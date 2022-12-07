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США не заважають Україні розвивати потужності для ударів великої дальності, - Пентагон

остін

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Штати не працюють над тим, щоб завадити Україні розробити свої власні засоби завдання ударів великої дальності, які потенційно можуть бути націлені на територію РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Так глава Пентагону відреагував на озвучені 6 грудня високопосадовцем Держдепу США припущення, що за недавніми ударами безпілотників по двох російських авіабазах стоїть Україна. У коментарі також він прямо звинуватив президента РФ Володимира Путіна у скоєнні воєнних злочинів, завдаючи ударів по цивільному населенню та інфраструктурі в Україні.

"Ми не працюємо над тим, щоб перешкодити Україні розвивати свій власний потенціал", - сказав Остін.

Заступник держсекретаря з політичних питань Вікторія Нуланд заявила, що "ніхто не взяв на себе відповідальність" за удари безпілотників, але додала, що "український народ неймовірно винахідливий; вони роблять свої власні безпілотники, повітряні та морські, які є неймовірно ефективними".

Крім того, держсекретар Ентоні Блінкен заявив у вівторок, що Штати "не заохочували" українців завдавати ударів по території РФ. Виступаючи на пресконференції з міністром оборони Ллойдом Остіном та їхніми австралійськими колегами, Блінкен сказав, що йому відомо про повідомлення про удари безпілотників по території Росії, але жодної додаткової інформації він не має.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Резніков відразу після атаки РФ зв’язався з Остіном: говорили про посилення ППО

Автор: 

Пентагон (1417) США (22643) Остін Ллойд (521)


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Топ коментарі
+23
Всё верно! Такие ударные средства можно купить в любом НАТОвском военторге!
Кроме того, сами украинцы могут откопать их в шахтах, лесах, лесопосадках и собрать на любой СТО !
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07.12.2022 06:44
+13
тонкий троллінг сквирт на морду
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07.12.2022 06:55
+12
Американский юмор неподражаем.
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07.12.2022 07:02
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Всё верно! Такие ударные средства можно купить в любом НАТОвском военторге!
Кроме того, сами украинцы могут откопать их в шахтах, лесах, лесопосадках и собрать на любой СТО !
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07.12.2022 06:44 Відповісти
Є Kit car, а ще є Kit bpla ))))
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07.12.2022 08:26 Відповісти
тонкий троллінг сквирт на морду
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07.12.2022 06:55 Відповісти
Американский юмор неподражаем.
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07.12.2022 07:02 Відповісти
та да, дякуємо США, ще вони не заважають американським компаніям American Freescale Semiconductor, Analog Devices, Freescale Semiconductor, Digi International та багатьлм іншим не заважати нам розвивати потужності для ударів великої дальності.
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07.12.2022 07:04 Відповісти
Ото б ще не заважали допомагати розвивати!
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07.12.2022 07:16 Відповісти
думали что палки в колеса . а оказалось хаймерсы...
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07.12.2022 07:39 Відповісти
В советское время ходила шутка: работаю на швейном заводе; натаскал детали, дома собрал - получился пулемет🤔.
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07.12.2022 08:02 Відповісти
На 9й місяць хотілось би вже щоб були власноо виробництва балістичні ракети, наприклад Гром 2, та крилаті ракети, типу Нептун для наземних цілей.
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07.12.2022 09:08 Відповісти
Мы могли бы конечно развивать свою ракетную программу, но где же мы тогда возьмём деньги на асфальт?
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07.12.2022 09:14 Відповісти
асфальт из истинных русских танковых телег и ерапланов ну оччень долговечен. ну а украинские дороги только для украинских танков.
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07.12.2022 09:26 Відповісти
США не заважають Україні розвивати потужності

Добрі вони до нас!
(сякається розчулено)
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07.12.2022 09:54 Відповісти
 
 