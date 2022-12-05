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Новини Санкції проти Росії
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Встановлення граничної ціни на російську нафту обмежить основне джерело доходу Путіна, - Мінфін США

нафта

Встановлення граничної ціни для російської нафти дозволить обмежити основне джерела доходу для Кремля, який продовжує вести війну в Україні.

Про це йдеться у офіційній заяві міністра фінансів США Джанет Єллен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"G7, Євроcоюз і Австралія разом встановили граничну ціну для російської нафти, яка переправляється морем, що допоможе нам досягти спільної мети – обмежити основне джерело доходу путіна для його незаконної війни в Україні, одночасно зберігаючи стабільність для глобальних поставок енергоносіїв",- зазначається в документі.

Єллен підкреслила, що це рішення стало кульмінацією цілих місяців роботи широкої міжнародної коаліції та висловила високу оцінку спільним зусиллям. За її словами, це дозволить продовжити скорочення російської економіки й послабити її бюджет, адже "обмеження ціни одразу урізає найважливіше джерело доходу путіна".

Міністр фінансів США також зауважила, що від цінового обмеження особливо виграють країни з низьким і середнім рівнем доходу, які вже зазнали відчутного тягаря від подорожчання пального й продовольства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський розкритикував граничну ціну на російську нафту: РФ завдала колосальних збитків усім країнам світу, а світ не може наважитися на її енергетичне роззброєння

"Незалежно від того, купують ці країни енергоресурси в рамках обмеження або ж поза ним, встановлення граничної ціни дозволить їм виторговувати більші знижки на російську нафту та отримувати вигоду від більшої стабільності на глобальних енергетичних ринках",- пояснила Єллен.

Нагадуємо, гранична ціна на нафту і нафтопродукти та оливи, що походять з Росії або експортуються з неї, встановлена на рівні 60 доларів США за барель. Вона буде переглядатися кожні два місяці задля реагування на розвиток ситуації на ринку і встановлюватиметься на рівні на 5% нижчому середньоринкової ціни на російську нафту і нафтопродукти, розрахованої на підставі даних Міжнародного енергетичного агентства.

Також читайте: Росія не прийме граничної ціни на нафту, - Пєсков

Автор: 

нафта (5506) США (22755)


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Топ коментарі
+4
Тоді шкода що не 30.
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05.12.2022 20:27
+3
Тодішні 12 це теперішні 30.
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05.12.2022 20:25
+3
Не пройшло й 15ти років а у Вашингтоні вже роздуплилися.
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05.12.2022 20:27
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Шкода що не 12 як при СРСР.
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05.12.2022 20:21 Відповісти
Тодішні 12 це теперішні 30.
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05.12.2022 20:25 Відповісти
Тоді шкода що не 30.
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05.12.2022 20:27 Відповісти
5 в самый раз
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05.12.2022 20:28 Відповісти
У каців собівартість нафти близько 50 баксів, здається. 60 - це щоб качали, але майже на шару. Бо за 30 вони б заглушили свердловини і пішла б хвиля, яка хто зна чим би повернулася.
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05.12.2022 20:30 Відповісти
"Установление предельной цены на российскую нефть ограничит основной источник дохода Путина", Тут эксперты говорят что нихрена не ограничит, надо было добиться установки цены в 30 долларов как это предлагала Польша и Прибалтика..
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05.12.2022 21:05 Відповісти
Якщо ті експерди такі грамотні, то чому вони досі в телевізорі а не в Майамі?
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05.12.2022 21:13 Відповісти
Причем здесь Майами и телевизор, они просто подсчитали что с такой ценой на нефть Россия всё-равно будет получать огромную прибыль с её продажи..
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05.12.2022 21:41 Відповісти
"огромная" прибыль это 10 баксов чистого навара
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05.12.2022 23:12 Відповісти
В идеале много чего нужно сделать, но идеала тут не получится, а так это всё равно существенное ограничение
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06.12.2022 22:04 Відповісти
Руские в массе своей тупые.
Как та самка верещала в автобусе, и прокленала Украину, когда узнала о гибели сына.
Так и тут . Будут винить Госдеп, но никак не Путина с его авантюрой за 3 дня.
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05.12.2022 20:22 Відповісти
Не пройшло й 15ти років а у Вашингтоні вже роздуплилися.
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05.12.2022 20:27 Відповісти
Сложно быстро реагировать когда зарплата под 10 тыс и все в шоколаде
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05.12.2022 20:32 Відповісти
10? Пелосі з Байденом по 20млн не на зарплаті підняли.
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05.12.2022 20:39 Відповісти
сколько твой трамп насосал мочи у путлера скажи мага?
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05.12.2022 23:13 Відповісти
Хе хе. Хотів би я щоб Трамп був моїм. Але є одне але.
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06.12.2022 07:17 Відповісти
краще пізно ніж ніколи, ми самі мали б роздуплитися трохи раніше, проте це все риторика, не маюча сенсу
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06.12.2022 21:02 Відповісти
Немає політичної волі, немає взагалі ніякої волі.
Це не санкції, а відмазка.
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05.12.2022 20:28 Відповісти
Що ви від них хочете? Напряму це їх не стосується,а розповідати байки про захист демократії можна десятиріччями.
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05.12.2022 20:35 Відповісти
Це стосується всіх.
Інакше, розмови про демократію це і дійсно байки.
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05.12.2022 20:42 Відповісти
дебил предьявляй претензии китаю индии бразилии турции венгрии а не ЗАПАДУ
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05.12.2022 23:14 Відповісти
Мы всегда должны понимать, что мы единственные кому мы реально нужны. И уже из этого исходить во всём. Но сказать, что нам не помогают, тоже нельзя
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06.12.2022 22:01 Відповісти
кароче жыдомассоны скоро барели будут менять на чекушки..
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05.12.2022 20:32 Відповісти
Чому 60 за барель? Ха.. Тому що вже за рік-півтора з цих 60 баксів 30 будуть автоматично пересилатися Україні як репарації...
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05.12.2022 20:44 Відповісти
"Невероятно" - Индия и Китай начали использовать потолок цен на российскую нефть в своих интересах. Они оказывают давление на российских поставщиков нефти, выбивая огромные скидки. Об этом https://t.me/dumabrief/7386 заявил председатель комитета ГД по энергетике Павел Завальный. И предложил что-то делать, призвав на помощь СНГ, БРИКС (хаха) и ОПЕК.
https://t.me/oreshkins/10410 Кто. Бы. Мог. Подумать . А теперь можете всей Госдумой дружно звать на заседание вице-премьера Александра Новака и требовать ответа - а есть ли еще какой-то план, кроме https://t.me/finkrolik/93648 тупого и наивного "мы не будем продавать нефть тем, кто поддержал потолок цен"?
Потому что жалобы в БРИКС - это несерьезно, Индия и Китай не будут мешать себе доить Россию. А жалобы в ОПЕК - малоэффективно. Саудовская НК Saudi Aramco уже как будто приняла правила игры и снизила цены на январские поставки нефти в Азию и Европу. Потому что все понимают - Россия не будет добровольно снижать добычу при ее зависимости от нефтегазовых доходов. Поэтому будет демпинговать везде, где сможет, а это азиатские рынки, где уже есть другие поставщики.
Так что оптимальным вариантом будет сжать зубы, забыть свои вчерашние угрозы - и продавать нефть по правилам Запада. К чему мы и придем уже в ближайшее время. ..
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05.12.2022 21:34 Відповісти
хорошо если так но тупой путлер продолжает нести пургу не будем продавать по потолку)))
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05.12.2022 23:16 Відповісти
йому скоріш за все плювати на все, це вже хвора на голову тварина, яка програє й втече в свою діру
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06.12.2022 21:01 Відповісти
Так как бы уже давно и пора было. Разве это не первый путь для того, чтоб прекратить войну - перекрыть "доступ к кислороду", т.е. деньгам? Экономика это первое, что важно в войне
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06.12.2022 21:56 Відповісти
Росію ніщо не зупинити, вона завжди буде воювати, зупинити може тільки така обставина, як вичерпання ресурсів для ведення війни
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07.12.2022 11:32 Відповісти
 
 