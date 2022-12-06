Угорщина готова надавати Україні фінансову допомогу, але на двосторонній основі, - Орбан

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запереччує, що його країна наклала вето на рішення Єврокомісії щодо виділення Україні макрофінансової допомоги в 18 млрд євро у 2023 році.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

"Сьогодні усі новини — про те, що Угорщина заблокувала фінансову допомогу для України. Це все фейк", — написав Орбан у Twitter.

За його словами, Угорщина готова надавати Україні фінансову допомогу, але на двосторонній основі.

"Ніяких вето, ніякого шантажу. Ми хочемо переконати країни ЄС, що спільний європейський борг — це не рішення. Якщо ми продовжимо рухатися шляхом до спільноти з боргом, розвернутися буде неможливо", — пояснив свою позицію угорський прем’єр.

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Нагадаємо, Орбан вже заявляв, що Угорщина продовжить ветувати план Європейського Союзу щодо надання Україні 18 мільярдів євро допомоги у 2023 році. На його думку, необхідно розділити витрати на підтримку України і щоб кожна країна окремо платила зі своїх бюджетів.