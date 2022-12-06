Німеччина не передаватиме системи ППО Patriot Україні, їх розгорнуть у Польщі
Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив, що Німеччина відмовилася передавати Україні системи протиповітряної оборони Patriot.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.
Міністр зазначив, що розміщення Patriot у західних регіонах України підвищило б безпеку поляків та українців і він розчарований рішенням Берліну.
Блащак повідомив, що Польща та Німеччина розпочинають заходи щодо розміщення ЗРК на території Польщі та підключення їх до системи польського командування.
Топ коментарі
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+18 Garry Dron #477536
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+11 Rhodesian
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Правильно...четвертое лицо в государстве.. после Зели Стефанчука и Шмыгаля...
Вы думаете в Европе Америке это не знают,?и вы хотите Patriot?
Держите карман шире...
як до очільників США так і Німеччини доходе .що влада в Україні дуже ковзька. даленко НЕ українська
---це явний провал нашої кулебо--дипломатії;
/не використаний аргумент .що південь України :
Херсонщина / Асканія--Нова / Запоріжжя -- заселені
німецькими колоністами ...;А це серйозний аргумент. для
надання захисту:
І не варто забувати. що новий Канцлер Німеччини 63--річ.
Шольц пам*ятає . що таке БЕРЛІНСЬКА СТІНА .і що таке раша
вирішив НЕ ризикувати.../як НЕ крути . асвоя сорочка ближче./