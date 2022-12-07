За уточненими даними, протягом 4 грудня у Запорізькій області поранено 70 окупантів та знищено до 20 одиниць техніки, - Генштаб
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію про уточнені втрати російських окупантів у Запорізькій області 4 грудня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу.
"Противник зазнає втрат, відтак 4 грудня у Запорізької області в результаті вогневого ураження було знищено до 20 одиниць військової техніки противника різного типу, близько 70 окупантів отримали поранення", - зазначається у повідомленні.
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«Сообщения о значительных атаках по двум российским аэродромам - новый и опасный поворот в войне на Украине. Один из взрывов произошел на авиабазе Энгельс-1 в Саратовской области, другой - в Дягилево в Рязанской области - оба в сотнях миль от границы России с Украиной», - написал он в своей колонке в Bloomberg.
Он подчеркнул, что БПЛА не могли лететь с Украины, поскольку они столкнулись бы несколько раз с российскими системами противовоздушной обороны (ПВО). ЗЫ... Типо , у кацапов есть ПВО тока со стороны Украины... Каароч, спасибо за подсказку.
«До аэродрома Энгельс, расположенного под Саратовом, из ближайшей точки Казахстана всего-навсего 150 километров», - отметил Хатылев в беседе с «МК».
2) Батальон СС"ГАЛИЧИНА" - направление националистов (старые офицеры первой мировой , воевавших на стороне Австро-Венгоии проти роис империи), которые на гитлеровском мечтали влезть на трон.
3)Бандеровцы - имели в хвост и в гриву коммуно-фашистов и их приспешников.