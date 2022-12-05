Внаслідок обстрілів пошкоджено енергоінфраструктуру Одещини, є влучання в будинки, поранено 2 особи, - ОВА
Російські загарбники вдарили по енергетичній інфраструктурі Одеської області, зафіксовано влучання в цивільні будинки та об’єкти цивільної інфраструктури.
Про це повідомив глава ОВА Максим Марченко, інформує Цензор.НЕТ.
"В результаті масованого ракетного удару пошкоджена енергетична інфраструктура нашої області. Також є влучання в цивільні будинки та об’єкти цивільної інфраструктури. Поранено двоє людей. Наразі електропостачання відсутнє в Одесі та більшості громад Одеського району", - йдеться в повідомлені.
За словами глави ОВА, усі служби знаходяться на місцях та вже приступили до відновлення електропостачання.
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alexandr shamov
показати весь коментар05.12.2022 17:27 Відповісти Мені подобається 1
Лаур
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Володимир Шевченко #347198
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