Шмигаль про сьогоднішню масовану атаку: Були влучання в енергооб’єкти у Київській, Вінницькій та Одеській областях, енергосистема функціонує
Попри сьогоднішню масовану атаку на енергетичну інфраструктуру України енергосистема країни функціонує та залишається цілісною.
Про це повідомив у телеграм-каналі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
"Терористична країна росія спробувала знову реалізувати свій злочинний план - занурити Україну в темряву та холод. Завдяки героїчним ЗСУ та силам ППО ворогу вкотре не вдалося задумане", - зазначив він.
За словами Шмигаля, енергетична система країни функціонує та залишається цілісною. Були влучання в енергооб’єкти у Київській, Вінницькій, Одеській областях. У деяких регіонах вимушено застосовано екстрені відключення для збалансування системи й уникнення аварій. Рятувальники вже працюють над ліквідацією наслідків атаки, аби повернути світло в кожну домівку.
"Черговий масований ракетний удар росія завдала в річницю підписання Будапештського меморандуму. Демонструють світові, який із них "надійний" гарант безпеки. Тож покладаємося на Збройні Сили України та наших рятувальників. Віримо в перемогу та у справедливу відплату для російських терористів", - резюмує він.
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Відключають під час атаки.
Щоб не викликати хаосу в енергосистемі в разі ушкоджень
Не вчіть монтьорів елєктріку дєлать !😂
І крапка! Не тільки рашистам відплата, а й шмигалям, що розвалювали економіку і продовжують те робити; дєрьмаковим подолякам, що трамбували кишені баблом нехтуючи інтересами України і продовжують те робити; найвеличнішим боневтікам, що вкатали оборону в асфальт і продовжують те робити; рєзніковим, що скорочували армію та находили там "надлишкове" майно на продаж...
І це тільки невеличка частка з великого переліку...
Москалів треба розбити вщент, аби всякі ідіотську думки назавше вибити з їхніх черепашок!
Слава Україні!
Смерть москалями!
І якщо з близько 70 ракет збито 60, то ефективність нашого ППО за наявних засобів ураження, просто феноменальна🔥