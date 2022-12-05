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Новини Війна
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Внаслідок обстрілів пошкоджено енергоінфраструктуру Одещини, є влучання в будинки, поранено 2 особи, - ОВА

ракета,рф

Російські загарбники вдарили по енергетичній інфраструктурі Одеської області, зафіксовано влучання в цивільні будинки та об’єкти цивільної інфраструктури.

Про це повідомив глава ОВА Максим Марченко, інформує Цензор.НЕТ.

"В результаті масованого ракетного удару пошкоджена енергетична інфраструктура нашої області. Також є влучання в цивільні будинки та об’єкти цивільної інфраструктури. Поранено двоє людей. Наразі електропостачання відсутнє в Одесі та більшості громад Одеського району", - йдеться в повідомлені.

За словами глави ОВА, усі служби знаходяться на місцях та вже приступили до відновлення електропостачання.

Читайте: Уламки збитої російської ракети на Київщині. ФОТОрепортаж

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обстріл (28414) Одеса (5451) Одеська область (3204)


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Блин, беспилотники уже достают. Доколе корыта ЧФ мордора еще не кормят крабов?
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05.12.2022 17:27 Відповісти
****** русня , знов неділю без світла сидіти ...
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05.12.2022 19:16 Відповісти
Рашисты разслабтесь. Одесса со светом. ****** вы е#баные...
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05.12.2022 21:37 Відповісти
 
 