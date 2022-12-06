Німеччина не передаватиме системи ППО Patriot Україні, їх розгорнуть у Польщі

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив, що Німеччина відмовилася передавати Україні системи протиповітряної оборони Patriot.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Міністр зазначив, що розміщення Patriot у західних регіонах України підвищило б безпеку поляків та українців і він розчарований рішенням Берліну.

Блащак повідомив, що Польща та Німеччина розпочинають заходи щодо розміщення ЗРК на території Польщі та підключення їх до системи польського командування.

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