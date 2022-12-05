На Київщини є влучання в об’єкт енергоінфраструктури, близько 40% абонентів наразі без електроенергії, - ОВА
Під час масованого обстрілу України зафіксовано влучання в об’єкт енергетичної інфратсруктури на Київщині.
Про це повідомив глава ОВА Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
"У Київській області маємо влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури. У регіоні тривають екстрені вимкнення. Без електрики наразі близько 40% абонентів.
Силами ППО збито декілька ворожих об'єктів. Усі працюють на своїх місцях", - йдеться в повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
IgorYakovlevich
показати весь коментар05.12.2022 18:11 Відповісти Мені подобається 2
✘
Игорь Матвеев #395524
показати весь коментар05.12.2022 18:27 Відповісти Мені подобається 2
Pavlo Korotenko
показати весь коментар05.12.2022 19:26 Відповісти Мені подобається 0
Alexey Prus #505938
показати весь коментар05.12.2022 20:01 Відповісти Мені подобається 0
Alex Smith #322835
показати весь коментар05.12.2022 18:59 Відповісти Мені подобається 2
Randall Flag #387882
показати весь коментар05.12.2022 19:48 Відповісти Мені подобається 1
Светлана Круп
показати весь коментар05.12.2022 19:48 Відповісти Мені подобається 0
Михаил Дужик #512165
показати весь коментар05.12.2022 19:59 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль