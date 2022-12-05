Шойгу міг приїжджати до Лукашенка, щоби втягнути Білорусь у війну або для анексії, - ГУР
Міністр оборони Росії та військовий злочинець Сергій Шойгу міг приїжджати до диктатора Білорусі Олександра Лукашенка, щоб змусити того безпосередньо вступити у війну проти України.
Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов у ефірі національного телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
За його словами, режим диктатора Володимира Путіна не залишає спроб втягнути Білорусь у пряму війну проти України, проте це не виходить, всупереч усім зусиллям.
Він зазначив, що на сьогодні немає загрози для участі Білорусі в наземній операції проти України.
Юсов заявив, що оскільки глобальні плани Путіна та РФ щодо захоплення України провалилися, то потрібно показувати інші досягнення, можливо, у напрямку інтеграційних процесів Росії та Білорусі, що означає фактичну анексію РБ.
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Так для чого ж конкретно?
Он был ещё вчера
И Путин не успел сорвать медали
К бурятам он в тайгу
Уехал по утру
И в юрте он с шаманами бухает...
Исполняется под мелодию куда уехал цирк.