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Новини Війна
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Росія має припинити бомбардування і вивести свої війська для проведення переговорів з Україною, - речник уряду ФРН

шольц

Перш ніж Київ може розпочати переговори з Росією та загалом говорити про повоєнний мирний порядок, РФ має припинити ракетні удари та вивести свої війська з території України.

Про це заявив речник федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Передумовою для того, щоби могло дійти до переговорів, є те, що Росія має припинити бомбардування, вивести свої війська та почати насправді змістовні переговори з українською стороною", - сказав речник.

Гебештрайт нагадав, що канцлер ФРН провів минулої п’ятниці "змістовну розмову" з російським президентом, під час якої чітко зазначив, що наразі немає жодних кроків, просувань у напрямку пошуку вирішення щодо завершення брутальної агресивної російської війни проти України. Шольц особливо підкреслив, що в силах Путіна негайно завершити цю війну, забравши свої війська з території України та припинивши бомбардування цивільної інфраструктури.

"І лише після цього можна вступити в переговори з Україною та шукати миру, який не повинен бути миром під диктовку Росії, а мають бути виконані умови, які висуває Україна", - підкреслив Гебештрайт.

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Він також дав зрозуміти, що не на часі розмови про російські "занепокоєння" в довгостроковій перспективі, адже актуальним завданням є припинення воєнних дій РФ проти України. Гебештрайт додав, що французький президент Емманюель Макрон "справедливо" зауважив, що є також "російські побоювання" в цьому питанні, але він, за словами німецького речника, не конкретизував, які саме, тож це має бути предметом переговорів у подальшому.

Речник німецького уряду також зізнався, що в нього "бракує фантазії" уявити себе повернення до того європейського порядку, який існував до 24 лютого. Тому, "дискусія щодо повоєнного порядку буде потребувати багато років", - вважає Гебештрайт.

На запитання, чи є просування в питанні надання Україні безпекових гарантій, речник відповів негативно.

Нагажуємо, канцлер ФРН Олаф Шольц в авторській статті для журналу Foreign Affairs написав: "У рамках можливого післявоєнного мирного врегулювання Німеччина готова, у координації зі своїми партнерами, досягти угод, які забезпечать довгострокову безпеку України". При цьому він виключив можливість визнання незаконної анексії українських територій.

Автор: 

Німеччина (7347) переговори з Росією (1077)


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Топ коментарі
+5
Переговори Росія не хоче вона хоче свої умови встановлення свого контролю і знищення держави.
Тому Україна і не веде переговори. І для України важливе звільнення територій а не переговори -бо вони нічого не дадуть.
І ті хто кажуть що будь яка війна завершується переговорами це не так війна завершується або перемогою або поразкою.
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05.12.2022 18:46
+3
не хейтіть за сексизм. Але от що значить коли Меркель пішла.
в німців почали відростати яйця)
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05.12.2022 18:41
+3
Можливо повернулися додому.
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05.12.2022 18:54
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не хейтіть за сексизм. Але от що значить коли Меркель пішла.
в німців почали відростати яйця)
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05.12.2022 18:41 Відповісти
а якщо ні, то ми той свій Патріот... поломаємо!
.....щоб не було війни!
мєжду народами.😕
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05.12.2022 18:41 Відповісти
ну можна було і фотку штеффена гебештрайта пристроїти...
чи і шольц сойдьот?
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05.12.2022 18:42 Відповісти
До кого він звертається? Невже ще незрозуміло що там неадеквати?
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05.12.2022 18:43 Відповісти
"не учите меня жить!
лучше помогите... Пэтриотом!"
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05.12.2022 18:45 Відповісти
Із $640 млрд загальних резервів Росії Захід заморозив золотовалютні резерви на $300 млрд. Україні ці гроші допоможуть відбудовуватись після війни. Головне - зберeгти людей і не допускати злодіїв та шахраїв до цієї справи.
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05.12.2022 18:45 Відповісти
Переговори Росія не хоче вона хоче свої умови встановлення свого контролю і знищення держави.
Тому Україна і не веде переговори. І для України важливе звільнення територій а не переговори -бо вони нічого не дадуть.
І ті хто кажуть що будь яка війна завершується переговорами це не так війна завершується або перемогою або поразкою.
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05.12.2022 18:46 Відповісти
Рашисти заявили, що випустили 100 ракет
До України долетіло 70
Наша ППО знищила 60
У мене питання: де ділося 30 ракет?
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05.12.2022 18:46 Відповісти
Самоліквідувалися .
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05.12.2022 18:53 Відповісти
Можливо повернулися додому.
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05.12.2022 18:54 Відповісти
Пішли на бл-ки?
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05.12.2022 19:24 Відповісти
Якии європеиськии порядок -- забрали в нас Крим -- ніхто даже не почухався .
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05.12.2022 18:56 Відповісти
а ми віддали (я розумію, що ситуація з армією була ахова)
ми ж теж до грузинів не дуже втручалися....
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05.12.2022 19:08 Відповісти
Втручалися. Наші засоби ППО збили там кілька рашистських літаків.
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05.12.2022 19:15 Відповісти
Збивали грузини. Ми їм передали батарею ппо.
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05.12.2022 19:23 Відповісти
В нас же за спиною стояли гаранти -- які видерли в нас ядерку .
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05.12.2022 20:12 Відповісти
я теж вважаю відмову від ядерної зброї великою помилкою... але запізно
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06.12.2022 10:16 Відповісти
У військовому плані перемога буде за нами це безсумнівно, а от що мене дуже турбує так це те, що картава вахля може домовитись та підписати такий мир, що він буде рівноцінний поразці, а я з вами знаю, що він це може зробити.
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05.12.2022 19:22 Відповісти
переговорів не буде. хай вони всі здохнуть
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05.12.2022 19:59 Відповісти
У мене вже пальців на руках і ногах не вистачає рахувати все,що має зробити кацапія. А ***** у відповідь гатить ракетами
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05.12.2022 20:50 Відповісти
 
 