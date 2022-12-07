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Новини Агресія Росії проти України Війна
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За уточненими даними, протягом 4 грудня у Запорізькій області поранено 70 окупантів та знищено до 20 одиниць техніки, - Генштаб

рф,армія,найманці

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію про уточнені втрати російських окупантів у Запорізькій області 4 грудня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу.

"Противник зазнає втрат, відтак 4 грудня у Запорізької області в результаті вогневого ураження було знищено до 20 одиниць військової техніки противника різного типу, близько 70 окупантів отримали поранення", - зазначається у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У лікарні окупованої Луганщини доставлено 300 поранених росіян, - Генштаб

Автор: 

Генштаб ЗС (6528) Запорізька область (3583) втрати (4392)


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Топ коментарі
+8
Кацапы брешут, подменяя понятия: "Войска СС, в состав которых входила дивизия «Галичина», решением Нюрнбергского трибунала признаны преступной организацией"... ЗЫ... Кацапы умолчали, шо Нюрнберг не признал СС"Галичина преступной организацией. Наоборот, признал пострадавшей стороной от коммунофашистов.
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07.12.2022 03:08
+6
А вбито скільки? Чи у нас стали використовувать виключно "нелетальну" зброю? Поранені - теж добре Це "морока" для медиків, а пізніше - для держави (пенсії, реабілітація, злочинність, викликана поствоєнним синдромом та інше) Але частина виліковується і повертається вбивать А от вбиті - вже не встануть!
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07.12.2022 02:36
+6
Военный эксперт Роман Свитан утверждает, что на данный момент Россия в войне против Украины потеряла около трети своей авиации, что не так критично. А вот с летным составом хуже: погибло уже около 2/3 профессиональных летчиков.
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07.12.2022 02:40
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А вбито скільки? Чи у нас стали використовувать виключно "нелетальну" зброю? Поранені - теж добре Це "морока" для медиків, а пізніше - для держави (пенсії, реабілітація, злочинність, викликана поствоєнним синдромом та інше) Але частина виліковується і повертається вбивать А от вбиті - вже не встануть!
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07.12.2022 02:36 Відповісти
Военный эксперт Роман Свитан утверждает, что на данный момент Россия в войне против Украины потеряла около трети своей авиации, что не так критично. А вот с летным составом хуже: погибло уже около 2/3 профессиональных летчиков.
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07.12.2022 02:40 Відповісти
КАЦАПЫ намекивают , шо они запугивают: "Киев, который отрицает свою причастность к атакам на военные аэродромы в России, без сомнения продолжит наносить подобные удары по ее значимым объектам. Данные атаки указывают на новый и опасный поворот в конфликте на Украине. Об этом заявил бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис".
«Сообщения о значительных атаках по двум российским аэродромам - новый и опасный поворот в войне на Украине. Один из взрывов произошел на авиабазе Энгельс-1 в Саратовской области, другой - в Дягилево в Рязанской области - оба в сотнях миль от границы России с Украиной», - написал он в своей колонке в Bloomberg.
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07.12.2022 02:52 Відповісти
Истерики кацапов: «Данилов на днях откровенно заявил, что оружие его стране необходимо, поскольку русских "просто нужно уничтожить, чтобы они перестали существовать, как страна". Садиться же с Москвой за стол переговоров, как выразился господин Данилов, "недостойно украинского народа", - отметил постпред. Я думаю, будет излишним пояснять, что мы не можем не реагировать на такую ненавистническую риторику Киева и будем противостоять его враждебным действиям, в том числе осуществляя удары по инфраструктуре, которая используются в целях военного снабжения, логистики и связи украинских вооруженных формирований. Иными словами, будем ослаблять военный потенциал режима Зеленского», - заключил Небензя.
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07.12.2022 02:56 Відповісти
Данілову лайк!
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07.12.2022 05:22 Відповісти
кацапи і небензе їдуть вслід за їхнім кораблем !!!
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07.12.2022 07:32 Відповісти
Фобии или отмазка кацапов: "Украинские реактивные БПЛА, накануне сбитые над территориями военных аэродромов в Саратовской и Рязанской областях, могли быть запущены с территории Казахстана. Об этом сегодня, 6 декабря, заявил эксперт Сергей Хатылев, https://military.pravda.ru/news/1777108-sergei_khatylev_vsu_kazakhstan/ передает Pravda.Ru .
Он подчеркнул, что БПЛА не могли лететь с Украины, поскольку они столкнулись бы несколько раз с российскими системами противовоздушной обороны (ПВО). ЗЫ... Типо , у кацапов есть ПВО тока со стороны Украины... Каароч, спасибо за подсказку.

«До аэродрома Энгельс, расположенного под Саратовом, из ближайшей точки Казахстана всего-навсего 150 километров», - отметил Хатылев в беседе с «МК».
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07.12.2022 03:01 Відповісти
Взагалі-то від кордону з Казахстаном (Уральська область - "ближня точка") до Енгельса - більше 300 км - я служив там До Рязані - всі 500 Звідки взяті "150 км" - не зрозуміло
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07.12.2022 03:56 Відповісти
150 км - кацапы так рассуждают. эта тега из ихних ресурсов.
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07.12.2022 08:34 Відповісти
Ну а я назвав реальну відстань
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07.12.2022 15:02 Відповісти
Кацапы брешут, подменяя понятия: "Войска СС, в состав которых входила дивизия «Галичина», решением Нюрнбергского трибунала признаны преступной организацией"... ЗЫ... Кацапы умолчали, шо Нюрнберг не признал СС"Галичина преступной организацией. Наоборот, признал пострадавшей стороной от коммунофашистов.
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07.12.2022 03:08 Відповісти
дивізія СС "Галичина" це Герої України що зі зброєю в руках боролися за вільну і незалежну Україну проти червоного комуно-нацистького, совково-кацапського окупаційного біонепотребу !!!
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07.12.2022 07:30 Відповісти
Я бы так не буксовал... Простые люди(необразованные) мож и да. Но они, ко всему, шо были при СС, но были еще и мельниковцами. А бандеровцы считали врагами не только коммунофашистов, но и их приспешников (мельниковцев, отряд боровца). Тогда было три варианта националистов: 1) националисты от украинского правительства в изгнании - отряд боровца с его первой УПА от 1941-го года, о которой после 1941-го года никто ничего не слышал. Вскоре отряд Боровца примкнул кСС-мельниковцам. Но был разбит в мотлох бандеровцами, часть отряда Боровца примкнула к УПА Бандеры).
2) Батальон СС"ГАЛИЧИНА" - направление националистов (старые офицеры первой мировой , воевавших на стороне Австро-Венгоии проти роис империи), которые на гитлеровском мечтали влезть на трон.
3)Бандеровцы - имели в хвост и в гриву коммуно-фашистов и их приспешников.
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07.12.2022 08:45 Відповісти
на гитлеровском коне
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07.12.2022 08:48 Відповісти
Кацапы понимают, шо они -недоразвитые, при этом хызуються собов: "На Западе считают Россию недоразвитым и технологически отсталым государством, поэтому там искренне удивляются тому, что у нее до сих пор не закончились высокоточные ракеты. Об этом заявил военный эксперт Виктор Литовкин, комментируя разочарование США тем, что российский ВПК продолжает создавать крылатые ракеты, несмотря на санкции".
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07.12.2022 03:19 Відповісти
Можно цеплять на дрон устройство, как на пушке, что дроны перехватывает, чтобы можно было дронами ловить дронов и забирать их себе. сбивать прошлую связь или глушить и перехватить управление на себя и забирать для ВСУ!
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07.12.2022 03:35 Відповісти
Дык, на сбой с курса или на глюк программы, может быть установлена система на самоуничтожение.
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07.12.2022 03:39 Відповісти
 
 