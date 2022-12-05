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Новини Війна
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Якраз у річницю безславного Будапештського меморандуму Росія завдає чергового масованого ракетного удару по Україні, - посол у Німеччині Макеєв

кислиця

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв після сьогоднішнього масованого ракетного обстрілу заявив, що Росія має здійснити добровільне стратегічне роззброєння та вивести свої війська з України – це буде єдиною можливою гарантією безпеки для неї.

Про це він написав у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Якраз у річницю безславного Будапештського меморандуму Росія завдає чергового масованого ракетного удару по Україні. Єдиною можливою гарантією безпеки Росії є виведення її військ з України та добровільне стратегічне роззброєння", – заявив посол.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кислиця у річницю підписання Будапештського меморандуму: Після Путіна потрібна відмова Росії від ядерної зброї

Сьогодні, 5 грудня, країна-терорист Росія нанесла восьмий масований ракетний удар по Україні за останні два місяці. Армія Росії запустила понад 70 ракет по Україні, і понад 60 із них збили ППО, повідомили у Повітряних силах.

Автор: 

Будапештська угода (126) крилаті ракети (1072) росія (65114) ядерна зброя (1151) Макеєв Олексій (44)


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Топ коментарі
+14
у цю річницю було-б непогано ,нарешті, арештувати гитарно-пейсату сімейку Кучм-Пінчуків і впаяти їм добрячі терміни за одностороннє,безплатне ядерне роззброєння України! з конфіскацією... жаль,Кравчука вже не дістанеш....
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05.12.2022 19:05
+11
Будапештський меморандум це відверте наїбалово, щоб позбавити Україну ЯЗ, єдиної 100% гарантії недоторканності ваших кордонів у ********* світі...
Якраз зараз потрібно про це говорити щодня в ООН, потрібно тикати всі державам без наявності ЯЗ, що ось дивіться нас кинули..., розробляйте ЯЗ бо інакше раніше чи пізніше ви можете опинитись під такою ж загрозою..., в той же час апелювати до гарантів)) США і Великобританії, рішайте питання нашої безпеки і територіальної цілісності, інакше справедливо отримаєте світ з сотнею держав з наявністю ЯЗ і раніше чи пізніше все вибухне...
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05.12.2022 19:07
+7
І,можливо,завдає удару нашою зброєю з наших літаків.Подякуємо пану кучмі і к*
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05.12.2022 19:17
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05.12.2022 19:04 Відповісти
у цю річницю було-б непогано ,нарешті, арештувати гитарно-пейсату сімейку Кучм-Пінчуків і впаяти їм добрячі терміни за одностороннє,безплатне ядерне роззброєння України! з конфіскацією... жаль,Кравчука вже не дістанеш....
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05.12.2022 19:05 Відповісти
Дети кравчука которые час жиру ют ...
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05.12.2022 19:08 Відповісти
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05.12.2022 19:05 Відповісти
Будапештський меморандум це відверте наїбалово, щоб позбавити Україну ЯЗ, єдиної 100% гарантії недоторканності ваших кордонів у ********* світі...
Якраз зараз потрібно про це говорити щодня в ООН, потрібно тикати всі державам без наявності ЯЗ, що ось дивіться нас кинули..., розробляйте ЯЗ бо інакше раніше чи пізніше ви можете опинитись під такою ж загрозою..., в той же час апелювати до гарантів)) США і Великобританії, рішайте питання нашої безпеки і територіальної цілісності, інакше справедливо отримаєте світ з сотнею держав з наявністю ЯЗ і раніше чи пізніше все вибухне...
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05.12.2022 19:07 Відповісти
У 1994, коли я підписав Будапештську угоду, нам гарантували безпеку США, Великобританія, а потім ще й Китай. Мені здавалося, що ми вже будемо жити як у Бога за пазухою. Нам і армія не треба

- цитує "Дзеркало тижня" тодішнього Президента України леоніда кучи.

Але ще в момент підписання Будапештського меморандуму деякі експерти та й дипломати казали: він не зможе гарантувати безпеку держави.
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05.12.2022 19:12 Відповісти
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05.12.2022 19:14 Відповісти
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05.12.2022 19:15 Відповісти
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05.12.2022 19:17 Відповісти
І,можливо,завдає удару нашою зброєю з наших літаків.Подякуємо пану кучмі і к*
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05.12.2022 19:17 Відповісти
. На захисті України стояли 220 одиниць стратегічних носіїв: 176 міжконтинентальних балістичних ракет, 44 важких бомбардувальники, оснащених більш ніж тисячею ядерних крилатих ракет великої дальності, а також 1240 боєголовок.
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05.12.2022 19:19 Відповісти
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05.12.2022 19:21 Відповісти
кравчук і кучмо сукі будуть горіти в аду
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05.12.2022 19:36 Відповісти
Те, кто считают, что у Украины был выбор не отдавать ядерное оружие, допускают, в принципе, ту же ошибку, что и известном софизме про Ахиллеса и черепаху: они смотрят на непрерывный процесс со статичной - сегодняшней - точки зрения. В реалиях того времени руководство Украины не могло отказать США, единственной супердержаве, которая виделась и Украине, и даже Ельцину сияющим градом на холме, идеалом - и хозяином миропорядка. А целью США, безусловно, была не гарантия безопасности кого бы то ни было, а сокращение числа ядерных государств и связанных с этим рисков. У Америки были все инструменты принуждения Украины, прежде всего экономические, и в случае отказа, они были бы задействованы. Поэтому выбора у Украины для сохранения ЯО не было, кроме еще большей бедности и введения военной диктатуры - потому что оппозиция сразу бы пошла в атаку: вы охренели, спорить с нашим главным благодетелем? Долой! Ельцинская РФ также не виделась слишком большой угрозой, посколько распад СССР был инициирован именно Ельциным. Да и бэкграунд лидеров надо иметь в виду.
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05.12.2022 19:47 Відповісти
а, был выбор не отдавать стратегические бомбардировщики и ракеты дальнего действия, которыми по нас ******...так был или нет...?
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05.12.2022 19:57 Відповісти
Вибір....вибір ЗАВЖДИ Є!... а
бо бути рабами ...або вмерти в боротьбі за волю...або.... або...

прошу подивитися на друга путіна кім чен іна... на північну корею "ТИСНЕ" весь світ...і потужний Китай та Японія...імпотенна оон з Південною Кореєю...

але кравчуки та кучми "боролися" з бідністю Українців...і вивозили ядерну зброю та ядерне паливо з балістичними ракетами...за знижку... за "знижку" на газ для фірташів та ахметових з різними бойками та пінчуками... і Баба юля ЦЕ також продовжували це робити, використовуючи "різні аргументи"....
а Вибір Завжди Є.......
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05.12.2022 23:09 Відповісти
Вы не поняли мой пост....
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06.12.2022 13:25 Відповісти
Сейчас большинство будет готово травку жрать и жить под санкциями, лишь бы прекратились обстрелы и убийства наших людей... и наличие ЯО это качественная гарантия, что на тебя на твою территорию никто войной не порет...
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05.12.2022 20:42 Відповісти
 
 