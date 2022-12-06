Група з 21 російського окупанта дезертувала 30 листопада на Донеччині та була повністю знищена, - Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію про факти дезертирства у армії окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу.

"30 листопада, в районі Верхньоторецького Донецької області, виявлено факт дезертирства військовослужбовців російських окупаційних військ зі зброєю зі своїх бойових позицій. Серед яких 13 із 21 – це завербовані з місць позбавлення волі особи. Командування російських окупаційних військ наказало затримати та ліквідувати порушників. Станом на 5 грудня - всі дезертири знищені", - зазначається у повідомленні.

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