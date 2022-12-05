Росія має припинити бомбардування і вивести свої війська для проведення переговорів з Україною, - речник уряду ФРН
Перш ніж Київ може розпочати переговори з Росією та загалом говорити про повоєнний мирний порядок, РФ має припинити ракетні удари та вивести свої війська з території України.
Про це заявив речник федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Передумовою для того, щоби могло дійти до переговорів, є те, що Росія має припинити бомбардування, вивести свої війська та почати насправді змістовні переговори з українською стороною", - сказав речник.
Гебештрайт нагадав, що канцлер ФРН провів минулої п’ятниці "змістовну розмову" з російським президентом, під час якої чітко зазначив, що наразі немає жодних кроків, просувань у напрямку пошуку вирішення щодо завершення брутальної агресивної російської війни проти України. Шольц особливо підкреслив, що в силах Путіна негайно завершити цю війну, забравши свої війська з території України та припинивши бомбардування цивільної інфраструктури.
"І лише після цього можна вступити в переговори з Україною та шукати миру, який не повинен бути миром під диктовку Росії, а мають бути виконані умови, які висуває Україна", - підкреслив Гебештрайт.
Він також дав зрозуміти, що не на часі розмови про російські "занепокоєння" в довгостроковій перспективі, адже актуальним завданням є припинення воєнних дій РФ проти України. Гебештрайт додав, що французький президент Емманюель Макрон "справедливо" зауважив, що є також "російські побоювання" в цьому питанні, але він, за словами німецького речника, не конкретизував, які саме, тож це має бути предметом переговорів у подальшому.
Речник німецького уряду також зізнався, що в нього "бракує фантазії" уявити себе повернення до того європейського порядку, який існував до 24 лютого. Тому, "дискусія щодо повоєнного порядку буде потребувати багато років", - вважає Гебештрайт.
На запитання, чи є просування в питанні надання Україні безпекових гарантій, речник відповів негативно.
Нагажуємо, канцлер ФРН Олаф Шольц в авторській статті для журналу Foreign Affairs написав: "У рамках можливого післявоєнного мирного врегулювання Німеччина готова, у координації зі своїми партнерами, досягти угод, які забезпечать довгострокову безпеку України". При цьому він виключив можливість визнання незаконної анексії українських територій.
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в німців почали відростати яйця)
.....щоб не було війни!
мєжду народами.😕
чи і шольц сойдьот?
лучше помогите... Пэтриотом!"
Тому Україна і не веде переговори. І для України важливе звільнення територій а не переговори -бо вони нічого не дадуть.
І ті хто кажуть що будь яка війна завершується переговорами це не так війна завершується або перемогою або поразкою.
До України долетіло 70
Наша ППО знищила 60
У мене питання: де ділося 30 ракет?
ми ж теж до грузинів не дуже втручалися....