Внаслідок обстрілів пошкоджено енергоінфраструктуру Одещини, є влучання в будинки, поранено 2 особи, - ОВА

Російські загарбники вдарили по енергетичній інфраструктурі Одеської області, зафіксовано влучання в цивільні будинки та об’єкти цивільної інфраструктури.

Про це повідомив глава ОВА Максим Марченко, інформує Цензор.НЕТ.

"В результаті масованого ракетного удару пошкоджена енергетична інфраструктура нашої області. Також є влучання в цивільні будинки та об’єкти цивільної інфраструктури. Поранено двоє людей. Наразі електропостачання відсутнє в Одесі та більшості громад Одеського району", - йдеться в повідомлені.

За словами глави ОВА, усі служби знаходяться на місцях та вже приступили до відновлення електропостачання.

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