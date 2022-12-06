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Росія може розосередити свої бомбардувальники після ударів по аеродромах "Дягілєво" та "Енгельс", - Reuters

рф,росія,аеродром

Росіяни можуть розосередити свої бомбардувальники після того, як на аеродромах "Енгельс" та "Дягілєво" прогриміли вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.

За даними видання, кілька неназваних високопосадовців країн Заходу розповіли, що удари по авіабазах стали найдальшими на території Росії з моменту її повномасштабного вторгнення в Україну.

"Якби це були вони (українці - ред.)... Це показує, що вони можуть діяти в Росії на свій розсуд, і це сильно турбує росіян... Психологічно, я думаю, це завдасть удару", - заявив один з чиновників.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російська база авіації "Енгельс-2" після вибуху 5 грудня. СУПУТНИКОВІ ФОТО

Водночас офіційні особи наголосили, що саме на аеродромі "Енгельс" РФ зберігає свої стратегічні бомбардувальники дальньої дії, але тепер доведеться подумати про їхнє переміщення.

"Це може призвести до того, що бомбардувальники будуть розосереджені. Це, безумовно, робить росіян менш впевненими... (у тому, що, - ред.) десь безпечно", - додав чиновник.

Нагадаємо, у понеділок, 5 грудня, вранці стало відомо, що на російських військових аеродромах "Енгельс" та "Дягілєво" прогриміли вибухи.

Пізніше у мережі з'явилися супутникові знімки наслідків інциденту на авіабазі "Дягілєво". На них можна побачити пошкоджений стратегічний бомбардувальник.

Автор: 

вибух (4440) росія (65007) аеродром (299)


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Топ коментарі
+15
Може, але це:
1. Ускладнення логістики.
2. Збільшення обслуговуючого персоналу.
3. Збільшення і відтягування ППО.
4. Зайвий час.
5. Збільшення вірогідності аварій.
Гадаю, нам це підходить.
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06.12.2022 20:58
+5
вот только во сколько нужно будет увеличить обслуживающий штат...?
да и не все аэродромы рассчитаны на такие "лоханки"...
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06.12.2022 21:05
+5
Сподіваюсь що у "Енгельса" ше буде богато-серійне продовження як у Чорнобаївкі.
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06.12.2022 21:16
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Правила форума Рада форумчан
Може, але це:
1. Ускладнення логістики.
2. Збільшення обслуговуючого персоналу.
3. Збільшення і відтягування ППО.
4. Зайвий час.
5. Збільшення вірогідності аварій.
Гадаю, нам це підходить.
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06.12.2022 20:58 Відповісти
з язика зняв. Щоб підготувати ТУ до виліту, потрібно кілька днів при щільній інфраструктурі в даному місці.
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06.12.2022 22:20 Відповісти
всё это в нескольких словах - свиноцабаки поняли что они проиграли...\от слова все...\
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06.12.2022 20:59 Відповісти
Містери очевидності - так вже розосередила, он на супутникових знімках по кілька літаків залишилось. І що? Будуть злітати з інших аеродромів, це зрозуміло.
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06.12.2022 21:00 Відповісти
вот только во сколько нужно будет увеличить обслуживающий штат...?
да и не все аэродромы рассчитаны на такие "лоханки"...
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06.12.2022 21:05 Відповісти
... у смердячої з аеродромами пробем не виникне. Їх достатньо, щоб голова за це не боліла. Саме розосередження на КІЛЬКА аеродромів нереальне. А от розділити Ту-95 на пару груп без перешкод. Стовідсотково це не зачепить Ту-160...бо ця машина працювати не з базового аеродрома нездатна. Там достатньо проблем з керосином..який особивий і заправка на іншому аеродромі практично неможива. А так проблеми будуть у смердячих достатньо серьозні. Але все закінчиться розосередженням літаків у самому Енгельсі... Будуть стояти на другій смузі... на відстані друг від друга. Цим все і закінчиться...)))) База дуже велика... місця вистачить. У кацапсячих ще достатньо Ту-95мс та Ту-142 у Вологодській обасті та у Оленегорську Мурманської... Правда там авіація ВМФ... але це нічого не значить...
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06.12.2022 21:52 Відповісти
Ну це вже, припадки, це вже скрита капітуляція
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06.12.2022 21:08 Відповісти
цікаво а чи літає кремль і чи можна його перемістити.....
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06.12.2022 21:16 Відповісти
хіба вертикально, під землю.
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06.12.2022 22:22 Відповісти
Сподіваюсь що у "Енгельса" ше буде богато-серійне продовження як у Чорнобаївкі.
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06.12.2022 21:16 Відповісти
Бункерного з кремля нехай розосередять, бо Енгельс далі від України ніж москва.
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06.12.2022 21:32 Відповісти
Велика різниця між кількістю стервятників що стояли 04 грудня - 30 одиниць і тими, що залишились 06.12. Може бути, що знищених літаків набагато більше. Звідці і тема про розсередження.Спалах був великий.
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06.12.2022 21:52 Відповісти
..а куди ж вони *ЗНИЩЕНІ* за добу діли? Та ще й після удару по базі умудрилися підняти у повітря невражені та нанести удар по Україні. Якщо тверезо подумати... то тих що вилетіли потрібно шукати у Волгоградській оболасті на аеродромі Ахтубінск..)))) То розосередження реально вже здійсниося...))) І ті..що залишилися в Енгельсі теж вже розтягнуті по всій базі..) Дівіться фото від 06.12...
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06.12.2022 22:04 Відповісти
Карочє! Стратегічні бомбомети не кукурузьники. Їх по польових аеродромах не розосередиш, а координати придатних баз відомі(принаймі США). Будєм дамбіть
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07.12.2022 00:06 Відповісти
Может рассредоточить?
может.

Но они не «исчезнут с радаров». Они будут видимы для средств разведки Запада.
Самолеты, спутники и тд.

Цели будут выявлены и переданы куда надо.
Остальное сделает ВСУ
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07.12.2022 02:08 Відповісти
 
 