Путін підписав закон, який забороняє проводити мітинги біля адмінбудівель, навчальних закладів, лікарень, - росЗМІ

Російській диктор Володимир Путін підписав закон, який забороняє проведення мітингів у будівлях державних органів, університетів, школах, лікарнях і поблизу них, в аеропортах і портах, на вокзалах, у місцях розташування церков і в закладах життєзабезпечення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

До цього часу проводити мітинги заборонялося лише в будівлях резиденції президента, судів, оперативних служб і установ ФСІН.

Також новий закон передбачає, що кожен регіон може додатково вводити свої заборонені місця для зборів, якщо це "зумовлено історичними, культурними та іншими об’єктивними особливостями суб’єкта".

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