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Резніков відразу після атаки РФ зв’язався з Остіном: говорили про посилення ППО

резніков

Міністр оборони Олексій Резніков зв’язався з главою Пентагону Ллойдом Остіном одразу після сьогоднішньої чергової ракетної атаки росіян по території України.

Резніков написав у Twitter, що обговорювалася подальша допомога Штатів щодо посилення протиповітряної оборони України, передає Цензор.НЕТ.

Міністр оборони висловив подяку Остіну, "якому щиро небайдужа ситуація в Україні".

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"Під час нашої телефонної розмови сьогодні, відразу після масованої ракетної атаки Росії, ми обговорили подальші кроки щодо посилення української ППО", – написав Резніков.

Автор: 

ППО (3182) Резніков Олексій (1446) Остін Ллойд (521)


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Топ коментарі
+6
ППО полностью проблему не решит. Даже если будем сбивать 90% ракет то оставшиеся 10% будут делать большие проблемы. Нужно дальнобойные ракеты и беспилотники для уничтожения рашистских самолетов и складов на аеродромах их базирования
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05.12.2022 23:58
+6
А то получается США нас держат как собачку для битья на цепи. Дали Хаймарсы с ограничением 80км, а рашисты отмерили расстояние поводка на котором нас держат чтобы мы не достали зубами и лупят по нам дрыном. А США выжидают когда у рашистов дрын сломается или силы у рашистов закончатся, конечно регулярно давая нам мазь от синяков чтобы мы раньше времени ноги не протянули.
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06.12.2022 00:06
+4
Ну поговорили...і шо?
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05.12.2022 23:29
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05.12.2022 23:26 Відповісти
По звуку на відео, то були не безпілотники. Теж саме кажуть експерти.
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06.12.2022 02:03 Відповісти
ой *** зараз вмру від ще одно гумориста,всі прекрасно знають що дальня авіація уже не торт,як частина ядерної тріади(б-1,ту-160,б-52,ту-95 по суті машини смертники),тому і народжуються такі стелс машини як б-2 та б-21,у кацапів основа ядерного стримування в шахтах,на колесах і на флоті,авіація давно стратегічку не возить,тому від втрати навіть всіх ракетоносіїв вони особливо не спухнуть,так обісруться але не вмруть,всі ті ********** тільки через те,що закидати американські бази дуже складно,далеко,а ті що в європі,якщо ну прям задатись цілью засипати дронами то жодне ппо не встоїть,якщо дронів будуть тисячі,але на щастя це поки фантастика.
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06.12.2022 02:41 Відповісти
ТУ-141, по формі і суті, це фактично крилата ракета (форма, швидкість, ціна), тому їх використовували, як мішені для ППО. Тепер вмирайте.
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06.12.2022 19:51 Відповісти
ану ну ну скільки того мотлоху залишилось? тепер кацапи будуть готові,і ще раз пару древніх бпла не пропустять,це як в сірії з базою хмейнім,раз вдалося і все,більше орки таких проколів не допускали,аналогічно з супер-атакою на кораблі чф,тепер каліброносці виходять в море з вервечкою ескорту,******* тактика,спочатку маломасована атака,з неясним результатом,прям як вказівка на те де у орків прогалини,а потім голосне пердіння в калюжу,що от вдруге ми їх дронами як засипем,як засипем... нагадую для всіх дітей природи ще раз,дрони це зброя проти папуасів,яким нічим їх збивати,орки на те й орки що збивати їм є чим,і тільки через свою безголовість цього не роблять,але ж комусь дуже кортіло їх повчити замість провчити.
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06.12.2022 21:55 Відповісти
Було би бажання, все є в мережі, і ТТХ, і приблизна кількість і є результат.
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06.12.2022 22:07 Відповісти
раSSія це імперія Зла, країна терорист!

тільки побільше 200-х та 300-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
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05.12.2022 23:27 Відповісти
Ось так виглядають потенційні можливості російських ПКС в повітряному просторі України.

Але потенційна можливість, це не гарантія.

Українська ППО довела свою спроможність боронити наше небо. Російська авіація більше не намагається заходити на контрольовані ЗСУ території. Також ефективно працює наша ПРО, знищуючи не менше 70% усього, що летить до нас з боку орків.
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05.12.2022 23:28 Відповісти
Підлога країни під ударами.
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05.12.2022 23:36 Відповісти
"Українська ППО довела свою спроможність боронити наше небо."

ні, не довела, незбитих 30% цілком достатньо для знищення буль-якого енергетичного артефакту з непередбачуваними за масштабом наслідками
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06.12.2022 01:29 Відповісти
проте автора цих картинок (і тексту про 7 убитих ту - під іншою гілкою) вже можна сміливо ставити на місце Ігната, якому ще працювати й працювати над своїми промовами...
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06.12.2022 01:41 Відповісти
а ви знаєте автора?
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06.12.2022 01:54 Відповісти
за стилем пізнаю)

особисто не знайомий
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06.12.2022 02:10 Відповісти
якщо пан так добре знається на стилях, то може назвати автора? Спільноті було би цікаво.
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06.12.2022 02:14 Відповісти
про 7 вбитих ту - Ви вже не одного разу цього автора цитували

картинки, скоріш за все, звідти ж
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06.12.2022 02:19 Відповісти
спитайте в автора, чи бажає він зберігати анонімність)

я поважаю право на приватність, і не надто - право спільноти на цікавість
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06.12.2022 02:22 Відповісти
автор не бажає, бо він виклав її у відкритому доступі, тому ваші загадкові натяки трохи незграбні ))
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06.12.2022 02:25 Відповісти
ну ні - то ні, ми ж із Вами тут відкрито говоримо теж, але чомусь як Коркмен та Urs - це й є славнозвісне право на приватність

загадковістю та натяками не грішу, сказав одне: автора цих цитат можна сміливо ставити речником ППО - це зрештою образою не є, робота в Ігната не проста, бо бодай теоретично він відповідає за те, що каже, не маючи змоги казати все
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06.12.2022 02:33 Відповісти
автор це виклав не скриваючи своєї особи та прізвища, і можу припустити з великою часткою ймовірності, що навряд чи він зголоситься бути речником командування командування Повітряних сил ЗСУ ))
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06.12.2022 02:55 Відповісти
ще раз кажу: це справа автора й Ваша (коли Ви наводите цитату без імені автора)



можна це терти й далі, проте це жодним чином не стосується змісту наведених Вами (в множині) цитат

якщо ППО щось захищає від повітряних цілей противника, тоді 70% результат захисту - свідчення незадовільного захисту

це цілком очевидно, коли ходить про, скажімо так, об'єкти нерухомості підвищеного рівня небезпеки

інакше кажучи: це не відповідає меті та кінцевому результату захисту таких об'єктів
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06.12.2022 03:11 Відповісти
вчорашній результат 60 збитих з 70-ти при наявній кількості засобів ЗРК та ЗАК - це досить непоганий результат. Ми все ж таки трохи більші за площею чим скажемо, Литва, яку можно закрити одниєю батареєю "насамсів". Зараз вже до багатьох країн Європи прийшло розуміння, що вони не в змозі захиститися від подібних атак на свою теріторію навіть з такою ефективністю. Будемо сподіватися, що на початку наступного року ситуація з статистикою збитих КР ще покращиться.
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06.12.2022 03:27 Відповісти
при наявних засобах (кількість, якість) - це своєрідне чудо)

єдине, що тут можна з певною гіркотою констатувати (не закинути комусь, а саме констатувати) добре сказано в історичному анекдоті:

"чому ви не палили в противника з гармат? -- по-перше, порох виявився вогким, по-друге... -- стоп, першого цілком досить, дякую"

до речі, це й відповідь тим, хто конче хоче петріотів: без інтеграції до мережі високотехнологічних систем вони будуть чимось на кшталт покращених трохи С-300, а це не дасть жодного ефекту в обмежених обсягах постачання

а сподіватися, звісно ж, будемо, тут нікого не треба в жодному переконувати: або ми їх, або вони нас - з мотивацією все гуд)
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06.12.2022 03:44 Відповісти
зі святом Вас, уже ж 6-е число )
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06.12.2022 03:51 Відповісти
і Вас також, навзаєм )
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06.12.2022 04:02 Відповісти
мож ему спать с трубкой?
ну шоб никого не напрягать прогнозами..
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05.12.2022 23:29 Відповісти
Ну поговорили...і шо?
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05.12.2022 23:29 Відповісти
Ну типу, "мене в..бали ломом по голові, тому дайте мені каску і нехай їб.шать далі". Хоча треба просити другий лом і їб.шити у відповідь.
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05.12.2022 23:32 Відповісти
Остін скаже ви 60 із 70 ракет збили, всім би таке ппо.
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05.12.2022 23:34 Відповісти
Дякуючи дядьку Сему та іншим небайдужим країнам "наша" ППО тепер на досить високому рівні. Бо без допомоги був би не просто блекаут, а тотальний аут.
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05.12.2022 23:43 Відповісти
Міністр оборони где 108 Грипенов Gripen New Generation То есть по уровню технической оснащенности JAS 39E/F вряд ли уступает тому же F-16 современных версий.
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05.12.2022 23:49 Відповісти
Плюс ещё прикупить 200 JAS 39E/F шоб было а не казалось )
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06.12.2022 00:03 Відповісти
2 питання6

1)шведи знають, що вони (шведи) хочуть нам продати ці літаки?

2)хто пропонує нам 60-120 лярдів баксів для вдалого походу в магазин за 200 літаками?
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06.12.2022 01:34 Відповісти
1. Шведи вже виділили великі кошти на наступний рік для власного ВПК, щоб він випускав зброю для України.

2. У 2014 році закупила Бразилія: 36 машин (28 в одномісній версії JAS 39E та 8 у двомісній F), із правом виробництва на своїх потужностях 15 літаків, обійшлися у 5,4 млрд доларів.

На фоні цінника у 150 млн доларів за одиницю, особливо в умовах України, може врятувати лише те, що Швеція продовжує пропонувати старіші JAS 39C/D Gripen. Наприклад, у 2016 році Індонезії пропонували купити 16 літаків у цій версії за 1,5 млрд доларів, тобто формально, за 94 млн доларів за одиницю.
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06.12.2022 02:09 Відповісти
тут справа не в коштах Швеції для власного ВПК

діло ж у тім, чи хочуть шведи продавати Україні бойові літаки - приміром, США та решта НАТО не хочуть

Шведи заходять у НАТО, НАТО каже: жодних літаків Україні - що будуть робити тоді шведи?

ну й автор коментаря має на увазі якихось 6-12 лярдів баксів за 200 літаків - знову ж, хто нам їх дасть саме на купівлю бойових літаків?

і навіть, якби з якогось чуда, в нас були власні 6-12 лярдів, то знову ж - чи дозволять нам їх витратити саме на бойові літаки?

виявляється - це надскладні питання)
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06.12.2022 02:17 Відповісти
шведи роблять іх в рік по чайній ложці,то раз,ціна як за ф-35,поляки 32 ф-ки купують за 4 з копийками млрд баксів,питання нафіга він нам тоді такий гарний,якщо ф-35 через масовість дешевіє,а крім того всього купувати для країни у якої під боком їбанутий сусід,і веде у нас війну,машину яка в жодному конфлікті не брала участі,ну то така собі лотерея.Краже вже тоді підлизуватись до США і брати не дуже старе б/в ф-16/ф-15 і запчастин гора до них і машини себе в бою і показали і зарекомендували,євреї як мінімум не шкодують що купили.
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06.12.2022 02:49 Відповісти
нам ніхто й ніколи не пропонував купити/подарувати/здати в оренду жодне з того: F-16, F-15, F-35, А-10, а навіть крутого старичка F-4

мабуть, з цього треба починати, коли ведуться форумні розмови)

справа не в ціні, не у вартості обслуговування, не в підготовці пілотів, не в можливому використанні на полі бою

справа в принципі, тобто по-простому: вам так не буде - без довгих теревенів

гіпотез я не вигадую (як казав Ньютон), проте Ви можете самотужки переглянути всі мислимі варіанти, чому нам так не буде - якщо щось накопаєте в цьому напрямку, розкажіть, будь ласка, мені дуже цікаво
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06.12.2022 03:03 Відповісти
ніби гріпени нам хтось на поріг клав а ми носом крутили,я маю на увазі,якщо негласне правило по літакам знімуть то брати перевірену машину,а не кота в мішку,по ціні ф-35
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06.12.2022 03:08 Відповісти
якщо знімуть, воно ж бо за замовчуванням, тобто без пояснень

F-16 (у великій кількості різних модифікацій-модернізацій) є перевіреною універсальною масовою машиною, кращого й бажати нічого, поки й цього нема

F-35 - річ високотехнологічна й передбачає глибоку інтеграцію в інші такі ж високотехнологічні системи; ані такої інтеграції, ані інших високотехнологічних систем у нас нема й не скоро буде - тому питання про них трохи фантастичне

електроніка та озброєння на F-16 задовольнили б і кінченого перфекціоніста, а в наших викликало б оргазм)))
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06.12.2022 03:22 Відповісти
якраз ф-35 цілком реальний,але тільки в купі з іншою натівскою машиною,тим же ф-16 або ф-15,так він частина системи,але якщо почнемо перехід на натівську авіацію,то він уже не буде машиною поза системою,особливо якщо перестанемо жувати соплі,і чітко заявим що ми йдемо в НАТО без всяких але.
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06.12.2022 04:16 Відповісти
тут, за перепрошенням, помилка (темно й зимно): не 60-120, а 6-12 лярдів баксів
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06.12.2022 02:18 Відповісти
ППО полностью проблему не решит. Даже если будем сбивать 90% ракет то оставшиеся 10% будут делать большие проблемы. Нужно дальнобойные ракеты и беспилотники для уничтожения рашистских самолетов и складов на аеродромах их базирования
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05.12.2022 23:58 Відповісти
А то получается США нас держат как собачку для битья на цепи. Дали Хаймарсы с ограничением 80км, а рашисты отмерили расстояние поводка на котором нас держат чтобы мы не достали зубами и лупят по нам дрыном. А США выжидают когда у рашистов дрын сломается или силы у рашистов закончатся, конечно регулярно давая нам мазь от синяков чтобы мы раньше времени ноги не протянули.
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06.12.2022 00:06 Відповісти
Спасибо, что вообще что-то дали. Могли и нахер послать, щас бы уже были полностью под рашкой.
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06.12.2022 01:18 Відповісти
США взагалі би могли себе ядерною зброєю підірвати, щоб не страждати, коли купа диктаторів в усьому світі з ядерним буде їх шантажувати, робити теракти і взагалі на них чхати, як вже почали Арабські Емірати, які розірвали угоду про закупівлю F-35, потім на таємних перемовинах з Байденом відмовили в знижені ціни на нафту, а потім поглумились над ним, розкривши ці таємні перемовини, що там Байден просив зменшити ціну нафти лише до проміжних виборів в США, і т.д. Вони не нам допомагають, вони допомагають лише собі, і то хреново. Адекватні люди, які пам'ятають Холодну війну, в тих же США, зараз трохи в шоці, бо випав рідкісний шанс, щоб чужими руками швидко винести свого ворога, який як виявилось ні трохи по суті своїй не змінився, витративши максимум процентів 20-30 річного бюджету Пентагону, але це не робиться.
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06.12.2022 04:00 Відповісти
А про асфальт не говорили?
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06.12.2022 06:30 Відповісти
Обьективно - США помогают ? да
Помогают чтобы выиграть - нет
Помогают чтобы закрыть небо - нет
Помогают ценой украинской пехоты по метру отвоевывать некоторые територии!
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06.12.2022 06:59 Відповісти
Говорили - балакали, сіли та заплакали. Як резнікоф так і коменти
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06.12.2022 08:17 Відповісти
 
 