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Новини Війна
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Шойгу міг приїжджати до Лукашенка, щоби втягнути Білорусь у війну або для анексії, - ГУР

шойгу

Міністр оборони Росії та військовий злочинець Сергій Шойгу міг приїжджати до диктатора Білорусі Олександра Лукашенка, щоб змусити того безпосередньо вступити у війну проти України.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов у ефірі національного телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За його словами, режим диктатора Володимира Путіна не залишає спроб втягнути Білорусь у пряму війну проти України, проте це не виходить, всупереч усім зусиллям.

Він зазначив, що на сьогодні немає загрози для участі Білорусі в наземній операції проти України.

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Юсов заявив, що оскільки глобальні плани Путіна та РФ щодо захоплення України провалилися, то потрібно показувати інші досягнення, можливо, у напрямку інтеграційних процесів Росії та Білорусі, що означає фактичну анексію РБ.

Автор: 

Білорусь (7929) Лукашенко Олександр (2653) розвідка (3858) Шойгу Сергій (626)


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Саме приїжджав, бо літати на ватольотах лячно.
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05.12.2022 17:46 Відповісти
та не обов'язатєльно...мож у цієї шойги брачний сєзон...ну просто потрахатись завітало...
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05.12.2022 17:52 Відповісти
ну тіпа нє всєгда вас...часом і вам можна.
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05.12.2022 17:55 Відповісти
Який, глиБинний аналіз від ГУР...
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05.12.2022 17:55 Відповісти
Гарна розвідка! Або для того, або для іншого, а може просто коньячку хряпнути та "покалякать про дела наши скорбные"(с)!))
Так для чого ж конкретно?
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05.12.2022 17:56 Відповісти
Куда пропал Шойгу

Он был ещё вчера

И Путин не успел сорвать медали

К бурятам он в тайгу

Уехал по утру

И в юрте он с шаманами бухает...

Исполняется под мелодию куда уехал цирк.
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05.12.2022 17:57 Відповісти
Или или.Бросим монетку ..
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05.12.2022 18:29 Відповісти
3). Или это была беловежская пуща-2 (без хутина).
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05.12.2022 19:27 Відповісти
Понятно, шо хутинский повар с кадыркой нервно курят в сторонке.
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05.12.2022 19:28 Відповісти
 
 