Позиція Зеленського щодо ЗАЕС незмінна, станція має перейти під контроль "Енергоатома", там не повинно бути сторонніх, - Никифоров

Запорізька атомна електростанція має перейти під контроль ДП "Енергоатом", на самій станції не повинно бути сторонніх людей.

Про це повідомив речник президента України Сергій Никифоров, коментуючи позицію глави держави Володимира Зеленського з цього приводу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Позиція (президента України. - Ред.) щодо ЗАЕС незмінна. Станція має бути під контролем України, і вона має бути повністю демілітаризована. Це те, з чого ми виходимо", - сказав Никифоров.

Відповідаючи на уточнювальне запитання - що конкретно розуміється під демілітаризацією, він зазначив: "Станція має бути підключена до української мережі, вона має бути під контролем "Енергоатома", і там не повинно бути сторонніх людей".

За словами Никифорова, інші умови можуть бути предметом обговорення з МАГАТЕ.

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