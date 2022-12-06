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Новини Війна
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Україні потрібен справедливий мир, а не пауза, яку Путін використає для нового нападу, - Держдеп США

прайс,держдеп

США разом з НАТО, а також Україною, прагнуть покласти край російській агресії на умовах справедливого миру, а не домовлятися про паузу, яку Путін може використати для відновлення сил.

Про це заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми хочемо миру, українці хочуть миру, трансатлантична спільнота хоче миру. Чого ми не хочемо – це паузи",- наголосив представник Держдепу. Він пояснив, якщо отримати паузу замість миру, "ми знаємо, що президент Путін використає її для того, щоби переоснастити, переобладнати, перегрупувати свої сили та, швидше за все, повернутися в Україну з новою помстою".

"Це не в інтересах справедливого й, тим більше, довготривалого миру", - наголосив Прайс. У цьому зв’язку він підкреслив, що те, яким має бути справедливий мир, чітко висловився президент України, зокрема, під час саміту G20.

Також читайте: Блінкен про допомогу США: Україна повинна мати все необхідне для повернення окупованих після 24 лютого територій

Автор: 

Держдепартамент США (1619) США (22643)


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Топ коментарі
+14
УКРАЇНЦІ ХОЧУТЬ ПЕРЕМОГИ !!!! Без неї ніякого миру не буде.
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06.12.2022 23:40
+6
Эй, российские заговорщики!
Пора табакерку готовить!
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06.12.2022 23:41
+4
Тож берете і ставите свій миротворчий контингент на територої України, ось і буде кінець війни. Але нажаль, вам бракує яєць. Тому такі паскуди як ***** можуть робити все що забажають.
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06.12.2022 23:45
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УКРАЇНЦІ ХОЧУТЬ ПЕРЕМОГИ !!!! Без неї ніякого миру не буде.
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06.12.2022 23:40 Відповісти
Эй, российские заговорщики!
Пора табакерку готовить!
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06.12.2022 23:41 Відповісти
Трансперсоны и мобилизация в России: кто и почему срочно меняет документы и начинает трансгендерный переход во время войны

войныhttps://www.currenttime.tv/a/transpersony-i-mobilizatsiya/32132829.html

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.currenttime.tv%2Fa%2Ftranspersony-i-mobilizatsiya%2F32132829.html

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07.12.2022 01:28 Відповісти
врешь!
трансгендера в чмобики не возьмешь!
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07.12.2022 01:30 Відповісти
То ЩО хоче цей шановний пан?
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06.12.2022 23:44 Відповісти
Тож берете і ставите свій миротворчий контингент на територої України, ось і буде кінець війни. Але нажаль, вам бракує яєць. Тому такі паскуди як ***** можуть робити все що забажають.
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06.12.2022 23:45 Відповісти
...а зеленая шобла останется воровать под зонтиком миротворческого контингента? нюню
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07.12.2022 05:40 Відповісти
Слова, слова...

Але хай хоч так.
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06.12.2022 23:46 Відповісти
Війна підкреслила незамінну роль Вашингтона як лідера і гаранта безпеки Європи, показавши союзникам по НАТО, що вони можуть захищатися тільки під егідою США. Європейському Союзу, незважаючи на всі його плани і амбіції, не вдалося домогтися стратегічної автономії.

Інші інституції - Організація Об'єднаних Націй та Організація з безпеки і співробітництва в Європі - також не змогли адекватно відреагувати на загрозу безпеці, яку Москва становить для Європи.

Вашингтон продовжує відігравати вирішальну роль у балансуванні Росії в Європі та Китаю в Азії. Але в обох випадках довгострокова стабільність буде залежати від здатності Вашингтона вибудувати місцевий баланс сил і підтримувати порядок в регіоні.
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06.12.2022 23:47 Відповісти
Казав Валерій Федорович -переможний мир.Вчіться називати речі вірно.
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06.12.2022 23:58 Відповісти
Немає на Заході зараз лідерів рівня Залужного.
При владі там якась куплена кремлем або просто безхребетна пи*дота.
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07.12.2022 00:30 Відповісти
Всю кремлівську, силову, політичну верхівку московії треба показово зварити в гівні заживо (або щось по довше та більш болюче) з обов'язковою відео фіксацією та медіа трансляцією - інші будуть 100 років відробляти за війну.
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07.12.2022 00:00 Відповісти
Cловоблудіє - наше всё. Навіть якщо це промовляють англійською.
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07.12.2022 00:01 Відповісти
Справедливый мир - это с гарантиями безопасности рашки, так чтобы Украина не могла по расейским базам ударить?
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07.12.2022 00:04 Відповісти
Рабіновіч! Ви часом не єврей?
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07.12.2022 00:15 Відповісти
Открою вам страшную тайну, я такой же Рабинович, как вы Иренка.
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07.12.2022 00:20 Відповісти
Рабіновіч! Я таки Іренка від народження.
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07.12.2022 00:26 Відповісти
рябінович - мабуть серб 🫤
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07.12.2022 01:17 Відповісти
Анєхдот згадала:
- Изя, ты за кого будешь голосовать на выборах?
- За Рабиновича.
- За какого?
- Да за любого!
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07.12.2022 01:22 Відповісти
цей анекдот став дійсністю в 2019 році - свої голосували за свого. Я знаю людину, що непогано себе відчуває через той свій вибір й зараз. І не кається зовсім. І вона - прихожанка церкви мпц.
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07.12.2022 04:33 Відповісти
Парадокс для антисемитов, что Госсекретарь США, еврей Блинкин и Президент США, Байден, чьи внуки являются евреями, помогают Украине, противостоять нацистской России....
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07.12.2022 06:44 Відповісти
- території 91 року
- репарації в 1 трлн
- нафіг РФ з ООН
- Знищити всю авіацію їх і всі ядерну зброю

і повна заборона виїзд русскіх за межі резервації - тільки такий мир може існувати. Поки РФ буде мати силу і змогу грозити людям - вона буде це робити
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07.12.2022 00:09 Відповісти
УКРАЇНІ ПОТРІБНА ПЕРЕМОГА, А НЕ ВАШЕ ГОМОДРІЛЬНИЕ ЦІЛУВАННЯ У ДЬОСНИ ВАШИНГТОНА З КРЕМЛЕМ
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07.12.2022 00:11 Відповісти
Ти диви які заяви.

Виходить якщо повторювати істини безліч раз то вони доходять до адресатів.
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07.12.2022 00:22 Відповісти
Ну, и что он сказал?

Мы знаем, что Россия снова нападет…
Мы знаем что Путин хочет не мира а паузы…

А что он не сказал?
Не объяснил, Почему если все понятно,
не передали оружие Победы?
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07.12.2022 00:23 Відповісти
потому что зелёная шобла до сих пор не болтается на фонарях вдоль Хрещатика! все тебе объяснять надо
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07.12.2022 05:42 Відповісти
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Сполучені Штати заявили, що "не заохочують" Україну завдавати ударів по росії після атак безпілотників, передає УНН посилаючись на AFP.

Цитата

"Ми не дозволяємо Україні завдавати ударів за її межами, ми не заохочуємо Україну завдавати ударів за її межами", - заявив журналістам представник Держдепартаменту Нед Прайс.

"Все, що ми робимо, все, що робить світ для підтримки України, - це підтримка незалежності України", - сказав він.

"Ми забезпечуємо Україну тим, що їй потрібно використовувати на своїй суверенній території - на українській землі - для боротьби з російськими агресорами", - сказав Прайс.

Джерело: https://www.unn.com.ua/uk/news/2006102-ssha-zayavili-scho-ne-zaokhochuyut-udari-********-po-rosiyi
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Деза?
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07.12.2022 00:49 Відповісти
Нам мир не нужен. Жизнь в Гулаге тоже своим образом можно назвать миром. Нам нужна безоговорочная победа. И проигрыш Московского Режима. В других случаях ето будет всего лишь небольшое затишье перед следующей войной.
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07.12.2022 00:54 Відповісти
Німці та французи хочуть зберегти обличчя *****, хоча ***** набагато ближчє до них. Це що? Божевілля, тупість або зрада?
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07.12.2022 01:49 Відповісти
 
 