
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05.12.2022 16:13 Відповісти
Рисочку загубили. Дик-тор.
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05.12.2022 17:41 Відповісти
Потрібно ще легалізувати на офіційному рівні публічну порку
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05.12.2022 16:13 Відповісти
Там вже легалізовані публічні страти. Тому поркою нікого не здивуєш.
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05.12.2022 16:40 Відповісти
Вже кожен барин може без суда забить кувалдою свого наймита, то які там ще закони треба? Слово барина і весь закон дожились расєянці, гордість ще й досі пре через край?
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05.12.2022 19:01 Відповісти
Навколо помийок дозволено збиратись, але не більш як три особи ...
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05.12.2022 16:14 Відповісти
Тільки хотів написать багатовіковий "мем" - "Больше трёх - не собираться!"
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05.12.2022 16:29 Відповісти
Нічого страшного, як то кажуть "повторение-мать учения". (сорри що на кацапському діалекті)
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05.12.2022 16:35 Відповісти
И на его похоронах тоже?
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05.12.2022 16:14 Відповісти
А взагалі кацапам скоро і перднути не можна буде без дозволу з кремля) Оруеллівська антиутопія відпочиває в порівнянні з нинішнім кацапстаном
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05.12.2022 16:15 Відповісти
Хех, вот здесь ты и прокололся, плешивый. А возле шаманских юрт? Так их разрешено ставить и на красной площади. По-моему ктото тебя наказывает в зад
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05.12.2022 16:17 Відповісти
їм ця заборона до лампочки. вони і так ніде не мітингують. зате тепер совість чиста буде: вони б і виступили проти несправедливості, але нізя. закон такий. шіт хеппенз.
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05.12.2022 16:18 Відповісти
мітинги можна робити тільки у власному житлі і людям які там прописані) це так узагальнення
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05.12.2022 16:19 Відповісти
Какие бы там законы не подписывал плешивый сцарёк,а эта проклятая территория давно вне закона. И очищаться от этого недофюрера и его клики будет так же-по беспределу. Как обычно в истории кацапского лепрозория.
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05.12.2022 16:19 Відповісти
Митингувати тільки у себе на кухні.... ну так як кацапи й *******. Нічого в принципі не змінилось.... наче ранійше дозволяли рабокацапам мітинги.... такоє....
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05.12.2022 16:19 Відповісти
(голосом сказочника):
Ударился добрый молодец Володимер оземь, ударился вдругорядь, ударился в третий раз - и ******** окончательно!
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05.12.2022 16:21 Відповісти
на кладовищі хоч можно ?
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05.12.2022 16:22 Відповісти
Знову ж таки, в полі можна. В лісі. Тайга велика, мітингуй - не хочу.
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05.12.2022 16:24 Відповісти
Ще треба заборонить мітинги біля магазинів! А вони скоро почнуться : в Тулі вже почалася "пристрілка" - в друкарні почали друкувать талони на продукти харчування!
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05.12.2022 16:32 Відповісти
Путін підписав закон, який забороняє росіанам раззєвать *****, коли до них не звертається таваріщь майор! Шок!
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05.12.2022 16:50 Відповісти
Він підписав те, що по факту давно вже здійснювалося
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05.12.2022 17:06 Відповісти
По факту мітинги в Роспутії давно вже скрізь заборонені. Пуйло просто вчергове збива вершки з води. Путінський режим зі справжніми мітингами, свободою слова, виборами речі несумісні
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05.12.2022 17:04 Відповісти
Можна подумати, що кацапи десь мітенгували. Ну, хіба що в сортирах, де #уйло і там їх замочить. Та взагалі, по#уй.
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05.12.2022 17:07 Відповісти
Зараз Зеля почне теж саме коїть !
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05.12.2022 17:23 Відповісти
А шо, чтото случілось?
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05.12.2022 17:28 Відповісти
 
 