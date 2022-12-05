Резніков відразу після атаки РФ зв’язався з Остіном: говорили про посилення ППО

Міністр оборони Олексій Резніков зв’язався з главою Пентагону Ллойдом Остіном одразу після сьогоднішньої чергової ракетної атаки росіян по території України.

Резніков написав у Twitter, що обговорювалася подальша допомога Штатів щодо посилення протиповітряної оборони України, передає Цензор.НЕТ.

Міністр оборони висловив подяку Остіну, "якому щиро небайдужа ситуація в Україні".

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"Під час нашої телефонної розмови сьогодні, відразу після масованої ракетної атаки Росії, ми обговорили подальші кроки щодо посилення української ППО", – написав Резніков.