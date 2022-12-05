Встановлення граничної ціни на російську нафту обмежить основне джерело доходу Путіна, - Мінфін США

Встановлення граничної ціни для російської нафти дозволить обмежити основне джерела доходу для Кремля, який продовжує вести війну в Україні.

Про це йдеться у офіційній заяві міністра фінансів США Джанет Єллен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"G7, Євроcоюз і Австралія разом встановили граничну ціну для російської нафти, яка переправляється морем, що допоможе нам досягти спільної мети – обмежити основне джерело доходу путіна для його незаконної війни в Україні, одночасно зберігаючи стабільність для глобальних поставок енергоносіїв",- зазначається в документі.

Єллен підкреслила, що це рішення стало кульмінацією цілих місяців роботи широкої міжнародної коаліції та висловила високу оцінку спільним зусиллям. За її словами, це дозволить продовжити скорочення російської економіки й послабити її бюджет, адже "обмеження ціни одразу урізає найважливіше джерело доходу путіна".

Міністр фінансів США також зауважила, що від цінового обмеження особливо виграють країни з низьким і середнім рівнем доходу, які вже зазнали відчутного тягаря від подорожчання пального й продовольства.

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"Незалежно від того, купують ці країни енергоресурси в рамках обмеження або ж поза ним, встановлення граничної ціни дозволить їм виторговувати більші знижки на російську нафту та отримувати вигоду від більшої стабільності на глобальних енергетичних ринках",- пояснила Єллен.

Нагадуємо, гранична ціна на нафту і нафтопродукти та оливи, що походять з Росії або експортуються з неї, встановлена на рівні 60 доларів США за барель. Вона буде переглядатися кожні два місяці задля реагування на розвиток ситуації на ринку і встановлюватиметься на рівні на 5% нижчому середньоринкової ціни на російську нафту і нафтопродукти, розрахованої на підставі даних Міжнародного енергетичного агентства.

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