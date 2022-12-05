На Київщини є влучання в об’єкт енергоінфраструктури, близько 40% абонентів наразі без електроенергії, - ОВА

Під час масованого обстрілу України зафіксовано влучання в об’єкт енергетичної інфратсруктури на Київщині.

Про це повідомив глава ОВА Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"У Київській області маємо влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури. У регіоні тривають екстрені вимкнення. Без електрики наразі близько 40% абонентів.



Силами ППО збито декілька ворожих об'єктів. Усі працюють на своїх місцях", - йдеться в повідомленні.

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