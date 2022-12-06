Угорщина готова надавати Україні фінансову допомогу, але на двосторонній основі, - Орбан
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запереччує, що його країна наклала вето на рішення Єврокомісії щодо виділення Україні макрофінансової допомоги в 18 млрд євро у 2023 році.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.
"Сьогодні усі новини — про те, що Угорщина заблокувала фінансову допомогу для України. Це все фейк", — написав Орбан у Twitter.
За його словами, Угорщина готова надавати Україні фінансову допомогу, але на двосторонній основі.
"Ніяких вето, ніякого шантажу. Ми хочемо переконати країни ЄС, що спільний європейський борг — це не рішення. Якщо ми продовжимо рухатися шляхом до спільноти з боргом, розвернутися буде неможливо", — пояснив свою позицію угорський прем’єр.
Нагадаємо, Орбан вже заявляв, що Угорщина продовжить ветувати план Європейського Союзу щодо надання Україні 18 мільярдів євро допомоги у 2023 році. На його думку, необхідно розділити витрати на підтримку України і щоб кожна країна окремо платила зі своїх бюджетів.
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Ех не доопрацьовують наші мольфари. Стільки ворогів українства досі живі. Могли б принаймні Познякова на шашлик за різати та порізати... Вже б не було кому накачувати рюске на застосування яденої зброї, а потім би прийшла черга і до таких людей з владою.
"Венгрия заблокировала 18 млрд евро помощи Евросоюза Украине
Венгерские власти, которые враждуют и с Украиной, и с центральными органами Евросоюза, заблокировали во вторник в Брюсселе принятие пакета документов, которое позволило бы Евросоюзу оказать Украине макрофинансовую помощь на 18 млрд евро.
ЕС, впрочем, надеется решить проблему в ближайшее время.
На совете министров экономики и финансов стран ЕС во вторник в Брюсселе венгерский министр Михаль Варга заявил, что его правительство - против того, чтобы ЕС, как предлагает Еврокомиссия, брал кредит для оказания помощи Украине.
Позже министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сказал, что Венгрия будто бы готова помогать Украине на двусторонней основе, но не согласна, чтобы деньги на это брал взаймы весь ЕС.
В ответ на венгерское вето министры остальных 26 стран ЕС решили снять с повестки вопрос о размораживании 13 млрд евро, которые зарезервированы для Венгрии, но не выплачены ей.
Европейская комиссия и большинство стран ЕС обвиняют власти Венгрии в нарушении демократических принципов Евросоюза, в частности, принципа независимости прессы и судебной власти, и потому Еврокомиссия заморозила выплаты Будапешту из общеевропейских фондов.
Плохие отношения с Украиной венгерское руководство раньше объясняло претензиями по поводу соблюдения прав венгерского меньшинства в Закарпатье.
Вице-председатель Еврокомиссии, латыш Валдис Домбровскис сказал журналистам, что ЕС должен выполнить свои обещания Украине, пусть даже пока Венгрия и заблокировала решение о помощи.
"В любом случае страны ЕС решительно настроены обеспечить поступление этих финансов в Украину уже в декабре [...] Это очень важно. Украина нуждается в нашей помощи, и мы не можем позволить всего одной стране-члену задерживать и срывать оказание Евросоюзом этой финансовой помощи", - сказал Домбровскис".
разница есть??? шантажист хренов.... хервам тогда 7,5 млрд помощи от ЕС
*****направлені всі такі, чи як???
сидить паскуда на фін. підтримці ЄС і на енергоносіях старшого ***** і щось з себе представляє...
Отдаст Украине то что полагалось Венгрии
багато полiтологiв наполягають, щоб режим, встановлений в Угорщині віктором орбаном після перемоги його партії на парламентських виборах 2010 року, розглядався як «посткомуністична мафіозна держава».
вiдсоткiв 40 населення не пiдтримують придурка з Фiдесу Орбана, купленого украiнським
бандюком Могiлевичем, який злив гебнi компромат з передачею Орбану ним грошей, та ще
бiльш придуркуватих *******.
кремлядь добре тримае гниду Орбана за яйцi.
как венгр Орбан полюбил пуйла за деньги украинца Могилевича
https://antikor.com.ua/articles/150032-kak_vengr_orban_poljubil_putina_za_denjgi_mogilevicha
https://antikor.com.ua/foto/articles_foto/2017/02/03/150032.jpg
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чому ж, ще Сербiя, хоча вона i не в ЕС, але все рiвно Европа. там вiдсоткiв 30-ть взагалi братушки
рашистiв.
повно в захiднiй частинi Европи досить прихильних до кацапо-орди, також десь вiдсоткiв 25-30.
Віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс вважає, що ЄС ухвалить політичне рішення, яке дозволить надати Україні у 2023 році 18 мільярдів євро макрофінансової допомоги попри позицію Угорщини.
Міністр фінансів Чехії Збігнєв Станюра, який головував на засіданні Ради ЄС, запевнив, що буде зроблено все можливе, щоб гарантувати виділення цих коштів на початку січня 2023 року. "Усе можливо. Чи то план А, чи план Б. За будь-яку ціну".
- А що куме? Як харчі ділитимем? Порівну чи по-братські?
- А як це - "по-братські"?
- Ну, це, коли ми сьогодні будемо їсти ваші харчі, а завтра - кожен свої!"
Так і Орбан Хоче "їсти загальноєвропейські харчі", але не хоче нести витрати "загальної Європи"
Двусторонее сотрудничество? Да запросто. Пусть Зе в качестве ответного украинского дейсвия помощи Венгрии предложит отлов силами СБУ пропутинской в Венгрии агентуры поскольку у СБУ накоплен огромный опыт в этой сфере. А эта агентура и агенты влияния пупки тормозят динамичное развитие Венгрии и саботируют интеграцию Венгрии в ЕС.