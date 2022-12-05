Сирський про просування армії РФ під Бахмутом за кілька місяців: "Максимум до 5 км"

Російські окупанти за кілька місяців просунулися щонайбільше на 5 км у районі Бахмута українські воїни успішно відбивають атаки противника.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За його словами, у військовому відношенні Бахмут не має стратегічного значення, йдеться про психологічний вплив на особовий склад окупантів.

"Після втрати Херсона, поразки на Харківщині та біля Лимана, захоплення міста для них буде символічним. Намагаються за будь-яку ціну взяти його, прорвати оборону, щоб підняти моральний дух особового складу", — сказав Сирський.

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Він зазначив, що росіяни атакують на Бахмутському напрямі вже кілька місяців, проте Збройні Сили України щоразу знищували ворога та зривали його плани.

"Щоразу вони починали по новій — призначали командувачів, збільшували кількість військ, але за весь час вони просунулися максимум до 5 км", — підкреслив генерал.