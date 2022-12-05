Путін жадав знищити Україну за лічені дні, а тепер щасливий кататися на авто по мосту. Його агресивні амбіції зменшилися, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив про скорочення агресивних амбіцій російського диктатора Володимира Путіна, який у лютому 2022-го хотів знищити Україну, а тепер щасливий їздити на авто по незаконно побудованому Кримському мосту.

Глава МЗС нагадав, що дев'ять місяців тому, на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Путін жадав знищити Україну "за лічені дні", передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Сьогодні він щасливий водити машину по мосту, який він колись незаконно побудував. Його агресивні амбіції зменшилися. Україна подбає про те, щоб вони продовжували скорочуватися, поки не впишуться в кордони Росії", – заявив Кулеба.

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Сьогодні російські пропагандистські ресурси повідомили, що Путін відвідав Кримський міст, поговорив із будівельниками та проїхався по мосту на машині.