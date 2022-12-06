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Резніков про залишки ракетного арсеналу Росії: 13% "Іскандерів", 30% "Калібрів" і тисячі С-300

резніков

Російські загарбники у використанні крилатих і балістичних ракет проти України давно зайшли за межі необхідного їм резерву.

Про це сказав міністр оборони України Олексій Резніков в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ   з посиланням на Укрінформ.

 "Вони багато вже речей робили без прорахування своїх власних наслідків. Вони дійсно використовують запас крилатих та балістичних ракет, по багатьох позиціях зайшли вже далеко за межі необхідного їм резерву на випадок нападу на них. Якщо ви подивитеся на ракети "Іскандер", їх менше 13% у них залишилося. Хоча правила кажуть, що мінімум 25, а то і 30% треба залишати. До вчорашнього нападу "Калібрів" було 37%, вчора вони 20% відстріляли, відповідно, це десь до 30% вже наближається", - сказав Резніков.

Він зауважив, що спроможність росіян виготовляти ракети протягом цього періоду різко впала щодо деяких типів ракет, а щодо деяких - взагалі відсутня, тому що в них немає складових.

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"Єдине, щоб ми вже так не дуже сильно тішилися, в них дуже великий запас ракет С-300 — це тисячі. Вони дозволяють їм бути не тільки ракетами протиповітряної оборони, вони запускають їх в режимі "земля-земля". І в такий спосіб намагаються тероризувати прикордонні наші області, або області, які межують з тимчасово окупованими територіями - Харківщина, Запоріжжя, Херсонщина зараз, Донеччина і Луганщина. Тому вони поки що мають цей ресурс використовувати", - повідомив міністр оборони України.

Резніков зауважив, що ця війна — це війна ресурсів, і завдяки західним партнерам Україна має додаткові ресурси, що дозволяє її бійцям бути успішними на полі бою, в тому числі.

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"Я думаю, що вони (росіяни — ред.) будуть шукати якусь там свою чергову тактику, думаю, в них буде чергова заміна їхнього командування, яке знову не виправдало їхніх очікувань, скажімо так, керівництва Кремля. Будуть шукати якісь нові рішення, але ми маємо з вами до цього маємо бути готові, тому що ми їх точно переживемо і переможемо. Тут головне — наша з вами стійкість і спроможність тримати цей удар. А ми вміємо його тримати", - підкреслив міністр оборони України.

Автор: 

ракети (4014) росія (65007) Резніков Олексій (1446)


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Топ коментарі
+21
походу у нас вместо министра обороны,колхозный учётчик...
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06.12.2022 21:54
+18
Я конечно не гигант мысли,но эти заявления пана Резникова,,,режут уши,к чему мне просто гражданину ваши домыслы и успокоения за кацапские ракеты?Уважаемый пан,мне больше интересно как у нас с нептунами ольхами и прочих химарслм
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06.12.2022 21:54
+17
навіщо,цей лисий долбойоб сам заходу каже:" ракети у них кінчаються",а захід:"ок,тоді нафіга мучитись,потерпіть, якщо ви кажете що скоро ворогу нічим буде стріляти".Замість цього це лисе чмо мало б сказати,що сьогодні русня вистріляла стільки то ракет,але так як у них виробництво нових на потоці,то нам потрібно більше зброї в тому числі і дальнобійної.а не ось скавчання терпили
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06.12.2022 22:02
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про Х-шки забув? там теж не з десятка останніх нині стрирають пил...
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06.12.2022 21:51 Відповісти
Може досить "вангувати"!
Тай отими "трохсотками" багато біди створюють.
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06.12.2022 21:52 Відповісти
Куди втік,свінособака?🤣🤣🤣🌹
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06.12.2022 22:32 Відповісти
Вовоха погано розуміє,вона тупа істота🤣🤣🤣
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06.12.2022 22:25 Відповісти
Зелені лупоглазі тварі рахувати вміють.
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06.12.2022 21:53 Відповісти
Барыга уже не торгует с лугандоном ?
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06.12.2022 23:16 Відповісти
Зечмо не здавав південь України розмінуванням?
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07.12.2022 00:12 Відповісти
Заспокойтеся панове.
Сидіти мають обидва.
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07.12.2022 00:37 Відповісти
Это сообщение должно быть адресовано не на внутреннюю аудиторию , а на нашихсоюзникам- США, Германии, Франции…

Они должны знать, что Украину надо сильно поддерживать. А не так как Макрон…
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06.12.2022 21:53 Відповісти
навіщо,цей лисий долбойоб сам заходу каже:" ракети у них кінчаються",а захід:"ок,тоді нафіга мучитись,потерпіть, якщо ви кажете що скоро ворогу нічим буде стріляти".Замість цього це лисе чмо мало б сказати,що сьогодні русня вистріляла стільки то ракет,але так як у них виробництво нових на потоці,то нам потрібно більше зброї в тому числі і дальнобійної.а не ось скавчання терпили
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06.12.2022 22:02 Відповісти
Резников - марионетка дерьмака ,как попугай болтает то ,что ему позволено ,со своей лупоглазой , перед войной постоянно долбили "мы не видим достаточного количества войск"! Даже все ужасы происходящего не меняют их
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07.12.2022 07:11 Відповісти
Я конечно не гигант мысли,но эти заявления пана Резникова,,,режут уши,к чему мне просто гражданину ваши домыслы и успокоения за кацапские ракеты?Уважаемый пан,мне больше интересно как у нас с нептунами ольхами и прочих химарслм
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06.12.2022 21:54 Відповісти
походу у нас вместо министра обороны,колхозный учётчик...
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06.12.2022 21:54 Відповісти
У зедерьмачья все - послушные , безинициативные , глухие и слепы💼💷💰💶‼️ таран отлично САБОТИРОВАЛ подготовку к войне, заваливал все закупки- НАГРАЖДЁН ДОЛЖНОСТЬЮ ПОСЛА , как и Венедиктова
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07.12.2022 07:20 Відповісти
Де вангування люськи?
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06.12.2022 21:54 Відповісти
...Бу гагагааа
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06.12.2022 21:59 Відповісти
"в них залишилося 2-3 ракети, може пʼять"
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06.12.2022 22:40 Відповісти
Ми сильні духом, і це головне! А руські ракєти хай взриваються при запуску. Слава ЗСУ!!!
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06.12.2022 21:58 Відповісти
резніков як гідрометцентр - буває правду каже буває й маячню.......
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06.12.2022 21:59 Відповісти
Він ніколи не скаже правди. Бо МО як не працювало, так і не працює.
А попі**діти - то інша справа, всі вони поперед обдристовича намагаються.
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07.12.2022 00:40 Відповісти
Майже заспокоїв
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06.12.2022 22:00 Відповісти
Чесно кажучи, дратують уже ці підрахунки. Бракує ще фрази типу "потерпіть іще трохи, у них ракети от-от закінчаться". Хоча це вже більше у стилі люсі
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06.12.2022 22:03 Відповісти
Вчора в була заруба ПВО одного міста (назвати не можу)проти х-101 ,калібрів всього більше 10 ракет і наші ПВО штук 15-20 ...Все це на протязі 5 хв ..10 ракет на одне місто з випущених 70 ..
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06.12.2022 22:16 Відповісти
не використовуйте словосполучення "на протязі" - бо це означає знаходитися в місці, де скрізь щилини дує сильно повітря!
якщо хочете пояснити проміжок часу то користуйтеся словами "впродовж" або "протягом"
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06.12.2022 22:44 Відповісти
Щоб тобі ті залишки на дурну лисину впали !!!
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06.12.2022 22:21 Відповісти
Пельку стули - а то німецька пт-сау 9 рівня залетить
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06.12.2022 22:50 Відповісти
Мамці своїй стулюй,вояка комп'ютерний.
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06.12.2022 23:10 Відповісти
Много арестовичей развелось , пока орки делают ракети - наші підра...и рахують ...
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06.12.2022 22:22 Відповісти
То той міністр оборони, який 22 лютого казав - ми не бачимо формування ударних груп?
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06.12.2022 22:25 Відповісти
а шо, вони були, ті ударні угрупування? кацапи йшли парадним маршем
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06.12.2022 22:46 Відповісти
У него розовые очки высшего качества.
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06.12.2022 23:30 Відповісти
Шось спам не відкривається😭😭😭
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06.12.2022 22:35 Відповісти
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06.12.2022 22:43 Відповісти
Зараз досьрбаю чай та скажу скільки й чого лишилося. Лиса людська краще займайся своїми обов'язками.
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06.12.2022 22:46 Відповісти
На подбитом вчера вообще Х-22 висела
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06.12.2022 22:52 Відповісти
Названные проценты от какого числа ракет ?30 % от ста ракет и от тысяч- это разные понятия. Короче речь не о чём, как всегда только бла-бла-бла.И ведь кто то ведётся на этот набор слов.
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06.12.2022 23:29 Відповісти
А где хранятся эти С-300 ?
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06.12.2022 23:39 Відповісти
ГШ доводить до відома що залп калібрами зараз Середземне море 76шт,Чорне 12.В гудок би тобі,чоловічок,свистіть а не мо очолювати, настільки примітивна людина.
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06.12.2022 23:55 Відповісти
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07.12.2022 00:20 Відповісти
ПРО Зе ВЛАДУ ВЛУЧНО СКАЗАНО НАРОДОМ -
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07.12.2022 00:22 Відповісти
Гарриондон,
ты только стишки про Украину постишь?

А про ху$&о слабо?

Давай теперь про «величавшего стратега блицкрига»
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07.12.2022 02:02 Відповісти
Ху*ло іди бояри хлопни.
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07.12.2022 11:52 Відповісти
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07.12.2022 00:26 Відповісти
Только благодаря санкциям Запада РабZeя утроила свой ВВП и продажу нефти газа алмазов и вооружений на внешний рынок...а танков на рабZee аж 500 тысяч 🤣🤣🤣а пакетов 900...
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07.12.2022 00:49 Відповісти
https://youtu.be/-RDFUMJutOU ...

Блогер Ютьюба Бармалейка собрал уникальные кадры Вяличия рабZeи...ржач покруче любого Юмора🤣
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07.12.2022 01:18 Відповісти
А X ракет у них сколько? Это очень опасные ракеты хотя и древние. Не 300-500. Не стоит их недооценивать
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07.12.2022 04:25 Відповісти
а нічо що москалі ВИРОБЛЯЮТЬ НОВІ РАКЕТИ????
хто точно може сказати скільки і які ракети москалі роблять за один місяць, наприклад?
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07.12.2022 05:29 Відповісти
в травні цей же балабол говорив що кацапи вже витратили 90% всіх ракет
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07.12.2022 08:21 Відповісти
https://youtu.be/q07dm6lPs2k ...

Макс Покровский и его группа Ногу свело ,сбацали о бандитах путлера классный Хит 👆 ссылка сверху...
Слава ЗСУ та генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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07.12.2022 08:36 Відповісти
..вопрос в другом,почему не уничтожаются склады рфии???
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07.12.2022 08:42 Відповісти
Вчера нехило взорвали склады в Макеевке и Донецке ..ты с Луны свалился?если бы не громили Логистику путлера от Джанкоя в Крыма и до складов в Белгородской области..то даже не знаю чтобы было...😝
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07.12.2022 09:46 Відповісти
Их послушать,то через "2-3 недели" точно все закончится.Они там соревнуются .Статисты.
Секта арестовичей.
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07.12.2022 10:00 Відповісти
міністр статистики квартал 95 далі буде ...
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07.12.2022 10:35 Відповісти
 
 