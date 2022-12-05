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Новини Війна
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Шмигаль про сьогоднішню масовану атаку: Були влучання в енергооб’єкти у Київській, Вінницькій та Одеській областях, енергосистема функціонує

херсонщина,енергетика

Попри сьогоднішню масовану атаку на енергетичну інфраструктуру України енергосистема країни функціонує та залишається цілісною.

Про це повідомив у телеграм-каналі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Терористична країна росія спробувала знову реалізувати свій злочинний план - занурити Україну в темряву та холод. Завдяки героїчним ЗСУ та силам ППО ворогу вкотре не вдалося задумане", - зазначив він.

За словами Шмигаля, енергетична система країни функціонує та залишається цілісною. Були влучання в енергооб’єкти у Київській, Вінницькій, Одеській областях. У деяких регіонах вимушено застосовано екстрені відключення для збалансування системи й уникнення аварій. Рятувальники вже працюють над ліквідацією наслідків атаки, аби повернути світло в кожну домівку.

"Черговий масований ракетний удар росія завдала в річницю підписання Будапештського меморандуму. Демонструють світові, який із них "надійний" гарант безпеки. Тож покладаємося на Збройні Сили України та наших рятувальників. Віримо в перемогу та у справедливу відплату для російських терористів", - резюмує він.

Також читайте: Внаслідок обстрілів пошкоджено енергоінфраструктуру Одещини, є влучання в будинки, поранено 2 особи, - ОВА

Автор: 

обстріл (28414) ракети (4022) енергетика (2592) Шмигаль Денис (4572)


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Топ коментарі
+8
Гей, Макрон! Це щодо гарантій для запоребрика після війни. Десь читав такий гарний вираз (здається, що у Біблії, але не певен): милосердя до жорстоких обертається жорстокістю до милосердних.
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05.12.2022 17:51
+5
Це що спеціально так коментує, мало чи ще запрошує.
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05.12.2022 17:30
+4
Одеса. Є газ, і це класно- шляк трафив мене готувати істи під час повного відключення всього іншого. Не було мобільного зв'язку, вже ніби з'явився, мобільний інтернет десь у темряві блукає, іноді знаходячи якісь стежки.
Москалів треба розбити вщент, аби всякі ідіотську думки назавше вибити з їхніх черепашок!
Слава Україні!
Смерть москалями!
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05.12.2022 19:12
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Це що спеціально так коментує, мало чи ще запрошує.
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05.12.2022 17:30 Відповісти
ви не відключайте світло і ми будем в курсі ,що функціонує...
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05.12.2022 17:36 Відповісти
Спокійно!
Відключають під час атаки.
Щоб не викликати хаосу в енергосистемі в разі ушкоджень

Не вчіть монтьорів елєктріку дєлать !😂
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05.12.2022 18:52 Відповісти
Не ***** шмигаль,в Київськой обл не було прилетів,це пітвердять більшість,для чого таке писати щоб виправдовувати відключення світла?
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05.12.2022 17:36 Відповісти
Були.
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05.12.2022 17:42 Відповісти
не мешайте, агент отрабатывает задание
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05.12.2022 17:48 Відповісти
***** ***** на этом не остановится ...пора отвечать аналогично быдло должно быть наказанным...
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05.12.2022 17:46 Відповісти
"Віримо в перемогу та у справедливу відплату" Джерело:

І крапка! Не тільки рашистам відплата, а й шмигалям, що розвалювали економіку і продовжують те робити; дєрьмаковим подолякам, що трамбували кишені баблом нехтуючи інтересами України і продовжують те робити; найвеличнішим боневтікам, що вкатали оборону в асфальт і продовжують те робити; рєзніковим, що скорочували армію та находили там "надлишкове" майно на продаж...
І це тільки невеличка частка з великого переліку...
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05.12.2022 17:48 Відповісти
Гей, Макрон! Це щодо гарантій для запоребрика після війни. Десь читав такий гарний вираз (здається, що у Біблії, але не певен): милосердя до жорстоких обертається жорстокістю до милосердних.
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05.12.2022 17:51 Відповісти
А **** Хмельницкая область без света? Сутра как вырубили ,ещё до атаки,так и сидим в потёмках. Так что не *****,зебил.
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05.12.2022 18:56 Відповісти
Одеса. Є газ, і це класно- шляк трафив мене готувати істи під час повного відключення всього іншого. Не було мобільного зв'язку, вже ніби з'явився, мобільний інтернет десь у темряві блукає, іноді знаходячи якісь стежки.
Москалів треба розбити вщент, аби всякі ідіотську думки назавше вибити з їхніх черепашок!
Слава Україні!
Смерть москалями!
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05.12.2022 19:12 Відповісти
По логіці у нас об'єктів критичної інфраструктури - типу ТЕС, ГЕС і АЕС кілька десятків на всю країну, так от цікаво чи на кожному такому об'єкті є ППО, кулеметні гнізда, Гепарди ті ж самі. Це б створило ефективний тандем для боротьби з ракетами і безпілотниками🤔
І якщо з близько 70 ракет збито 60, то ефективність нашого ППО за наявних засобів ураження, просто феноменальна🔥
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05.12.2022 20:25 Відповісти
Шмигаль забери енергосистему в державну власність єфективність функціонування приватизованої енергетичної системи росіянами під час війни ми вже побачили.
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05.12.2022 23:16 Відповісти
 
 