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СБУ викрила чергову поплічницю окупантів: відповідала за депортацію до Росії мешканців Маріуполя і Волновахи

сбу

СБУ викрила "віцемера" окупантів у Донецькій області. Вона відповідала за депортацію до РФ мешканців Маріуполя і Волновахи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ 

"У результаті слідчо-оперативних дій задокументовано незаконну діяльність так званого "заместителя главы администрации города Торез" (сучасна українська назва – Чистякове).

Перебуваючи на "посаді", вона поширювала кремлівський режим у захопленому українському місті й допомагала ворогу у незаконному "приєднанні" регіону до складу РФ", - йдеться у повідомленні.

Зрадниця України також займалася організацією депортації мешканців окупованих районів Донеччини до країни-агресора. Для цього було організовано транзитний "перевалочний пункт", який використовували для примусового вивезення українців до віддалених регіонів Росії, зокрема Східного Сибіру і Далекого Сходу.

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"За даними слідства, поплічницею ворога є мешканка Єнакієвого, яка у 2016 році приєдналась до терористичної організації "ДНР". 
Згодом її призначили "керуючою справами" місцевої окупаційної адміністрації, а потім "перевели" до окупаційної адміністрації Тореза", - повідомили в СБУ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за:

▪️ ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
▪️ ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України.

У спецслужбі зазначають, що зараз зловмисниця переховується на тимчасово захопленій території Донеччини.  Однак, співробітники СБУ знають про місцезнаходження зрадниці й проводять комплексні заходи для її притягнення до відповідальності за злочини проти України.

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Автор: 

СБУ (12808) Донецька область (8432) державна зрада (1684) колабораціонізм (1158)


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та яка з неї поплічниця...чистокровна членкиня.
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05.12.2022 17:50 Відповісти
До дубу і усі справи ...
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05.12.2022 17:51 Відповісти
не, дуби це для простих злодієв, тут тільки любима кацапами береза
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05.12.2022 18:30 Відповісти
Можна було б і її до ********* депортувати - по частинах: спочатку ноги, потім руки...
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05.12.2022 18:05 Відповісти
Дамбасян хотіли на расєю і вона їм допомагала в цьому.
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05.12.2022 18:24 Відповісти
Та пристрелити курVу.
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05.12.2022 18:25 Відповісти
 
 