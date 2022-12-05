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Кислиця у річницю підписання Будапештського меморандуму: Після Путіна потрібна відмова Росії від ядерної зброї

кислиця

Посол України в ООН Сергій Кислиця заявив, що для Росії після диктатора Володимира Путіна потрібен "новий Будапештський меморандум" для денуклеаризації Москви.

Про це він написав у Twitter у день річниці підписання Будапештського меморандуму, за яким Україна відмовилася від ядерної зброї в обмін на "запевнення безпеки", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, Будапештський меморандум - це три практично ідентичні політичні угоди, які передбачали гарантії безпеки для України, Білорусі та Казахстану в обмін на відмову від ядерного статусу.

Він зазначив, що всупереч поширеній думці, ні Франція, ні Китай не є учасниками меморандуму - КНР напередодні саміту в Будапешті направила Україні ноту про негативні гарантії, чим гарантувала, що не застосовуватиме проти неї ядерну зброю. Окреме повідомлення Україні надіслала і Франція, не пов'язана з Будапештським меморандумом.

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Кислиця заявив, що домовленості після Путіна мають передбачати новий Будапештський меморандум, який Москва підпише в контексті своєї відмови від ядерної зброї.

"Ще невідомо, коли після військової поразки РФ і хто зможе підписати цей документ від імені території з адміністративним центром у Москві", - написав дипломат.

Будапештський меморандум було підписано 1994 року. Україна відмовилася від ядерної зброї. Натомість Росія, Велика Британія та США стали гарантами незалежності та територіальної цілісності України.

Кислиця у річницю підписання Будапештського меморандуму: Після Путіна потрібна відмова Росії від ядерної зброї 01

Автор: 

Будапештська угода (126) росія (65114) ядерна зброя (1151) Кислиця Сергій (207)


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Топ коментарі
+12
КИСЛИЦЯ ДІЛО КАЖЕ, не треба московитським дикунам ядерна зброя, познімати всі ядерні боєголовки з ракет і бомб с торпедами і віддати на утилізацію американцям.
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05.12.2022 16:59
+9
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05.12.2022 17:09
+4
Навряд чи ще знайдуться такі лохи і хтось відмовиться від ЯЗ
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05.12.2022 17:06
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КИСЛИЦЯ ДІЛО КАЖЕ, не треба московитським дикунам ядерна зброя, познімати всі ядерні боєголовки з ракет і бомб с торпедами і віддати на утилізацію американцям.
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05.12.2022 16:59 Відповісти
Навряд чи ще знайдуться такі лохи і хтось відмовиться від ЯЗ
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05.12.2022 17:06 Відповісти
Ага. Вони за ту "ядрьону бімбу" будуть зубами триматися, і погрожувати всьому світу! А розбити мордор так щоб він пішов на всі умови нам таж Америка та Европа не дасть, знову ж через переляк
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05.12.2022 17:07 Відповісти
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05.12.2022 17:09 Відповісти
Московії віри нема.
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05.12.2022 17:13 Відповісти
Але ж як гарно сказав про розвал рашки:
"від імені території з адміністративним центром у Москві" Джерело:
От що значить - дипломат високого рівня!
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05.12.2022 17:32 Відповісти
"5 грудня 1998 року Міністерства оборони України та США підписали угоду про ліквідацію 44 важких бомбардувальників і 1068 крилатих ракет Х-55 повітряного базування. Ми віддали тоді ядерну зброю в обмін на гарантії безпеки. Меморандум «гарантував» Україні цілісність та захист в обмін на відмову від третього у світі ядерного арсеналу.
Ціна сьогоднішної трагедії України."
І де ця потвора Чучма, відповів за злочин? Ні, його ім*ям вулиці називають.
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05.12.2022 17:56 Відповісти
Не сработает эта тема по отказу от яо РФ. Зачем толкти это? Нам пусть вернут тактическое и статус страны с Яо! И все. А мы откажемся после этого на 10 лет от НАТО. А в ЕС сразу по факту и без задрочек переходного периода. Все одним пакетом через подписи большой семёрки стран и РФ. Здесь тоже сложно, но есть реальность некая.
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05.12.2022 18:02 Відповісти
Я думаю, что НАТО больше заинтересована в Украине (после победы, я. п.), чем Украина в НАТО.
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06.12.2022 07:46 Відповісти
Кучму за грати! І щоб дав покази, хто, як, коли і скільки йому і його лайці заплатив, щоб Україна лишилася не тільки ядерної зброї, а і ракет, бомберів та іншої зброї.
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05.12.2022 18:06 Відповісти
РФ має бути дефрагментованна і денуклеарізованна !!!!!! .......це вимога часу для тих хто цього ще не усвідомлює
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05.12.2022 18:50 Відповісти
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05.12.2022 18:59 Відповісти
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05.12.2022 19:00 Відповісти
Білл Клінтон, Борис Єльцин та Леонід Кравчук на тристоронній зустрічі

16 листопада 1994 року Верховна Рада ухвалила Закон про приєднання України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

А 5 грудня 1994 року - з чого ми й почали нашу оповідь - між Леонідом Кучмою (президентом України), Борисом Єльциним (президентом Росії), Джоном Мейджором (прем'єром Великобританії) і Біллом Клінтоном (президентом США) був підписаний Меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до ДНЯЗ.
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05.12.2022 19:01 Відповісти
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05.12.2022 20:46 Відповісти
Надо не меморандумы с россией подписывать (наподписывались уже), а разгромить ее и отобрать ядерное оружие. Спички детям не игрушка.
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06.12.2022 07:41 Відповісти
 
 