Запаси високоточних ракет у Росії на критично низькому рівні, - представник ГУР Юсов

Сьогодні Україна зазначала чергового масованого ракетного удару з боку країни-терориста Російської Федерації. Водночас запаси високоточного ракетного озброєння в РФ впали до критичного низького рівня.

Про це в ефірів загальнонаціонального телемарафону зазначив представник ГУР Міноборони Андрій Юсов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми можемо говорити про те, що весь світ бачить черговий терористичний акт, чергова терористична атака, підкреслюю - на цивільну мирну інфраструктуру, в першу чергу енергетичну. І найбільше ураження зазнають саме цивільні об'єкти і мирні мешканці. І це ще раз привід усьому світу замислитись з приводу визнання Росії державою спонсором тероризму і терористичною державою. Так, це один з масованих обстрілів", - зазначив Юсов.

Він також наголосив, що запаси ракетного озброєння, особливо високоточного, за багатьма показниками вже впали до критичного рівня. І не так багато і не так часто Росія зможе собі дозволити ще такі масовані терористичні атаки проти українців.

Він також нагадав, що розвідка передбачала чергову ракетну атаку ворога, а всі відповідні органи готувались до атаки.

"Українські ППО, протиракетна оборона готова, українські енергетики готові, ДСНС - вся країна героїчно працює над збиттям цих ракет, а по друге, над нейтралізацією наслідків ударів", - запевнив Юсов.

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Водночас він зауважив, що ракети меншого радіусу дії типу С-300 є в достатній кількості у росіян, тому, на жаль, прифронтові міста - Херсон, Запоріжжя, Харків, Суми - можуть й надалі потерпати від дій ворога.

"Стосовно "Калібрів" і "Іскандерів", то їхні запаси набагато нижчі і критично нижчі. І в цілому такої масованої тактики, регулярної вони вже не можуть собі дозволити. Інша справа, що це не зменшує збитки, ураження української інфраструктури. Це для нас серйозне випробовування. Але разом і з допомогою міжнародних партнерів Україна вистоїть. Завдання, які перед собою ставлять терористи - зламати дух і змусити до капітуляції - вони ні до чого не призведуть", - переконаний Юсов.