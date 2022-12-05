Глава МЗС Фінляндії Хаавісто не підтримав Макрона: Гарантії нам потрібні саме проти Росії
Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто не підтримав заяву президента Франції Емманюеля Макрона про те, що Росія нібито повинна мати "власні гарантії безпеки", коли вона повернеться за стіл переговорів.
Хаавісто наголосив, що гарантії мають бути спрямовані проти РФ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
"У ситуації, що склалася, нам потрібні гарантії саме проти Росії. Це стосується як України, так і інших країн", – заявив глава МЗС Фінляндії.
За його словами, РФ зараз діє проти міжнародного порядку та виступає у ролі загарбника територій інших країн.
Він нагадав про вторгнення РФ до Грузії, про окупацію Криму та захоплення частини Донбасу.
Топ коментарі
+23 Роман Кокоровець
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+20 Stanislav Bryzhyk
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