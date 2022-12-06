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Група з 21 російського окупанта дезертувала 30 листопада на Донеччині та була повністю знищена, - Генштаб
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію про факти дезертирства у армії окупантів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу.
"30 листопада, в районі Верхньоторецького Донецької області, виявлено факт дезертирства військовослужбовців російських окупаційних військ зі зброєю зі своїх бойових позицій. Серед яких 13 із 21 – це завербовані з місць позбавлення волі особи. Командування російських окупаційних військ наказало затримати та ліквідувати порушників. Станом на 5 грудня - всі дезертири знищені", - зазначається у повідомленні.
Топ коментарі
+48 vsbu vsbu
показати весь коментар06.12.2022 20:23
+42 Алекс Мышкевич
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+38 Ярослав Шевченко #483621
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в память усопших пацанов ставлю пєсню:
Уезжают в родные края дембеля, дембеля, дембеля.
И куда не взгляни, в эти майские дни всюду пьяные бродят они.
И куда не взгляни, в эти майские дни всюду пьяные бродят они.
"Димбиля" В.Петлюри
тоді ви льогко дійтете до мацкви, а там стіралок !!!!
мамма-міа!
Від "дезертир" буде "дезертирувати"!
але тенденція гарна - за сьогодні вже друге повідомлення про дезертирів
Не плутайте!
Власне, так само як і зараз ЗЕлені малороси, що 8 років кричали що треба мир в очах пуйла роздивитись- зараз перевзулись і присвоївши собі гасла патріотів, обзивають зрадниками тих хто всі 8 років говорив що рашка це ворог
хороший кацап - дохлий кацап!