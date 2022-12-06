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Новини Допомога Україні
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Угорщина готова надавати Україні фінансову допомогу, але на двосторонній основі, - Орбан

орбан

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запереччує, що його країна наклала вето на рішення Єврокомісії щодо виділення Україні макрофінансової допомоги в 18 млрд євро у 2023 році.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

"Сьогодні усі новини — про те, що Угорщина заблокувала фінансову допомогу для України. Це все фейк", — написав Орбан у Twitter.

За його словами, Угорщина готова надавати Україні фінансову допомогу, але на двосторонній основі.

"Ніяких вето, ніякого шантажу. Ми хочемо переконати країни ЄС, що спільний європейський борг — це не рішення. Якщо ми продовжимо рухатися шляхом до спільноти з боргом, розвернутися буде неможливо", — пояснив свою позицію угорський прем’єр.

Також читайте: Те, що Угорщина блокує фіндопомогу ЄС Україні - аморально, - міністр фінансів Литви Скайсте

Нагадаємо, Орбан вже заявляв, що Угорщина продовжить ветувати план Європейського Союзу щодо надання Україні 18 мільярдів євро допомоги у 2023 році. На його думку, необхідно розділити витрати на підтримку України і щоб кожна країна окремо платила зі своїх бюджетів.

Автор: 

Угорщина (2266) Євросоюз (13359) Віктор Орбан (555)


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Топ коментарі
+45
Пошли *****
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06.12.2022 22:20
+35
Помощник хренов . Живут на деньги ЕС ублюдки ********** -- идите нах за руцким кораблем
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06.12.2022 22:48
+31
Ніякої допомоги від вас не потрібно просто не заважайте.
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06.12.2022 22:21
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06.12.2022 22:20 Відповісти
Помощник хренов . Живут на деньги ЕС ублюдки ********** -- идите нах за руцким кораблем
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06.12.2022 22:48 Відповісти
Яку фінансову допомогу -- вони ж самі на подсосі в ЄС .
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06.12.2022 22:20 Відповісти
Ніякої допомоги від вас не потрібно просто не заважайте.
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06.12.2022 22:21 Відповісти
Треба допомогти йому розвернутися і ногою піддати для прискорення .
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06.12.2022 22:22 Відповісти
Як брати для Угорщині безповоротнігроши у Брюсселі , то це Орбану підходить .
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06.12.2022 22:24 Відповісти
Крч позиція така, як і у лиса, який заперечує, що з'їв в курятнику курей, ето не ми 🤦🤦🤦
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06.12.2022 22:25 Відповісти
Орбан, Нехай Угорщина напише , что не заперечує проти України в НАТО і ЕС. Інакше не дасть вам Брюссель грошей, БО ДІСТАЛИ УСІХ ‼️‼️‼️
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06.12.2022 22:27 Відповісти
А міг би він красивий лежати в коробці з під взуття...

Ех не доопрацьовують наші мольфари. Стільки ворогів українства досі живі. Могли б принаймні Познякова на шашлик за різати та порізати... Вже б не було кому накачувати рюске на застосування яденої зброї, а потім би прийшла черга і до таких людей з владою.
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06.12.2022 22:27 Відповісти
От чого ви башкира цькуєте, расисти! Башкир шо, нє чілавєк?
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07.12.2022 05:33 Відповісти
https://www.bbc.com/russian/live/news-63749988 ВВС стосовно цього мад'ярського демаршу в стрічці "Онлайн: Вона в Україні" пише в 20:43 :

"Венгрия заблокировала 18 млрд евро помощи Евросоюза Украине
Венгерские власти, которые враждуют и с Украиной, и с центральными органами Евросоюза, заблокировали во вторник в Брюсселе принятие пакета документов, которое позволило бы Евросоюзу оказать Украине макрофинансовую помощь на 18 млрд евро.
ЕС, впрочем, надеется решить проблему в ближайшее время.
На совете министров экономики и финансов стран ЕС во вторник в Брюсселе венгерский министр Михаль Варга заявил, что его правительство - против того, чтобы ЕС, как предлагает Еврокомиссия, брал кредит для оказания помощи Украине.
Позже министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сказал, что Венгрия будто бы готова помогать Украине на двусторонней основе, но не согласна, чтобы деньги на это брал взаймы весь ЕС.
В ответ на венгерское вето министры остальных 26 стран ЕС решили снять с повестки вопрос о размораживании 13 млрд евро, которые зарезервированы для Венгрии, но не выплачены ей.
Европейская комиссия и большинство стран ЕС обвиняют власти Венгрии в нарушении демократических принципов Евросоюза, в частности, принципа независимости прессы и судебной власти, и потому Еврокомиссия заморозила выплаты Будапешту из общеевропейских фондов.
Плохие отношения с Украиной венгерское руководство раньше объясняло претензиями по поводу соблюдения прав венгерского меньшинства в Закарпатье.
Вице-председатель Еврокомиссии, латыш Валдис Домбровскис сказал журналистам, что ЕС должен выполнить свои обещания Украине, пусть даже пока Венгрия и заблокировала решение о помощи.
"В любом случае страны ЕС решительно настроены обеспечить поступление этих финансов в Украину уже в декабре [...] Это очень важно. Украина нуждается в нашей помощи, и мы не можем позволить всего одной стране-члену задерживать и срывать оказание Евросоюзом этой финансовой помощи", - сказал Домбровскис".
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06.12.2022 22:28 Відповісти
Криса
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06.12.2022 22:31 Відповісти
Миш
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06.12.2022 22:42 Відповісти
крыса, сравни - 7,5 млрд воющей стране и 18 млрд воЮющей стране...
разница есть??? шантажист хренов.... хервам тогда 7,5 млрд помощи от ЕС
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06.12.2022 22:43 Відповісти
дорогі мадяри, вже ситі.... йдіть у дупу путіна.....
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06.12.2022 22:45 Відповісти
Підор,***
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06.12.2022 22:46 Відповісти
Орбан ,іди зі своєю угорщіною в слід за кацапським кораблем...
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06.12.2022 22:55 Відповісти
Почему гавняры, Говно венгрия до сих пор в ЕС. От них же только вред. Это ж не Украина, которая кровью защищает сытую Европу.
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06.12.2022 22:55 Відповісти
це ***** думає що воно щось вирішує в ЄС
*****направлені всі такі, чи як???
сидить паскуда на фін. підтримці ЄС і на енергоносіях старшого ***** і щось з себе представляє...
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06.12.2022 22:56 Відповісти
Вот ЕС и сэкономит

Отдаст Украине то что полагалось Венгрии
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06.12.2022 23:06 Відповісти
чмо Орбан. Фiдес(Magyar Polgári Szövetség) - угорський громадянський союз.

багато полiтологiв наполягають, щоб режим, встановлений в Угорщині віктором орбаном після перемоги його партії на парламентських виборах 2010 року, розглядався як «посткомуністична мафіозна держава».

вiдсоткiв 40 населення не пiдтримують придурка з Фiдесу Орбана, купленого украiнським

бандюком Могiлевичем, який злив гебнi компромат з передачею Орбану ним грошей, та ще

бiльш придуркуватих *******.

кремлядь добре тримае гниду Орбана за яйцi.

как венгр Орбан полюбил пуйла за деньги украинца Могилевича

https://antikor.com.ua/articles/150032-kak_vengr_orban_poljubil_putina_za_denjgi_mogilevicha

https://antikor.com.ua/foto/articles_foto/2017/02/03/150032.jpg
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06.12.2022 23:09 Відповісти
якби то так було... Але в Орбанщині повно русні, нещодавно спостерігав. Мабуть це для них єдине місце в "загнівающєй Європє" де до них відносяться як до людей.
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07.12.2022 00:50 Відповісти
.
чому ж, ще Сербiя, хоча вона i не в ЕС, але все рiвно Европа. там вiдсоткiв 30-ть взагалi братушки

рашистiв.

повно в захiднiй частинi Европи досить прихильних до кацапо-орди, також десь вiдсоткiв 25-30.
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07.12.2022 06:29 Відповісти
Перекрити Дружбу
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06.12.2022 23:11 Відповісти
Дай Боже Україна стане членом ЄС то ми підправимо напрямок угорців додому. Не буде їм більше права шкодити європейськім країнам. Най будуть у себе жити. У сім'ї козломордих.
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06.12.2022 23:15 Відповісти
яка ж дебільна в нього зачіска...
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06.12.2022 23:34 Відповісти
Сам тку колис
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06.12.2022 23:41 Відповісти
що?
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07.12.2022 01:22 Відповісти
Ось така новина: Угорський делегат ПАРЄ назвав Україну "штучною державою" та висунув претензії на Закарпаття. Зокрема, угорець зазначив, що в Україні нині діють "приховані сили", які намагаються захопити владу. Також він заявив, що Україна - "штучна держава", до складу якої, зокрема, входить Закарпаття, яке багато років належало до Угорщини. Крім того, представник Угорщини згадав проблему закарпатських русинів, яких "ніхто не визнає в Україні". Було це в квітні 2014 року... А це вже класика :- Коротше кажучи, мадяри - шваль, - закінчив старий сапер Водічка свою розповідь, на що Швейк зауважив: - Інший мадяр не винен у тому, що він мадяр. - Як це не винний? - Загарячив Водічка. - Кожен із них винен, - сказав теж!
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06.12.2022 23:45 Відповісти
здохни фашистська сволоч.
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06.12.2022 23:46 Відповісти
Цікаво, а чому орбан вирішив, що Украіні взагалі потрібна якась допомога від пуйлівського посіпаки.
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06.12.2022 23:54 Відповісти
А оті мільярди євро "на будапешт" він теж воліє на "двосторонній основі"? Чи це для нього "етадругойє"(тм)?
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07.12.2022 00:01 Відповісти
читай внизу моє пояснення
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07.12.2022 02:44 Відповісти
"Ми не можемо дати змогу одній державі-члену відтермінувати і зірвати фінансову підтримку ЄС. Ми це зробимо так чи інак. ЄС має продемонструвати єдність і солідарність і дотриматись обіцянок, наданих Україні".

Віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс вважає, що ЄС ухвалить політичне рішення, яке дозволить надати Україні у 2023 році 18 мільярдів євро макрофінансової допомоги попри позицію Угорщини.

Міністр фінансів Чехії Збігнєв Станюра, який головував на засіданні Ради ЄС, запевнив, що буде зроблено все можливе, щоб гарантувати виділення цих коштів на початку січня 2023 року. "Усе можливо. Чи то план А, чи план Б. За будь-яку ціну".
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07.12.2022 00:06 Відповісти
пошел в резиновую жопу пуйла
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07.12.2022 00:19 Відповісти
Орбан мечтает о русских танках в Будапеште, как в 1956?
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07.12.2022 00:51 Відповісти
Орбана треба покропити свяченою водою
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07.12.2022 00:51 Відповісти
Він покроплений св'яченою мочею *****.
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07.12.2022 02:03 Відповісти
Орбан повинен сам приїхати за допомогою в бомбоубежище.
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07.12.2022 08:19 Відповісти
ефект Данінга-Крюгера формулюється як: - дебіл не може зрозуміти, що він дебіл, бо він дебіл..
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07.12.2022 02:09 Відповісти
Якби Угорщина не була членом ЄС то нафтопровід "дружба" вже б був розпилений на металобрухт, а угорці Закарпаття зїли б угорські паспорти, або булли інтерновані в 24 години з рюкзачком за спиною і скромними валізками в рученятах... Все що сьогодні робить Угорщину придатною для життя європейською країною досягнуто завдяки ЄС, а не **********. Як бачимо, халява розбестила паскудників. ЄС вже зробила висновки які стосуються нас. Так що по війні халяви нам не буде і створювати нових орбанів-паразитів ніхто не стане.
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07.12.2022 02:27 Відповісти
Є старий анекдот з цього приводу: "Пішли якось два куми з села в місто - на ярмарок Іти далеко Під вечір спинилися на узліссі Набрали хмизу, розвели багаття та й сіли вечерять Один кум питає іншого:
- А що куме? Як харчі ділитимем? Порівну чи по-братські?
- А як це - "по-братські"?
- Ну, це, коли ми сьогодні будемо їсти ваші харчі, а завтра - кожен свої!"
Так і Орбан Хоче "їсти загальноєвропейські харчі", але не хоче нести витрати "загальної Європи"
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07.12.2022 02:42 Відповісти
Падло смердюче.
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07.12.2022 05:53 Відповісти
Цыгане горные.
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07.12.2022 06:38 Відповісти
ВНР
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07.12.2022 07:35 Відповісти
те, що ти гівно, відомо і без цього твіта, кремлівський засланець, мастурбуючий за імперією
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07.12.2022 07:55 Відповісти
ага, вам мозгами можем помочь - прийзжайте на лечение в бомбоубежище.
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07.12.2022 08:18 Відповісти
Коли вже його заженуть в стійло щоб не хрюкав!
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07.12.2022 08:48 Відповісти
Венгр товарисч пропутинский и всегда ищет способы ослабить Украину или хоть как то пупкину помочь. Ничего удивительного в этом нет. Кстати он обещал взять упомянутое но замороженное из за его - давайте уж прямо - пропутинской позиции бабло для Венгрии в другом месте. Явно надеясь взять эту сумму у путина. Но что то пошло не так ))
Двусторонее сотрудничество? Да запросто. Пусть Зе в качестве ответного украинского дейсвия помощи Венгрии предложит отлов силами СБУ пропутинской в Венгрии агентуры поскольку у СБУ накоплен огромный опыт в этой сфере. А эта агентура и агенты влияния пупки тормозят динамичное развитие Венгрии и саботируют интеграцию Венгрии в ЕС.
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07.12.2022 09:41 Відповісти
Потрібно їх відправити за уральські гори.
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07.12.2022 10:15 Відповісти
Орбан напоминает бульбофюрера. Оба как ужи на сковородке.
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07.12.2022 11:09 Відповісти
Йди вже к *****! Його заткне хто- небудь?
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07.12.2022 12:15 Відповісти
пусть свою помощь засунет себе в сраку,********** подпевала!
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07.12.2022 20:09 Відповісти
 
 