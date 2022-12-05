Якраз у річницю безславного Будапештського меморандуму Росія завдає чергового масованого ракетного удару по Україні, - посол у Німеччині Макеєв

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв після сьогоднішнього масованого ракетного обстрілу заявив, що Росія має здійснити добровільне стратегічне роззброєння та вивести свої війська з України – це буде єдиною можливою гарантією безпеки для неї.

Про це він написав у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Якраз у річницю безславного Будапештського меморандуму Росія завдає чергового масованого ракетного удару по Україні. Єдиною можливою гарантією безпеки Росії є виведення її військ з України та добровільне стратегічне роззброєння", – заявив посол.

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Сьогодні, 5 грудня, країна-терорист Росія нанесла восьмий масований ракетний удар по Україні за останні два місяці. Армія Росії запустила понад 70 ракет по Україні, і понад 60 із них збили ППО, повідомили у Повітряних силах.