Резніков про залишки ракетного арсеналу Росії: 13% "Іскандерів", 30% "Калібрів" і тисячі С-300

Російські загарбники у використанні крилатих і балістичних ракет проти України давно зайшли за межі необхідного їм резерву.

Про це сказав міністр оборони України Олексій Резніков в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Вони багато вже речей робили без прорахування своїх власних наслідків. Вони дійсно використовують запас крилатих та балістичних ракет, по багатьох позиціях зайшли вже далеко за межі необхідного їм резерву на випадок нападу на них. Якщо ви подивитеся на ракети "Іскандер", їх менше 13% у них залишилося. Хоча правила кажуть, що мінімум 25, а то і 30% треба залишати. До вчорашнього нападу "Калібрів" було 37%, вчора вони 20% відстріляли, відповідно, це десь до 30% вже наближається", - сказав Резніков.

Він зауважив, що спроможність росіян виготовляти ракети протягом цього періоду різко впала щодо деяких типів ракет, а щодо деяких - взагалі відсутня, тому що в них немає складових.

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"Єдине, щоб ми вже так не дуже сильно тішилися, в них дуже великий запас ракет С-300 — це тисячі. Вони дозволяють їм бути не тільки ракетами протиповітряної оборони, вони запускають їх в режимі "земля-земля". І в такий спосіб намагаються тероризувати прикордонні наші області, або області, які межують з тимчасово окупованими територіями - Харківщина, Запоріжжя, Херсонщина зараз, Донеччина і Луганщина. Тому вони поки що мають цей ресурс використовувати", - повідомив міністр оборони України.

Резніков зауважив, що ця війна — це війна ресурсів, і завдяки західним партнерам Україна має додаткові ресурси, що дозволяє її бійцям бути успішними на полі бою, в тому числі.

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"Я думаю, що вони (росіяни — ред.) будуть шукати якусь там свою чергову тактику, думаю, в них буде чергова заміна їхнього командування, яке знову не виправдало їхніх очікувань, скажімо так, керівництва Кремля. Будуть шукати якісь нові рішення, але ми маємо з вами до цього маємо бути готові, тому що ми їх точно переживемо і переможемо. Тут головне — наша з вами стійкість і спроможність тримати цей удар. А ми вміємо його тримати", - підкреслив міністр оборони України.