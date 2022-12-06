Росія може розосередити свої бомбардувальники після ударів по аеродромах "Дягілєво" та "Енгельс", - Reuters

Росіяни можуть розосередити свої бомбардувальники після того, як на аеродромах "Енгельс" та "Дягілєво" прогриміли вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.

За даними видання, кілька неназваних високопосадовців країн Заходу розповіли, що удари по авіабазах стали найдальшими на території Росії з моменту її повномасштабного вторгнення в Україну.

"Якби це були вони (українці - ред.)... Це показує, що вони можуть діяти в Росії на свій розсуд, і це сильно турбує росіян... Психологічно, я думаю, це завдасть удару", - заявив один з чиновників.

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Водночас офіційні особи наголосили, що саме на аеродромі "Енгельс" РФ зберігає свої стратегічні бомбардувальники дальньої дії, але тепер доведеться подумати про їхнє переміщення.

"Це може призвести до того, що бомбардувальники будуть розосереджені. Це, безумовно, робить росіян менш впевненими... (у тому, що, - ред.) десь безпечно", - додав чиновник.

Нагадаємо, у понеділок, 5 грудня, вранці стало відомо, що на російських військових аеродромах "Енгельс" та "Дягілєво" прогриміли вибухи.

Пізніше у мережі з'явилися супутникові знімки наслідків інциденту на авіабазі "Дягілєво". На них можна побачити пошкоджений стратегічний бомбардувальник.