Резніков відразу після атаки РФ зв’язався з Остіном: говорили про посилення ППО
Міністр оборони Олексій Резніков зв’язався з главою Пентагону Ллойдом Остіном одразу після сьогоднішньої чергової ракетної атаки росіян по території України.
Резніков написав у Twitter, що обговорювалася подальша допомога Штатів щодо посилення протиповітряної оборони України, передає Цензор.НЕТ.
Міністр оборони висловив подяку Остіну, "якому щиро небайдужа ситуація в Україні".
"Під час нашої телефонної розмови сьогодні, відразу після масованої ракетної атаки Росії, ми обговорили подальші кроки щодо посилення української ППО", – написав Резніков.
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тільки побільше 200-х та 300-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
Але потенційна можливість, це не гарантія.
Українська ППО довела свою спроможність боронити наше небо. Російська авіація більше не намагається заходити на контрольовані ЗСУ території. Також ефективно працює наша ПРО, знищуючи не менше 70% усього, що летить до нас з боку орків.
ні, не довела, незбитих 30% цілком достатньо для знищення буль-якого енергетичного артефакту з непередбачуваними за масштабом наслідками
особисто не знайомий
картинки, скоріш за все, звідти ж
я поважаю право на приватність, і не надто - право спільноти на цікавість
загадковістю та натяками не грішу, сказав одне: автора цих цитат можна сміливо ставити речником ППО - це зрештою образою не є, робота в Ігната не проста, бо бодай теоретично він відповідає за те, що каже, не маючи змоги казати все
можна це терти й далі, проте це жодним чином не стосується змісту наведених Вами (в множині) цитат
якщо ППО щось захищає від повітряних цілей противника, тоді 70% результат захисту - свідчення незадовільного захисту
це цілком очевидно, коли ходить про, скажімо так, об'єкти нерухомості підвищеного рівня небезпеки
інакше кажучи: це не відповідає меті та кінцевому результату захисту таких об'єктів
єдине, що тут можна з певною гіркотою констатувати (не закинути комусь, а саме констатувати) добре сказано в історичному анекдоті:
"чому ви не палили в противника з гармат? -- по-перше, порох виявився вогким, по-друге... -- стоп, першого цілком досить, дякую"
до речі, це й відповідь тим, хто конче хоче петріотів: без інтеграції до мережі високотехнологічних систем вони будуть чимось на кшталт покращених трохи С-300, а це не дасть жодного ефекту в обмежених обсягах постачання
а сподіватися, звісно ж, будемо, тут нікого не треба в жодному переконувати: або ми їх, або вони нас - з мотивацією все гуд)
ну шоб никого не напрягать прогнозами..
1)шведи знають, що вони (шведи) хочуть нам продати ці літаки?
2)хто пропонує нам 60-120 лярдів баксів для вдалого походу в магазин за 200 літаками?
2. У 2014 році закупила Бразилія: 36 машин (28 в одномісній версії JAS 39E та 8 у двомісній F), із правом виробництва на своїх потужностях 15 літаків, обійшлися у 5,4 млрд доларів.
На фоні цінника у 150 млн доларів за одиницю, особливо в умовах України, може врятувати лише те, що Швеція продовжує пропонувати старіші JAS 39C/D Gripen. Наприклад, у 2016 році Індонезії пропонували купити 16 літаків у цій версії за 1,5 млрд доларів, тобто формально, за 94 млн доларів за одиницю.
діло ж у тім, чи хочуть шведи продавати Україні бойові літаки - приміром, США та решта НАТО не хочуть
Шведи заходять у НАТО, НАТО каже: жодних літаків Україні - що будуть робити тоді шведи?
ну й автор коментаря має на увазі якихось 6-12 лярдів баксів за 200 літаків - знову ж, хто нам їх дасть саме на купівлю бойових літаків?
і навіть, якби з якогось чуда, в нас були власні 6-12 лярдів, то знову ж - чи дозволять нам їх витратити саме на бойові літаки?
виявляється - це надскладні питання)
мабуть, з цього треба починати, коли ведуться форумні розмови)
справа не в ціні, не у вартості обслуговування, не в підготовці пілотів, не в можливому використанні на полі бою
справа в принципі, тобто по-простому: вам так не буде - без довгих теревенів
гіпотез я не вигадую (як казав Ньютон), проте Ви можете самотужки переглянути всі мислимі варіанти, чому нам так не буде - якщо щось накопаєте в цьому напрямку, розкажіть, будь ласка, мені дуже цікаво
F-16 (у великій кількості різних модифікацій-модернізацій) є перевіреною універсальною масовою машиною, кращого й бажати нічого, поки й цього нема
F-35 - річ високотехнологічна й передбачає глибоку інтеграцію в інші такі ж високотехнологічні системи; ані такої інтеграції, ані інших високотехнологічних систем у нас нема й не скоро буде - тому питання про них трохи фантастичне
електроніка та озброєння на F-16 задовольнили б і кінченого перфекціоніста, а в наших викликало б оргазм)))
Помогают чтобы выиграть - нет
Помогают чтобы закрыть небо - нет
Помогают ценой украинской пехоты по метру отвоевывать некоторые територии!