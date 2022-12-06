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Німеччина не передаватиме системи ППО Patriot Україні, їх розгорнуть у Польщі

зрк,patriot

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив, що Німеччина відмовилася передавати Україні системи протиповітряної оборони Patriot.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Міністр зазначив, що розміщення Patriot у західних регіонах України підвищило б безпеку поляків та українців і він розчарований рішенням Берліну.

Блащак повідомив, що Польща та Німеччина розпочинають заходи щодо розміщення ЗРК на території Польщі та підключення їх до системи польського командування.

Також читайте: Німеччина не веде переговорів з Україною про розміщення Patriot, - міноборони ФРН

Автор: 

Німеччина (7336) ППО (3165) Польща (8489)


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Топ коментарі
+22
Приберіть д'єрмака і будуть вам "Патріоти"
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06.12.2022 21:04
+18
Там справа вже не в дЄрмакє, там справа в Німеччині і ії симпатій до кремля.
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06.12.2022 21:08
+11
З чого німці мають нам щось давати, якщо "найвеличніший" сам КБ Луч похєрив перед війною, щоби з ****** за одним столом посидіти?
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06.12.2022 21:42
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я невем. але ні одного поганого слова про Польщу та поляків з моїх вуст!
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07.12.2022 10:12 Відповісти
Невже ніхто не розуміє,що це рішення США? Німеччина нічого тут не вирішує,а ви лайно ллєте на них. Несправедливо і тупо.
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06.12.2022 22:21 Відповісти
Чому ж не в Україні. Хоч би Київ і область закрили.
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06.12.2022 22:21 Відповісти
Польща поки що має лише дві системи Patriot, які, до того ж, не будуть введені в експлуатацію до літа 2023 року. Ще шість систем були замовлені, але ще не доставлені.
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06.12.2022 22:38 Відповісти
хто вам сказав що с території НАТО будуть збивати російські ракети випущені по Україні
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06.12.2022 23:35 Відповісти
Арахамия ездит по Миру чтобы отмазать олигархов путлера от санкций...и прочие тёмные делишки по Аммиаку..,а кто у нас Арахамия?..
Правильно...четвертое лицо в государстве.. после Зели Стефанчука и Шмыгаля...
Вы думаете в Европе Америке это не знают,?и вы хотите Patriot?
Держите карман шире...
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07.12.2022 00:57 Відповісти
Петріоти не для Зе ж влади, а для того щоб кацапські ракети не падали на голови Українцям і Захід це розуміє.
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07.12.2022 01:21 Відповісти
Засланный казачок у тебя в штабе пан атаман ...
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07.12.2022 01:43 Відповісти
Боятся что ВСУ будут с помощью дальнобойного Пэтриота сбивать российские бомбардировщики над террриторией Белорашки или даже над перриторией Парашки. А возможно и крылатые и баллистические ракеты над ихними территориями. Ну и просто жалко на Украину тратить такую дорогую и саую совершенную на сегодня систему ПВО которая даже баллистические ракети типа Искандер может перехватить
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07.12.2022 10:27 Відповісти
Дриснява Німеччина - просто по факту.
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07.12.2022 12:00 Відповісти
pochatok garnyi, spochatku u Polshu, a potim na golovu putleru
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07.12.2022 13:39 Відповісти
---- Найвірогідніше :
як до очільників США так і Німеччини доходе .що влада в Україні дуже ковзька. даленко НЕ українська
---це явний провал нашої кулебо--дипломатії;
/не використаний аргумент .що південь України :
Херсонщина / Асканія--Нова / Запоріжжя -- заселені
німецькими колоністами ...;А це серйозний аргумент. для
надання захисту:
І не варто забувати. що новий Канцлер Німеччини 63--річ.
Шольц пам*ятає . що таке БЕРЛІНСЬКА СТІНА .і що таке раша
вирішив НЕ ризикувати.../як НЕ крути . асвоя сорочка ближче./
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07.12.2022 14:52 Відповісти
А есть какой то вменяемый ответ - почему?
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07.12.2022 15:12 Відповісти
багато чужинських службістів серед слуг народу
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07.12.2022 16:03 Відповісти
боятся россию
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07.12.2022 23:37 Відповісти
Ну Україна не член НАТО - навіщо їм Петріоти, хай ******** - тільки хтось дав обладнання для виробництва "калібрів"? часом не НІмечині і Швейцарія?, яка не надає нам 30 мм патрони для зениток бо вони за нейтралітет , а ця ж Німеччина яка заблокувала Петриоті заблокувала вступ України до НАТО в 2008 р. після того як Україна відмовилась від третього ядерного потенціалу в обмін на гараньтії беспеки і територіальної цілосності, але деяки країни взагалі нічого не віддавали а їм ще й посписували борги і надали реальні гарантії, напевно за рахунок України - це такі гарантії по німецькі? , а нам дали офшори і гарантії для компрадорської влади на вкрадене і бартер по розміну України в обмін на корисні копалини з РФ - о це так обмін, о це так занепокоєння яко напевно більше коштує допомоги.
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07.12.2022 17:20 Відповісти
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