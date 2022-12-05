У районі повітряного простору Києва було зафіксовано 10 ракет, 9 - знищено, - КМВА
В районі повітряного простору Києва було зафіксовано 10 ракет.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КМВА.
"Київ. Підсумки ракетної атаки. В районі повітряного простору Києва було зафіксовано 10 ракет. Попередньо знищено 9. Інформація уточнюється", - йдеться у повідомленні.
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