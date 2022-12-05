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Глава МЗС Фінляндії Хаавісто не підтримав Макрона: Гарантії нам потрібні саме проти Росії

хаавісто,пекка

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто не підтримав заяву президента Франції Емманюеля Макрона про те, що Росія нібито повинна мати "власні гарантії безпеки", коли вона повернеться за стіл переговорів.

Хаавісто наголосив, що гарантії мають бути спрямовані проти РФ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"У ситуації, що склалася, нам потрібні гарантії саме проти Росії. Це стосується як України, так і інших країн", – заявив глава МЗС Фінляндії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Макрон заявив, що хоче "гарантій безпеки" для Росії, коли та повернеться до переговорів

За його словами, РФ зараз діє проти міжнародного порядку та виступає у ролі загарбника територій інших країн.

Він нагадав про вторгнення РФ до Грузії, про окупацію Криму та захоплення частини Донбасу.

Автор: 

перемовини (2866) росія (65114) Фінляндія (1304) Макрон Емманюель (1456) Хаавісто Пекка (26)


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Топ коментарі
+23
з Макарона вже жаби сміються !
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05.12.2022 17:11
+22
Ось притомний міністр, а не людина-слухавка ...
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05.12.2022 17:12
+20
Макрон - сциклива гніда. Нічого дивного, падлі не привикать лягати під фашиста. В другу світову мабудь теж "надавали гарантії безпеки", отримуючи фашистського прутня між ніг.
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05.12.2022 17:10
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Мікрон - не чемпіон!

А так свербить, так хочеться!
Аж із туфлями у..... слухавку залазить! 😂
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05.12.2022 17:10 Відповісти
Макрон - сциклива гніда. Нічого дивного, падлі не привикать лягати під фашиста. В другу світову мабудь теж "надавали гарантії безпеки", отримуючи фашистського прутня між ніг.
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05.12.2022 17:10 Відповісти
Макрон - нащадок маршала Петена (того самого - Голови колабораціоністського режиму Віші), нічого дивного.
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05.12.2022 17:19 Відповісти
У Німеччині був нацистський режим, а не фашистський.
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05.12.2022 19:08 Відповісти
з Макарона вже жаби сміються !
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05.12.2022 17:11 Відповісти
Ось притомний міністр, а не людина-слухавка ...
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05.12.2022 17:12 Відповісти
Фіни знають, що таке расєя. Тому хоч і п'ють водку, але на морозі швидко тверезіють
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05.12.2022 17:15 Відповісти
У Макрона таки ще по молодості щось сі з головов стало... геронтофіл... хєров 🤔🧐😁 І куди його бабуся дивиться, геть хлопчину запустила... ну куди запустила вже, туди запустила, най би там і зоставався, пустун такий
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05.12.2022 17:15 Відповісти
У куйла точно є щось на мікрона, або на його бабушку яка була дєдушкай. Франція остаточно перетворилась на якесь сцикливо- чорномазе утворення, а не країну.
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05.12.2022 17:18 Відповісти
Ця країна завжди була хвойдою.
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05.12.2022 22:54 Відповісти
Финский солдат проходит мимо советских грузовых машин разгромленной колонны советских войск

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05.12.2022 17:22 Відповісти
Того "жабоїда" напевне *уйло покусало!
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05.12.2022 17:24 Відповісти
Симо Хайха успешно решал проблемы кацапов. Знаменитый снайпер завалил только 705 подтвержденных голов русни, из них 25 на день рождения сталина. Побей его рекорд !!!
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05.12.2022 17:27 Відповісти
Хай Макрон надасть гарантії, що Франція не буде нападати на рашку!
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05.12.2022 19:04 Відповісти
Макрюша за власний бізнес в русні дуже печеться. Так чи інакше, всю саму срань та тефлонові покриття виробляють на території кацапні. Ніхто в європі не хоче травитися канцерогенами ПФОК. Але якісні антикорозійні покриття та матеріали вони все таки хочуть мати.
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05.12.2022 21:43 Відповісти
Прощай, финляндизация
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06.12.2022 08:10 Відповісти
 
 