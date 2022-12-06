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Група з 21 російського окупанта дезертувала 30 листопада на Донеччині та була повністю знищена, - Генштаб

рф,армія,російська

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію про факти дезертирства у армії окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу.

"30 листопада, в районі Верхньоторецького Донецької області, виявлено факт дезертирства військовослужбовців російських окупаційних військ зі зброєю зі своїх бойових позицій. Серед яких 13 із 21 – це завербовані з місць позбавлення волі особи. Командування російських окупаційних військ наказало затримати та ліквідувати порушників. Станом на 5 грудня - всі дезертири знищені", - зазначається у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В окупованому Маріупольському районі другий день поспіль шукають російських дезертирів, - Андрющенко

Автор: 

армія рф (17271) Донецька область (8381) дезертирство (295)


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Топ коментарі
+48
Тобто - побачити Україну і здохнути в будь-якому випадку
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06.12.2022 20:23
+42
робіть висновки, чмобіки - дезертувату треба всією частиною із приданими до неї підрозділами: танковим батальоном, артилерійським дивізіоном, батареєю ППО та авіаційною ескадрілією

тоді ви льогко дійтете до мацкви, а там стіралок !!!!
мамма-міа!
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06.12.2022 20:26
+38
Нам патрони зекономили, а то ще нам би у полон ті урки поздавалися би. Ну їх Нах.. .
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06.12.2022 20:23
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Тобто - побачити Україну і здохнути в будь-якому випадку
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06.12.2022 20:23 Відповісти
Є така італійська приказка : Vedere Neapoli e poi morire ! Побачити Неаполь а потім вмерти ! Так і вони !
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06.12.2022 20:49 Відповісти
Нам патрони зекономили, а то ще нам би у полон ті урки поздавалися би. Ну їх Нах.. .
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06.12.2022 20:23 Відповісти
а мені жаль, пацанов, що не дійшли до Ростова, на Дону, із кулеметами, щоб підтримати тамошнього камрада

в память усопших пацанов ставлю пєсню:

Уезжают в родные края дембеля, дембеля, дембеля.
И куда не взгляни, в эти майские дни всюду пьяные бродят они.
И куда не взгляни, в эти майские дни всюду пьяные бродят они.
"Димбиля" В.Петлюри
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06.12.2022 20:32 Відповісти
робіть висновки, чмобіки - дезертувату треба всією частиною із приданими до неї підрозділами: танковим батальоном, артилерійським дивізіоном, батареєю ППО та авіаційною ескадрілією

тоді ви льогко дійтете до мацкви, а там стіралок !!!!
мамма-міа!
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06.12.2022 20:26 Відповісти
і то правда, зрештою, всі вкрадені у них скарби - вони ж в Москві а не в Києві.
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06.12.2022 20:30 Відповісти
Дезертувати - це від якого слова, дезерт?
Від "дезертир" буде "дезертирувати"!
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06.12.2022 23:10 Відповісти
Ну ім треба було сериозніше пробивати собі коридор на рашку -- це ж яка банда була б з калашами .
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06.12.2022 20:29 Відповісти
Я вибачаюсь, а ми їх будемо враховувати у зведенні ...?
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06.12.2022 20:29 Відповісти
танунах...) просто friendly fire...)))
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06.12.2022 20:51 Відповісти
Буде тюремна адміністрація списувати одяг, продукти і гроші на їх утримання, де вони перебувають і по цей час живєє всєх живих. Коли фінансовий рік закінчиться, стосовно окремих виставлять портрети "павших героев" на тему "они пагибли за родину", а інших тупо спишуть кого по хворобам, кого - "ликвидирован при папытке к бегству".
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06.12.2022 21:26 Відповісти
...до речі і таке цілком можливе (про списання бабосів)
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06.12.2022 21:38 Відповісти
М-да,жостко там у них в мордорі...диктатура в самому розквіті....
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06.12.2022 20:29 Відповісти
не перебільшуйте, дезертир із калашом і в мирний час був ЧП, у тому числі у нас, а тут ціле відділення та ще й урок

але тенденція гарна - за сьогодні вже друге повідомлення про дезертирів
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06.12.2022 20:37 Відповісти
А от про "повністю знищена" можна було не казати. Краще казали би, що втікли і зараз потягують чіфір на секретній маліні. І переда.ть привіт всім тим, хто ще не втік.
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06.12.2022 20:33 Відповісти
Жаль, що не добрались до москви! Ото була б вєсєлуха, така компашка з калашами підібралась! 🤔
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06.12.2022 20:34 Відповісти
А от гіркін дезертирував і живий.Де ж справедливість?
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06.12.2022 20:44 Відповісти
Ігор Іванович не дезертирував, а обідєлся на начальство і ушьол 😂

Не плутайте!
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07.12.2022 09:54 Відповісти
Суть рашен мобілізації. Притягнути з тюрьми на фронт і там розстріляти Цей контингент зеків-воїнів їм ще влалштує ніч длинних ножів тільки в масштабах всієї рашки.
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06.12.2022 20:45 Відповісти
Может не к месту. Так все правильно сделали. Сто раз печатал, с 26 февраля надо было ввести трибуналы и военно- полевые суды. 5 бы колоны уже не было давно, корректировщиков тоже, а если бы и закон об коротком огнестреле с правом ношения, возможно бы и линия фронта в ином месте была. Ведь в Молдове закон такой приняли в горячем 1993 г! Но мы все опять просрали, проспали, прожрали!
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06.12.2022 20:51 Відповісти
Ви помиляєтесь. П'ята колона якраз би перевзулась і була б вже у суддівських мантіях.
Власне, так само як і зараз ЗЕлені малороси, що 8 років кричали що треба мир в очах пуйла роздивитись- зараз перевзулись і присвоївши собі гасла патріотів, обзивають зрадниками тих хто всі 8 років говорив що рашка це ворог
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06.12.2022 21:08 Відповісти
памфіловци..как есть памфіловци
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06.12.2022 21:01 Відповісти
нужно ещё семерых пристрелить...!
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06.12.2022 21:06 Відповісти
Памфіловці, - це прихильники Елли Памфілової, глави кацапського ЦВК.

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06.12.2022 21:22 Відповісти
"какая разница?" (с)
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07.12.2022 04:06 Відповісти
Один сегодня до Новошахтинска добрался и расстрелял наряд полиции. Наверное
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06.12.2022 21:17 Відповісти
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06.12.2022 21:18 Відповісти
А авторитетные люди предупреждали что воевать за ********* западло честному арестанту.
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06.12.2022 21:23 Відповісти
немає різниці, як здохне кацап! чи від холєри, чи від гриппу, чи від УКРАЇНСЬКОЇ кулі або ножа в спину від "сваїх"...

хороший кацап - дохлий кацап!
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06.12.2022 21:52 Відповісти
Є різниця -якщо свої ліквідують, то кулі ціліші і Воїни наші живі будуть!
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07.12.2022 04:33 Відповісти
І головне питання. То нам записувати їх у щоденну статистику?
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07.12.2022 00:25 Відповісти
Ні. Згідно армійським "понятіям" вони навіть не "духи". Якісь тіні. "Марєво" (від слова "палєво"). Їх статус нижчий ніж навіть у "даунбаського бидла". Останніх взагалі кацапи до втрат не включають і вважають "хохлозвєрькамі".
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07.12.2022 01:44 Відповісти
навыевалісь.. щоб ви усі там повиздихали
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07.12.2022 01:43 Відповісти
Після війни,по всій росії вспливуть шокуючі факти коли,кого,хто вбивав.
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07.12.2022 04:31 Відповісти
 
 