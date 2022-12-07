За уточненими даними, протягом 4 грудня у Запорізькій області поранено 70 окупантів та знищено до 20 одиниць техніки, - Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію про уточнені втрати російських окупантів у Запорізькій області 4 грудня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу.

"Противник зазнає втрат, відтак 4 грудня у Запорізької області в результаті вогневого ураження було знищено до 20 одиниць військової техніки противника різного типу, близько 70 окупантів отримали поранення", - зазначається у повідомленні.

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