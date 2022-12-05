Встановлення граничної ціни на російську нафту обмежить основне джерело доходу Путіна, - Мінфін США
Встановлення граничної ціни для російської нафти дозволить обмежити основне джерела доходу для Кремля, який продовжує вести війну в Україні.
Про це йдеться у офіційній заяві міністра фінансів США Джанет Єллен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"G7, Євроcоюз і Австралія разом встановили граничну ціну для російської нафти, яка переправляється морем, що допоможе нам досягти спільної мети – обмежити основне джерело доходу путіна для його незаконної війни в Україні, одночасно зберігаючи стабільність для глобальних поставок енергоносіїв",- зазначається в документі.
Єллен підкреслила, що це рішення стало кульмінацією цілих місяців роботи широкої міжнародної коаліції та висловила високу оцінку спільним зусиллям. За її словами, це дозволить продовжити скорочення російської економіки й послабити її бюджет, адже "обмеження ціни одразу урізає найважливіше джерело доходу путіна".
Міністр фінансів США також зауважила, що від цінового обмеження особливо виграють країни з низьким і середнім рівнем доходу, які вже зазнали відчутного тягаря від подорожчання пального й продовольства.
"Незалежно від того, купують ці країни енергоресурси в рамках обмеження або ж поза ним, встановлення граничної ціни дозволить їм виторговувати більші знижки на російську нафту та отримувати вигоду від більшої стабільності на глобальних енергетичних ринках",- пояснила Єллен.
Нагадуємо, гранична ціна на нафту і нафтопродукти та оливи, що походять з Росії або експортуються з неї, встановлена на рівні 60 доларів США за барель. Вона буде переглядатися кожні два місяці задля реагування на розвиток ситуації на ринку і встановлюватиметься на рівні на 5% нижчому середньоринкової ціни на російську нафту і нафтопродукти, розрахованої на підставі даних Міжнародного енергетичного агентства.
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Как та самка верещала в автобусе, и прокленала Украину, когда узнала о гибели сына.
Так и тут . Будут винить Госдеп, но никак не Путина с его авантюрой за 3 дня.
Це не санкції, а відмазка.
Інакше, розмови про демократію це і дійсно байки.
https://t.me/oreshkins/10410 Кто. Бы. Мог. Подумать . А теперь можете всей Госдумой дружно звать на заседание вице-премьера Александра Новака и требовать ответа - а есть ли еще какой-то план, кроме https://t.me/finkrolik/93648 тупого и наивного "мы не будем продавать нефть тем, кто поддержал потолок цен"?
Потому что жалобы в БРИКС - это несерьезно, Индия и Китай не будут мешать себе доить Россию. А жалобы в ОПЕК - малоэффективно. Саудовская НК Saudi Aramco уже как будто приняла правила игры и снизила цены на январские поставки нефти в Азию и Европу. Потому что все понимают - Россия не будет добровольно снижать добычу при ее зависимости от нефтегазовых доходов. Поэтому будет демпинговать везде, где сможет, а это азиатские рынки, где уже есть другие поставщики.
Так что оптимальным вариантом будет сжать зубы, забыть свои вчерашние угрозы - и продавать нефть по правилам Запада. К чему мы и придем уже в ближайшее время. ..