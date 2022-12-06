Україні потрібен справедливий мир, а не пауза, яку Путін використає для нового нападу, - Держдеп США
США разом з НАТО, а також Україною, прагнуть покласти край російській агресії на умовах справедливого миру, а не домовлятися про паузу, яку Путін може використати для відновлення сил.
Про це заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми хочемо миру, українці хочуть миру, трансатлантична спільнота хоче миру. Чого ми не хочемо – це паузи",- наголосив представник Держдепу. Він пояснив, якщо отримати паузу замість миру, "ми знаємо, що президент Путін використає її для того, щоби переоснастити, переобладнати, перегрупувати свої сили та, швидше за все, повернутися в Україну з новою помстою".
"Це не в інтересах справедливого й, тим більше, довготривалого миру", - наголосив Прайс. У цьому зв’язку він підкреслив, що те, яким має бути справедливий мир, чітко висловився президент України, зокрема, під час саміту G20.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Пора табакерку готовить!
войныhttps://www.currenttime.tv/a/transpersony-i-mobilizatsiya/32132829.html
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.currenttime.tv%2Fa%2Ftranspersony-i-mobilizatsiya%2F32132829.html
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.currenttime.tv%2Fa%2Ftranspersony-i-mobilizatsiya%2F32132829.html https://twitter.com/share?text=%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%8B https://twitter.com/share?text=%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%8B
трансгендера в чмобики не возьмешь!
Але хай хоч так.
Інші інституції - Організація Об'єднаних Націй та Організація з безпеки і співробітництва в Європі - також не змогли адекватно відреагувати на загрозу безпеці, яку Москва становить для Європи.
Вашингтон продовжує відігравати вирішальну роль у балансуванні Росії в Європі та Китаю в Азії. Але в обох випадках довгострокова стабільність буде залежати від здатності Вашингтона вибудувати місцевий баланс сил і підтримувати порядок в регіоні.
При владі там якась куплена кремлем або просто безхребетна пи*дота.
- Изя, ты за кого будешь голосовать на выборах?
- За Рабиновича.
- За какого?
- Да за любого!
- репарації в 1 трлн
- нафіг РФ з ООН
- Знищити всю авіацію їх і всі ядерну зброю
і повна заборона виїзд русскіх за межі резервації - тільки такий мир може існувати. Поки РФ буде мати силу і змогу грозити людям - вона буде це робити
Виходить якщо повторювати істини безліч раз то вони доходять до адресатів.
Мы знаем, что Россия снова нападет…
Мы знаем что Путин хочет не мира а паузы…
А что он не сказал?
Не объяснил, Почему если все понятно,
не передали оружие Победы?
Цитата
"Ми не дозволяємо Україні завдавати ударів за її межами, ми не заохочуємо Україну завдавати ударів за її межами", - заявив журналістам представник Держдепартаменту Нед Прайс.
"Все, що ми робимо, все, що робить світ для підтримки України, - це підтримка незалежності України", - сказав він.
"Ми забезпечуємо Україну тим, що їй потрібно використовувати на своїй суверенній території - на українській землі - для боротьби з російськими агресорами", - сказав Прайс.
Джерело: https://www.unn.com.ua/uk/news/2006102-ssha-zayavili-scho-ne-zaokhochuyut-udari-********-po-rosiyi
_________________________________________________________________________________________________________
Деза?