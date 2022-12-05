Кислиця у річницю підписання Будапештського меморандуму: Після Путіна потрібна відмова Росії від ядерної зброї

Посол України в ООН Сергій Кислиця заявив, що для Росії після диктатора Володимира Путіна потрібен "новий Будапештський меморандум" для денуклеаризації Москви.

Про це він написав у Twitter у день річниці підписання Будапештського меморандуму, за яким Україна відмовилася від ядерної зброї в обмін на "запевнення безпеки", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, Будапештський меморандум - це три практично ідентичні політичні угоди, які передбачали гарантії безпеки для України, Білорусі та Казахстану в обмін на відмову від ядерного статусу.

Він зазначив, що всупереч поширеній думці, ні Франція, ні Китай не є учасниками меморандуму - КНР напередодні саміту в Будапешті направила Україні ноту про негативні гарантії, чим гарантувала, що не застосовуватиме проти неї ядерну зброю. Окреме повідомлення Україні надіслала і Франція, не пов'язана з Будапештським меморандумом.

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Кислиця заявив, що домовленості після Путіна мають передбачати новий Будапештський меморандум, який Москва підпише в контексті своєї відмови від ядерної зброї.

"Ще невідомо, коли після військової поразки РФ і хто зможе підписати цей документ від імені території з адміністративним центром у Москві", - написав дипломат.

Будапештський меморандум було підписано 1994 року. Україна відмовилася від ядерної зброї. Натомість Росія, Велика Британія та США стали гарантами незалежності та територіальної цілісності України.