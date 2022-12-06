Стефанчук обговорив зі спікерами парламентів Литви та Польщі збройну агресію Росії

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук взяв участь у засіданні президії Міжпарламентської асамблеї ВР України, Сейму й Сенату Республіки Польща та Сейму Литовської Республіки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Стефанчук повідомив у Фейсбуці.

"Засідання президії Міжпарламентської асамблеї Литви, Польщі та України. Разом зі своїми колегами, спікеркою Сеймасу Литви Вікторією Чміліте-Нільсен та маршалком Сенату Польщі Томашем Гродзьким, говоримо про Україну", — зазначив він.

Зокрема, темами для обговорення стали російська збройна агресія й солідарність з Україною.

Також під час засідання Голова ВР із колегами мали змогу поговорити з головою Комітету з питань закордонних справ Палати представників Сполучених Штатів Америки Робертом Келлі Менендезом.

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"Сьогодні росія значно підвищила інтенсивність терористичних ракетних та повітряних ударів по мирних містах України, по об’єктах критичної енергетичної інфраструктури. Вона намагається зламати наш опір, використати морози як зброю проти українців. Тому гостро стоїть питання посилення спроможності нашої протиповітряної та протиракетної оборони", — наголосив Стефанчук.

Голова Верховної Ради подякував США, Польщі й Литві за "цілковиту підтримку, солідарність та відданість спільним цінностям".

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