Кислиця у річницю підписання Будапештського меморандуму: Після Путіна потрібна відмова Росії від ядерної зброї
Посол України в ООН Сергій Кислиця заявив, що для Росії після диктатора Володимира Путіна потрібен "новий Будапештський меморандум" для денуклеаризації Москви.
Про це він написав у Twitter у день річниці підписання Будапештського меморандуму, за яким Україна відмовилася від ядерної зброї в обмін на "запевнення безпеки", передає Цензор.НЕТ.
За його словами, Будапештський меморандум - це три практично ідентичні політичні угоди, які передбачали гарантії безпеки для України, Білорусі та Казахстану в обмін на відмову від ядерного статусу.
Він зазначив, що всупереч поширеній думці, ні Франція, ні Китай не є учасниками меморандуму - КНР напередодні саміту в Будапешті направила Україні ноту про негативні гарантії, чим гарантувала, що не застосовуватиме проти неї ядерну зброю. Окреме повідомлення Україні надіслала і Франція, не пов'язана з Будапештським меморандумом.
Кислиця заявив, що домовленості після Путіна мають передбачати новий Будапештський меморандум, який Москва підпише в контексті своєї відмови від ядерної зброї.
"Ще невідомо, коли після військової поразки РФ і хто зможе підписати цей документ від імені території з адміністративним центром у Москві", - написав дипломат.
Будапештський меморандум було підписано 1994 року. Україна відмовилася від ядерної зброї. Натомість Росія, Велика Британія та США стали гарантами незалежності та територіальної цілісності України.
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"від імені території з адміністративним центром у Москві" Джерело:
От що значить - дипломат високого рівня!
Ціна сьогоднішної трагедії України."
І де ця потвора Чучма, відповів за злочин? Ні, його ім*ям вулиці називають.
16 листопада 1994 року Верховна Рада ухвалила Закон про приєднання України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.
А 5 грудня 1994 року - з чого ми й почали нашу оповідь - між Леонідом Кучмою (президентом України), Борисом Єльциним (президентом Росії), Джоном Мейджором (прем'єром Великобританії) і Біллом Клінтоном (президентом США) був підписаний Меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до ДНЯЗ.