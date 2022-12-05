Якраз у річницю безславного Будапештського меморандуму Росія завдає чергового масованого ракетного удару по Україні, - посол у Німеччині Макеєв
Посол України в Німеччині Олексій Макеєв після сьогоднішнього масованого ракетного обстрілу заявив, що Росія має здійснити добровільне стратегічне роззброєння та вивести свої війська з України – це буде єдиною можливою гарантією безпеки для неї.
Про це він написав у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Якраз у річницю безславного Будапештського меморандуму Росія завдає чергового масованого ракетного удару по Україні. Єдиною можливою гарантією безпеки Росії є виведення її військ з України та добровільне стратегічне роззброєння", – заявив посол.
Сьогодні, 5 грудня, країна-терорист Росія нанесла восьмий масований ракетний удар по Україні за останні два місяці. Армія Росії запустила понад 70 ракет по Україні, і понад 60 із них збили ППО, повідомили у Повітряних силах.
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Якраз зараз потрібно про це говорити щодня в ООН, потрібно тикати всі державам без наявності ЯЗ, що ось дивіться нас кинули..., розробляйте ЯЗ бо інакше раніше чи пізніше ви можете опинитись під такою ж загрозою..., в той же час апелювати до гарантів)) США і Великобританії, рішайте питання нашої безпеки і територіальної цілісності, інакше справедливо отримаєте світ з сотнею держав з наявністю ЯЗ і раніше чи пізніше все вибухне...
- цитує "Дзеркало тижня" тодішнього Президента України леоніда кучи.
Але ще в момент підписання Будапештського меморандуму деякі експерти та й дипломати казали: він не зможе гарантувати безпеку держави.
бо бути рабами ...або вмерти в боротьбі за волю...або.... або...
прошу подивитися на друга путіна кім чен іна... на північну корею "ТИСНЕ" весь світ...і потужний Китай та Японія...імпотенна оон з Південною Кореєю...
але кравчуки та кучми "боролися" з бідністю Українців...і вивозили ядерну зброю та ядерне паливо з балістичними ракетами...за знижку... за "знижку" на газ для фірташів та ахметових з різними бойками та пінчуками... і Баба юля ЦЕ також продовжували це робити, використовуючи "різні аргументи"....
а Вибір Завжди Є.......