Шмигаль про сьогоднішню масовану атаку: Були влучання в енергооб’єкти у Київській, Вінницькій та Одеській областях, енергосистема функціонує

Попри сьогоднішню масовану атаку на енергетичну інфраструктуру України енергосистема країни функціонує та залишається цілісною.

Про це повідомив у телеграм-каналі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Терористична країна росія спробувала знову реалізувати свій злочинний план - занурити Україну в темряву та холод. Завдяки героїчним ЗСУ та силам ППО ворогу вкотре не вдалося задумане", - зазначив він.

За словами Шмигаля, енергетична система країни функціонує та залишається цілісною. Були влучання в енергооб’єкти у Київській, Вінницькій, Одеській областях. У деяких регіонах вимушено застосовано екстрені відключення для збалансування системи й уникнення аварій. Рятувальники вже працюють над ліквідацією наслідків атаки, аби повернути світло в кожну домівку.

"Черговий масований ракетний удар росія завдала в річницю підписання Будапештського меморандуму. Демонструють світові, який із них "надійний" гарант безпеки. Тож покладаємося на Збройні Сили України та наших рятувальників. Віримо в перемогу та у справедливу відплату для російських терористів", - резюмує він.

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