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Новини Війна
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Запаси високоточних ракет у Росії на критично низькому рівні, - представник ГУР Юсов

ракета

Сьогодні Україна зазначала чергового масованого ракетного удару з боку країни-терориста Російської Федерації. Водночас запаси високоточного ракетного озброєння в РФ впали до критичного низького рівня.

Про це в ефірів загальнонаціонального телемарафону зазначив представник ГУР Міноборони Андрій Юсов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми можемо говорити про те, що весь світ бачить черговий терористичний акт, чергова терористична атака, підкреслюю - на цивільну мирну інфраструктуру, в першу чергу енергетичну. І найбільше ураження зазнають саме цивільні об'єкти і мирні мешканці. І це ще раз привід усьому світу замислитись з приводу визнання Росії державою спонсором тероризму і терористичною державою. Так, це один з масованих обстрілів", - зазначив Юсов.

Він також наголосив, що запаси ракетного озброєння, особливо високоточного, за багатьма показниками вже впали до критичного рівня. І не так багато і не так часто Росія зможе собі дозволити ще такі масовані терористичні атаки проти українців.

Він також нагадав, що розвідка передбачала чергову ракетну атаку ворога, а всі відповідні органи готувались до атаки.

"Українські ППО, протиракетна оборона готова, українські енергетики готові, ДСНС - вся країна героїчно працює над збиттям цих ракет, а по друге, над нейтралізацією наслідків ударів", - запевнив Юсов.

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Водночас він зауважив, що ракети меншого радіусу дії типу С-300 є в достатній кількості у росіян, тому, на жаль, прифронтові міста - Херсон, Запоріжжя, Харків, Суми - можуть й надалі потерпати від дій ворога.

"Стосовно "Калібрів" і "Іскандерів", то їхні запаси набагато нижчі і критично нижчі. І в цілому такої масованої тактики, регулярної вони вже не можуть собі дозволити. Інша справа, що це не зменшує збитки, ураження української інфраструктури. Це для нас серйозне випробовування. Але разом і з допомогою міжнародних партнерів Україна вистоїть. Завдання, які перед собою ставлять терористи - зламати дух і змусити до капітуляції - вони ні до чого не призведуть", - переконаний Юсов.

Автор: 

розвідка (3858) ракети (4022) росія (65114)


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Топ коментарі
+14
хіба арестович не зареєстрував копірайт на цю фразу?.
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05.12.2022 16:38
+9
а запас міцності української енергосистеми?
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05.12.2022 16:38
+7
😁
Няік не закінчаться
Казкар.
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05.12.2022 16:40
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а запас міцності української енергосистеми?
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05.12.2022 16:38 Відповісти
добрий запас міцності, не переймайся
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05.12.2022 17:06 Відповісти
хіба арестович не зареєстрував копірайт на цю фразу?.
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05.12.2022 16:38 Відповісти
Тут и без него столько умников верещало, что у кацапни уже нет ракет.
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05.12.2022 16:44 Відповісти
😁
Няік не закінчаться
Казкар.
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05.12.2022 16:40 Відповісти
Навіть така міра як "дофіга" має кінцеве значення
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05.12.2022 16:59 Відповісти
Дофіга я не писав, але кацапи не були б кацапами як би не були кмітливими на подлість.
З ракетами теж саме.
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05.12.2022 17:12 Відповісти
Так вони неточними битиму з "катюш".
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05.12.2022 16:40 Відповісти
Так. Більше неточних - більше жертв.
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05.12.2022 17:01 Відповісти
Ага. Десь я вже це чув. А ще чув що Кримський міст після побудови за рік упаде.
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05.12.2022 16:43 Відповісти
одні москалі у нас у розвідці і в мо...
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05.12.2022 16:44 Відповісти
Це Ви про Юсова? Людина, що викликає повагу своєю життєвою позицією.
Але мені більше подобається, коли спікери є вихідцями зі структур. Тоді більше специфіки,
менше красномовства.
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05.12.2022 17:13 Відповісти
Оскільки я знаю Андрія особисто, то запевняю що він точно ніякий не москаль ) Україномовний з нульових так точно, а це для одесита немало. І до речі на тлі деяких дійсно хайповиків типу ковальова з ТРО, що береться коментувати не війну, а що завгодно далеке від бойових дій в межах дозволеного (звичка бажати популярності ще з телешоу), то Юсов зайвого точно не несе. Так що давайте якось розділяти походження прізвища і фаховість прес-секретарів у їх виступах.
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05.12.2022 18:46 Відповісти
От -- от да і ми передихнем чи передохнем .
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05.12.2022 16:45 Відповісти
Може і критичний, але все одно (дох....) дуже багато. Почекаємо, що скаже "птица говорун" Арестович, "одаренный умом, сообразительностью и языком без костей"
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05.12.2022 16:46 Відповісти
а ти його досі слухаєш? ну тоді питання до тебе
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05.12.2022 17:08 Відповісти
Так, слухати Арестовича притомним людям противно, але ж у нього маса шанувальників,
що непритомніють від першого слова "такого умного" і "такого порядочного".
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05.12.2022 17:24 Відповісти
Ой, та досить вже ці балачки штовхати
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05.12.2022 16:46 Відповісти
Хотілося б послухати, що з цього приводу скаже, представник ГУР -Гогінашвіллі...
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05.12.2022 16:53 Відповісти
Та звідки чи віщуни можуть знати, скільки в парашки ракет, хіба що старий дєрьмак доповідає.
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05.12.2022 16:56 Відповісти
И те кто носил колорадскую ленту.
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05.12.2022 17:05 Відповісти
По-перше:
Рашка продовжує виробляти і Іскандери, і Калібри. Краще би ви з'ясували скільки вони виробляють їх на місяць. І як обходять санкції і де купляють компоненти.
По-друге:
У Рашки ще є старі совкові Х-101 і інші ракети.
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05.12.2022 17:07 Відповісти
Навіщо ця " інформація" . Кто вірить в це.
Коли зупиниться бомбордування та ракетний обстріл,
то можна робити прогнози та висновки.
А зараз це нікому не потрібно. Люди гинуть.
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05.12.2022 17:18 Відповісти
У России ,к сожалению,ещё достаточно ракет ,

У дегенерата Путина хотелка - воевать с НАТО.

Главное ,чтобы НАТО не дрогнуло.
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05.12.2022 18:49 Відповісти
На критически низком уровне-сказал как в воду пёрднул
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05.12.2022 18:57 Відповісти
 
 