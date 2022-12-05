Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинули 6 702 мирні жителі, - оновлені дані ООН

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну станом на 4 грудня Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) зафіксувало 17 181 жертву серед цивільного населення, них - 6702 загиблих і 10 479 поранених.

За даними УВКПЛ, найбільше постраждали жителі Донецької та Луганської областей, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Відзначається, що причиною смертей та поранення стало переважно застосування зброї вибухової дії з широкою зоною ураження, включаючи обстріли з важкої артилерії, реактивних систем залпового вогню, ракет та авіаударів.

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УВКПЛ наголошує, що фактичні цифри щодо жертв є значно вищі, оскільки інформація з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, надходить із запізненням.