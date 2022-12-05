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Новини Війна
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Сирський про просування армії РФ під Бахмутом за кілька місяців: "Максимум до 5 км"

сирський

Російські окупанти за кілька місяців просунулися щонайбільше на 5 км у районі Бахмута українські воїни успішно відбивають атаки противника.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За його словами, у військовому відношенні Бахмут не має стратегічного значення, йдеться про психологічний вплив на особовий склад окупантів.

"Після втрати Херсона, поразки на Харківщині та біля Лимана, захоплення міста для них буде символічним. Намагаються за будь-яку ціну взяти його, прорвати оборону, щоб підняти моральний дух особового складу", — сказав Сирський.

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Він зазначив, що росіяни атакують на Бахмутському напрямі вже кілька місяців, проте Збройні Сили України щоразу знищували ворога та зривали його плани.

"Щоразу вони починали по новій — призначали командувачів, збільшували кількість військ, але за весь час вони просунулися максимум до 5 км", — підкреслив генерал.

Автор: 

армія рф (17329) Бахмут (1560) Сирський Олександр (605)


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Топ коментарі
+18
За цим стоїть превеличезний героїзм наших захисників. Винятковий вияв самопожертви, неймовірний для усвідомлення.
Там зараз реальне пекло, а наші гасять бісів. Немаю слів до того, тільки голову до землі перед нима ...
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05.12.2022 18:27
+12
Та да, Верещучка не встигла шаттли запустити...
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05.12.2022 18:24
+11
До речі, на Донецькому напрямку, в зоні колишньої АТО орки просунулись найменше!

Бо там були укріплення!
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05.12.2022 18:18
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якщо їх так пре на той Бахмуті, то Бог в поміч -
забетонувати ешелоновані лінії оборони і нищити, навіть сдаючи по кілька сот метрів на тиждень

Верден так Верден!
Перемогли французи в обороні

Надзвичайно важко, але перемогли
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05.12.2022 18:16 Відповісти
Спалити сволоту на зайнятих позиціях Хаймерсами та 155 калібром!
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05.12.2022 18:17 Відповісти
До речі, на Донецькому напрямку, в зоні колишньої АТО орки просунулись найменше!

Бо там були укріплення!
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05.12.2022 18:18 Відповісти
Та да, Верещучка не встигла шаттли запустити...
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05.12.2022 18:24 Відповісти
кацапоси повинні просуватися лише в глибину нашого чорнозему...
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05.12.2022 18:19 Відповісти
чи то кацапоци вірніше?
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05.12.2022 18:21 Відповісти
За цим стоїть превеличезний героїзм наших захисників. Винятковий вияв самопожертви, неймовірний для усвідомлення.
Там зараз реальне пекло, а наші гасять бісів. Немаю слів до того, тільки голову до землі перед нима ...
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05.12.2022 18:27 Відповісти
За просунення на 5 км, які ми всеодно відіб'ємо, какцапня втратила не менше 20 тисяч своїх воїнів тьми - терористів і десь тисяч 5 положили наших найкращих. А скільки знищено домівок, інфрастуктури? Така вона орда. Самі не живуть і сусідам не дають. Та не будемо ми перед вами капітулювати, історія навчила, коли повірили вашим обманам більшовиків і мільйони були заморені голодом і терорами. Ми вільні, хоч і під обстрілами і без світла та тепла. Перемога буде за правдою, а вона на нашому боці. Слава Богу. Слава Україні. Слава ЗСУ!!!
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05.12.2022 18:36 Відповісти
Героям Слава!

Боже, бережи українських Воїнів під Бахмутом!
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05.12.2022 18:48 Відповісти
Тяжко це все . Нема достатньо арти шоб коврово спалити все там нахер .
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05.12.2022 18:50 Відповісти
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05.12.2022 20:36 Відповісти
Маємо сподіватися на мудрість виключно Захисників України‼️🇺🇦⚔️❤️👏
На держслужбу нацдержслУжба ЗОБОВЯЗАНА змінити умови прийому, виключно тільки тих, хто відслужив військову службу та є учасником бойових дій!!
Щоб не було ганьби у владі, з чотириразовим ухилянням військовозобов'язаних ‼️🇺🇦⚔️❤️😠😡👏💯‼️🇺🇦⚔️
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05.12.2022 21:15 Відповісти
ага і приймать ці закони буде Бригада іноземного базування "Монако"
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06.12.2022 13:47 Відповісти
Зелені бездарі через свій сраний марафон знову піарать Сирського. Значить невдовзі буде черговий наїзд на Залужного.
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05.12.2022 22:40 Відповісти
Це добре що всього лиш на п'ять, але мого братика там поранили, важко їм під Бахмутом.
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06.12.2022 06:34 Відповісти
 
 