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Новини Війна
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Позиція Зеленського щодо ЗАЕС незмінна, станція має перейти під контроль "Енергоатома", там не повинно бути сторонніх, - Никифоров

заес

Запорізька атомна електростанція має перейти під контроль ДП "Енергоатом", на самій станції не повинно бути сторонніх людей.

Про це повідомив речник президента України Сергій Никифоров, коментуючи позицію глави держави Володимира Зеленського з цього приводу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Позиція (президента України. - Ред.) щодо ЗАЕС незмінна. Станція має бути під контролем України, і вона має бути повністю демілітаризована. Це те, з чого ми виходимо", - сказав Никифоров.

Відповідаючи на уточнювальне запитання - що конкретно розуміється під демілітаризацією, він зазначив: "Станція має бути підключена до української мережі, вона має бути під контролем "Енергоатома", і там не повинно бути сторонніх людей".

За словами Никифорова, інші умови можуть бути предметом обговорення з МАГАТЕ.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23798) МАГАТЕ (712) Енергоатом (1635) Сергій Никифоров (160) Запорізька АЕС (1404)


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Топ коментарі
+10
Здав ЗАЕС *****, а тепер вимагає.
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05.12.2022 17:35
+6
не треба було у лютому березні віддавати просто так ,найвеличніший длбйб
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05.12.2022 17:42
+4
Хах, типу від нього все залежить!
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05.12.2022 17:22
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Президент Украины твердый в своих позициях.
Закидайте меня помидорами, но учитывая уровень вашего ай-кью, вы меня больше склоните к обратному
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05.12.2022 17:15 Відповісти
Це гра на публіку.
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05.12.2022 17:42 Відповісти
То й що. Аби на користь
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05.12.2022 18:08 Відповісти
Те, що при інших обставинах ця паскудь продасть Украхну і оком не моргне.
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05.12.2022 18:21 Відповісти
Пане, давайте оперувати фактами.Я не голосував за бубочку, але. Цей клован за 9 місяців зробив те, що зробило його Президентом. Може це моя особиста думка, але його тупі антіботи все більш навертають мене до позиціі, коли я не хочу бути в одному гурті з не дуже українськими панами
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05.12.2022 18:47 Відповісти
Братан, ты когда говоришь, ты думаешь? А если не продаст, ты ответишь?
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05.12.2022 18:53 Відповісти
Тамбовський вовк тобі братан.

ЗЄ вже продав десятки тисяч життів українців, коли півроку брехав про вторгнення РФ.
Він навіть ціну називав - 7 мільярдів на день, якщо я не помиляюся.
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06.12.2022 00:48 Відповісти
Ладно, гы не братан, но скажи мне маленькую вещь - при Петре Порошенао орки бы не напали?
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06.12.2022 01:00 Відповісти
А я таке казав?

Я казав, що ЗЄ вже продав Україну, коли брехав про вторгнення.
ЗЄ продав Україну, коли розміновував Чонгар, вже знаючи про майбутнє вторгнення.
ЗЄ продав Україну, коли відмовлявся фінансувати армію, щоб красти на будівництві.
ЗЄ продав Україну, коли під час війни знищив ракетні програми та провалив всі закупівлі для ЗСУ за 3 роки.
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06.12.2022 01:29 Відповісти
І це ми ще не дійшли до держзради у вагнергейті.
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06.12.2022 01:31 Відповісти
Так, поважний пане, це стоп, зокрема на цензорі
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06.12.2022 01:39 Відповісти
Чо делать, братан, за что хвататься Ты меня ввел в состояние паники. Давай выгребай.расскажи мне - кто наш президент, кто наш гетьман, как нам перед евреями нужно на коленочки встать ( хотя и так стоим) а я послушаю
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06.12.2022 04:24 Відповісти
17:15

Чувак, це всерівно, що хвалять Зе* за те що він не втік ! Де вас беруть ??
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05.12.2022 20:00 Відповісти
Пане, я не буду занадто банальним, якщо вийду з припущення, що мене взяли звіддти, звідкіля і Вас. Це по-перше, як казав хтось з наших президентів. Далі щось хтів вигадати таке завумне, але ліньки, вибачте
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05.12.2022 20:18 Відповісти
щасти ...
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05.12.2022 20:20 Відповісти
Дякую за розуміння
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05.12.2022 20:31 Відповісти
На біржі безробітних та серед втікачів з Донбасу. Де ще за недорого можна знайти таке на таку паскудну роботу...
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06.12.2022 00:52 Відповісти
Хах, типу від нього все залежить!
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05.12.2022 17:22 Відповісти
Здав ЗАЕС *****, а тепер вимагає.
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05.12.2022 17:35 Відповісти
не треба було у лютому березні віддавати просто так ,найвеличніший длбйб
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05.12.2022 17:42 Відповісти
Тільки ЗАЕС?
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05.12.2022 17:57 Відповісти
А що скаже справжній президент Єрмак?, а не те сцикливе опудало.
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05.12.2022 18:41 Відповісти
 
 