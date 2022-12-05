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Новини Війна
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Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинули 6 702 мирні жителі, - оновлені дані ООН

ексгумація

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну станом на 4 грудня Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) зафіксувало 17 181 жертву серед цивільного населення, них - 6702 загиблих і 10 479 поранених.

За даними УВКПЛ, найбільше постраждали жителі Донецької та Луганської областей, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Відзначається, що причиною смертей та поранення стало переважно застосування зброї вибухової дії з широкою зоною ураження, включаючи обстріли з важкої артилерії, реактивних систем залпового вогню, ракет та авіаударів.

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УВКПЛ наголошує, що фактичні цифри щодо жертв є значно вищі, оскільки інформація з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, надходить із запізненням.

Автор: 

ООН (3346) жертви (1792)


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Это без учёта Марика. Да и данные ООН явно занижены.
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05.12.2022 22:48 Відповісти
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05.12.2022 22:53 Відповісти
заголовки должны пысаты освиччэни люды..
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05.12.2022 22:58 Відповісти
Звідки вони ці дані беруть? Лише в одному Маріуполі кацапи знищили понад 60 000 цивільних.
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05.12.2022 23:01 Відповісти
А Россия вообще не страна - основатель ООН, и вообще никто не знает, на каком основании Рашка в ООН заседает. Но всем пофиг.
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05.12.2022 23:06 Відповісти
Плюс 100 тис в Маріуполі.

Плюс 20 тис. від ударів рашистів по всій Україні.
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05.12.2022 23:27 Відповісти
ООН подсчитало... зажравшаяся бесполезная организация... только Мариуполь больше 100 тысяч... а Киев, Харьков, Сумы, Херсон, Николаев... поцы, вы за что бабло гребете - за полнейшую импотенцию и безумие?
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06.12.2022 06:24 Відповісти
 
 