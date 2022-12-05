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Новини Війна
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У районі повітряного простору Києва було зафіксовано 10 ракет, 9 - знищено, - КМВА

ракета,рф

В районі повітряного простору Києва було зафіксовано 10 ракет.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КМВА.

"Київ. Підсумки ракетної атаки. В районі повітряного простору Києва було зафіксовано 10 ракет. Попередньо знищено 9. Інформація уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укренерго" про сьогоднішню масовану атаку: Є влучання по об’єктах енергетичної інфраструктури

Автор: 

Київ (19455) обстріл (28414) ракети (4022) Повітряні атаки на Київ (755)


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Топ коментарі
+28
СЛАВА ППО ЗСУ!!!
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05.12.2022 16:48
+18
Наші ППО - Боги!
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05.12.2022 16:52
+15
Слава Богу!!!!И ЗСУ!!!!!
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05.12.2022 16:56
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СЛАВА ППО ЗСУ!!!
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05.12.2022 16:48 Відповісти
Наші ППО - Боги!
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05.12.2022 16:52 Відповісти
Слава Богу!!!!И ЗСУ!!!!!
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05.12.2022 16:56 Відповісти
СЛАВА ЗСУ!!!!!
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05.12.2022 16:59 Відповісти
А де десята? Ніби по Києву взагалі не було прильотів (і слава богу, якщо так)
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05.12.2022 17:01 Відповісти
Назад повернулась...
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05.12.2022 17:15 Відповісти
Вона "потонула"...
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05.12.2022 18:28 Відповісти
Десята "прослизнула" - на Мозирський НПЗ пішла...
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05.12.2022 17:08 Відповісти
По чому вони стріляють? Вже ж усе і так вражено. І от цікаво: пуляють і пуляють, а чим же вони з НАТО воюватимуть? Ну, знають же, суки, що НАТО першими нападати не будуть, але своїм безмізким черепки промивають і досі про коварноє НАТО. Ну, такоє...
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05.12.2022 17:12 Відповісти
Ось де Герої, круті хлопці, Ви просто БОГИ.
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05.12.2022 17:13 Відповісти
Це надзвичайно високий показник ураження! Наші хлопці реально нереально неймовірні!
Превелика честь їм і шана!
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05.12.2022 17:22 Відповісти
 
 