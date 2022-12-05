Шойгу міг приїжджати до Лукашенка, щоби втягнути Білорусь у війну або для анексії, - ГУР

Міністр оборони Росії та військовий злочинець Сергій Шойгу міг приїжджати до диктатора Білорусі Олександра Лукашенка, щоб змусити того безпосередньо вступити у війну проти України.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов у ефірі національного телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За його словами, режим диктатора Володимира Путіна не залишає спроб втягнути Білорусь у пряму війну проти України, проте це не виходить, всупереч усім зусиллям.

Він зазначив, що на сьогодні немає загрози для участі Білорусі в наземній операції проти України.

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Юсов заявив, що оскільки глобальні плани Путіна та РФ щодо захоплення України провалилися, то потрібно показувати інші досягнення, можливо, у напрямку інтеграційних процесів Росії та Білорусі, що означає фактичну анексію РБ.