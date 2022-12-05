СБУ викрила чергову поплічницю окупантів: відповідала за депортацію до Росії мешканців Маріуполя і Волновахи
СБУ викрила "віцемера" окупантів у Донецькій області. Вона відповідала за депортацію до РФ мешканців Маріуполя і Волновахи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ
"У результаті слідчо-оперативних дій задокументовано незаконну діяльність так званого "заместителя главы администрации города Торез" (сучасна українська назва – Чистякове).
Перебуваючи на "посаді", вона поширювала кремлівський режим у захопленому українському місті й допомагала ворогу у незаконному "приєднанні" регіону до складу РФ", - йдеться у повідомленні.
Зрадниця України також займалася організацією депортації мешканців окупованих районів Донеччини до країни-агресора. Для цього було організовано транзитний "перевалочний пункт", який використовували для примусового вивезення українців до віддалених регіонів Росії, зокрема Східного Сибіру і Далекого Сходу.
"За даними слідства, поплічницею ворога є мешканка Єнакієвого, яка у 2016 році приєдналась до терористичної організації "ДНР".
Згодом її призначили "керуючою справами" місцевої окупаційної адміністрації, а потім "перевели" до окупаційної адміністрації Тореза", - повідомили в СБУ.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за:
▪️ ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
▪️ ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України.
У спецслужбі зазначають, що зараз зловмисниця переховується на тимчасово захопленій території Донеччини. Однак, співробітники СБУ знають про місцезнаходження зрадниці й проводять комплексні заходи для її притягнення до відповідальності за злочини проти України.
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