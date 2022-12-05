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Новини Війна
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На Київщини є влучання в об’єкт енергоінфраструктури, близько 40% абонентів наразі без електроенергії, - ОВА

обстріл

Під час масованого обстрілу України зафіксовано влучання в об’єкт енергетичної інфратсруктури на Київщині.

Про це повідомив глава ОВА Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"У Київській області маємо влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури. У регіоні тривають екстрені вимкнення. Без електрики наразі близько 40% абонентів.

Силами ППО збито декілька ворожих об'єктів. Усі працюють на своїх місцях", - йдеться в повідомленні.

Читайте: У Київській, Дніпропетровській та Донецькій областях через атаку РФ на об’єкти інфраструктури наразі застосовані екстрені відключення, - ДТЕК

Автор: 

Київська область (4015) обстріл (28414) Кулеба Олексій (179)


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Хтось у курсі, наскільки серйозно? Без деталей, загальною фразою.
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05.12.2022 18:11 Відповісти
А уля Війна.
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05.12.2022 18:27 Відповісти
Это бориспольское шоссе. Довбак.
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05.12.2022 19:26 Відповісти
годину тому там їхав..ви писдун
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05.12.2022 20:01 Відповісти
В эту херню,зебиляры,уже никто не верит.
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05.12.2022 18:59 Відповісти
Таки одна прорвалася. Цікаво, наскільки все серйозно...
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05.12.2022 19:48 Відповісти
А це часом, не піздьож?
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05.12.2022 19:48 Відповісти
Думаю, ще зарано давати струм скрізь і цілодобово. Тільки но ввели відшкодування за генератори і там багато коштів які можна добряче притулити до кишень. А включиш світло, то цей бізнес-план впаде.
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05.12.2022 19:59 Відповісти
 
 