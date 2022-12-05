Рашисти випустили по Україні понад 70 ракет, ППО збила понад 60, - Повітряні сили

Російські загарбники під час масованого обстрілу 5 грудня випустили понад 70 ракет.

Про це повідомило Командування Повітряних сил, інформує Цензор.НЕТ.

"За попередньою інформацією пуски 38 крилатих ракет Х-101/Х-555 здійснювались із восьми літаків-ракетоносців стратегічної авіації Ту-95мс з району Каспійського моря та Волгодонська Ростовської області. Також противник завдав удару 22-ма крилатими ракетами типу "Калібр" із кораблів Чорноморського флоту.



Крім того, з акваторії Чорного моря Україну атакували дальні бомбардувальники Ту-22м3 трьома крилами ракетами Х-22, а також винищувачі Су-35 шістьома керованими авіаційними ракетами Х-59 та однією Х-31П.



До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи, авіацію, мобільні вогневі групи Повітряних Сил ЗС України та інших складових Сил оборони. Загалом збито понад 60 ракет окупантів!" - йдеться в повідомленні.

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