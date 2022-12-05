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Новини Війна
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Путін жадав знищити Україну за лічені дні, а тепер щасливий кататися на авто по мосту. Його агресивні амбіції зменшилися, - Кулеба

кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив про скорочення агресивних амбіцій російського диктатора Володимира Путіна, який у лютому 2022-го хотів знищити Україну, а тепер щасливий їздити на авто по незаконно побудованому Кримському мосту.

Глава МЗС нагадав, що дев'ять місяців тому, на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Путін жадав знищити Україну "за лічені дні", передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Сьогодні він щасливий водити машину по мосту, який він колись незаконно побудував. Його агресивні амбіції зменшилися. Україна подбає про те, щоб вони продовжували скорочуватися, поки не впишуться в кордони Росії", – заявив Кулеба.

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Сьогодні російські пропагандистські ресурси повідомили, що Путін відвідав Кримський міст, поговорив із будівельниками та проїхався по мосту на машині.

Автор: 

путін володимир (23795) Кулеба Дмитро (3604) Керченський міст (532)


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бздливое ху#ло ссытся в бункере👎👎👎, катается его тройничок
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05.12.2022 19:13 Відповісти
Послав попрощається с мостом
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07.12.2022 18:06 Відповісти
Та не було його там, він ссицця, що його з тим мостом накриє бавовна.
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05.12.2022 19:13 Відповісти
Щось ботоксний (чи клон його) на Мерсі поїхав, А де ж лада каліна? Де імпортозамєщєніє? Де анало-говнєт? Нє скрєпно це все
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05.12.2022 19:24 Відповісти
***** стало проблемою не лише для України, а й для всього світу. Найбільшою проблемою він є для кацапів. Він їх вирок за тупість десь так років на 100. Кожний день перебування ***** при владі і виконання дебілами його наказів знищує перспективи кацапів на мирне життя. Параноїдальне бункерне ***** це розуміє і на публіці зявляються тільки двійники. Наступить день коли найближче оточення його просто заблокує в бункері...
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05.12.2022 19:24 Відповісти
То він по Кримському мосту через Москву-річку катається!
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05.12.2022 19:34 Відповісти
він може подивитися на москву через ілюмінатор батискафу
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05.12.2022 20:09 Відповісти
Облиште, міністре. Нічого там не зменшилось.
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05.12.2022 20:30 Відповісти
Хтось справді повірив, що то було реальне хло? А де кільканадцятометровий стіл?
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05.12.2022 20:35 Відповісти
 
 