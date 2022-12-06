Україні потрібен справедливий мир, а не пауза, яку Путін використає для нового нападу, - Держдеп США

США разом з НАТО, а також Україною, прагнуть покласти край російській агресії на умовах справедливого миру, а не домовлятися про паузу, яку Путін може використати для відновлення сил.

Про це заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми хочемо миру, українці хочуть миру, трансатлантична спільнота хоче миру. Чого ми не хочемо – це паузи",- наголосив представник Держдепу. Він пояснив, якщо отримати паузу замість миру, "ми знаємо, що президент Путін використає її для того, щоби переоснастити, переобладнати, перегрупувати свої сили та, швидше за все, повернутися в Україну з новою помстою".

"Це не в інтересах справедливого й, тим більше, довготривалого миру", - наголосив Прайс. У цьому зв’язку він підкреслив, що те, яким має бути справедливий мир, чітко висловився президент України, зокрема, під час саміту G20.

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