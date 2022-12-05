Рашисти випустили по Україні понад 70 ракет, ППО збила понад 60, - Повітряні сили
Російські загарбники під час масованого обстрілу 5 грудня випустили понад 70 ракет.
Про це повідомило Командування Повітряних сил, інформує Цензор.НЕТ.
"За попередньою інформацією пуски 38 крилатих ракет Х-101/Х-555 здійснювались із восьми літаків-ракетоносців стратегічної авіації Ту-95мс з району Каспійського моря та Волгодонська Ростовської області. Також противник завдав удару 22-ма крилатими ракетами типу "Калібр" із кораблів Чорноморського флоту.
Крім того, з акваторії Чорного моря Україну атакували дальні бомбардувальники Ту-22м3 трьома крилами ракетами Х-22, а також винищувачі Су-35 шістьома керованими авіаційними ракетами Х-59 та однією Х-31П.
До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи, авіацію, мобільні вогневі групи Повітряних Сил ЗС України та інших складових Сил оборони. Загалом збито понад 60 ракет окупантів!" - йдеться в повідомленні.
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Вони нам з 14-го передають "порчене" на рашку озброєння...
Таки вичерпуються запаси
Першим ударом 24.92.2022 та за 9 місяців ППО та Повітряні сили не були знищені, а навпаки зміцнюються
Висновок:
єнєрал армєгєдон не стратег а лиш гандон ! 😂
Гамнарегон він хіба що для кацапів.
Бережи Вас Господь, як Ви бережете нас
спитайте як у Коростильова!
Український ЗРК з дальністю у 100 км від ДККБ "Луч": готовність за 2 роки та $40 млн (відео)
https://defence-ua.com/weapon_and_tech
але ЗЄлічка не дав ні копійки, всьо ушло в асвальт....
Так понимаю этим мы должны быть благодарны тем кто подписал Харьковские соглашения.
Есть де список кто за них голосовал?
Хочется пролистать список.
Відповідальним за пролонгацію був такій собі Руслан Демченко.
Відома особа?
Досі на свободі. Десь поруч з нами ходить по цій землі, що полита кров'ю українців, дихає цим повітрям, що просякло димом від кацапських ракет...
Йому керівник дав завдання - він підготував.
Бережи вас Господь
Знімки секретною камерою його патякання та здай в СБУ!
А інакше ніяк!
Або ми їх, або вони нас.
Тут вже без ілюзій
53 пуски - 8 попадань ?!!!
Вчіться у ЗСУ - 2 пуски по Рязані вражено 4 цілі !
"Передача С-400 в Україну"
Американський генерал нагадав, що Туреччина була виключена з проекту F-35, і висунув умову її повернення до програми. «Наскільки нам відомо, С-400 все ще не використовується», - сказав Ходжес. "Туреччина може відмовитися від цього кроку, передати системи Україні, наприклад, і повернутися до програми F-35. Тоді вона була б у зовсім іншому становищі, ніж сьогодні".
Дотримуйтеся, будь ласка, правил інформаційної гігієни. Наводьте джерела.
"Терпи, терпи. Терпець тебе шліфує" В. Стус
Так що подавати "збито 90%" як перемогу я би не поспішав.
Поки не знищимо ракетоносії, вони будуть нас кошмарити.