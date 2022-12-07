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У Польщі запустили кампанію зі збору коштів на зимову форму для українських військових

зима,зсу

У Польщі у вівторок запустили кампанію зі збору коштів на закупівлю зимового спорядження для бійців бронетанкової бригади імені Пшецлава Ланцкоронського, яка створюється в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Польське радіо".

Керівник аукціону zrzutka.pl, через який здійснюється збір коштів, Бартош Янович на пресконференції повідомив, що українська сторона звернулася з ініціативою провести аукціон пам'ятних речей, пожертвуваних спортсменами.

Серед іншого, на аукціон були виставлені передані українськими боксерами Віталієм та Володимиром Кличками і Василем Ломаченком пам’ятні предмети, а також речі, передані польським футболістом Ґжегожем Крихов'яком.

Організатори хочуть заохотити інших польських та українських спортсменів, а також спортсменів з інших країн пожертвувати на аукціон свої кубки чи спортивні пам’ятні речі.

Донори, які пожертвують найбільшу суму, отримають, зокрема, світлини з автографами братів Кличків чи бутси Ґжеґожа Крихов’яка.

До діяльності з просування аукціону також долучився благодійний Фонд Кульських, який від початку повномасштабного вторгнення РФ передає в Україну медичну допомогу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Литва передасть ЗСУ зимовий одяг на суму понад два мільйони євро

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зима (150) Польща (8489) допомога (8322) ЗСУ (7519)


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шо, опять?
Резніков !!!....
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07.12.2022 07:19 Відповісти
Ви гроші отримуєте,купляйте собі форму.
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07.12.2022 07:34 Відповісти
Надеюсь, что орденоносные члены (я таки интеллигентный человек ) из "Квартала 95" внесут свою посильную лепту. По 2 - 3 злотых оторвут от себя. Впрочем - мечты вот наша слабость.
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07.12.2022 07:45 Відповісти
У Польщі не дивляться єдиний тєлємарахвон і кацапомовний Фрідом? 😲 Тоді вони не чули звяви зелених владоможців різних калібрів, що зимової форми вони вже настарали на чотири українські армії? 🤔
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07.12.2022 07:52 Відповісти
Це якась ганьба для нашого зеленого МО.
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07.12.2022 07:53 Відповісти
Interesno kto takaja jest pevica Loboda?V Litve jej otkazali organizatori pet,tak skazala v sud podast.Mozet nasi pereputali ne tu zabanili?
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07.12.2022 08:17 Відповісти
Все вірно! Лобода - російська підстилки! Гнида - ніякого патріотизму, суцільна вата! Як на мене, то гімно, як і людина, так і співачка!
Польща - респект!
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07.12.2022 14:40 Відповісти
... Литва - респект братам!
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07.12.2022 14:41 Відповісти
Предслав Лянцкоронський гербу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B0_(%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B1) Задора (інколи Предослав, Предислав, Прецлав, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 пол. Przecław, Krzesław Lanckoroński herbu Zadora; ймовірно, у 1480-тіhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9B%D1%8F%D0%BD%D1%86%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9#cite_note-%D0%9C%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BA_402-1 [1] чи[https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F:%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0 джерело? ] - https://uk.wikipedia.org/wiki/10_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F 10 червня https://uk.wikipedia.org/wiki/1531 1531 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9B%D1%8F%D0%BD%D1%86%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9#cite_note-K_50-2 [2] ,[https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F:%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0 джерело? ]) - королівський https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%82%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80 ротмістр і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0 староста https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BC%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA хмільницький https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9B%D1%8F%D0%BD%D1%86%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9#cite_note-K9-3 [3] . Згідно з деякими джерелами, перший https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BA козацький низовий запорізький https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD гетьман . У народних думах відомий як https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8F%D1%85%D0%B8 Лях Сердечний.

У https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B8 Літописі Григорія Грабянки згадується двічі.
… так року 1506, першим козацьким гетьманом був Предослав Лянцкоронський, …https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9B%D1%8F%D0%BD%D1%86%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9#cite_note-5 [5] Року 1506 гетьманом війська запорізького був Прецслав Лянцкоронський, людина з сенаторського роду. Він багато разів щасливо воював з козаками землю османську.

У часи цього гетьмана, за польського короля Сигізмунда І Старого, за вислуги козакам виділено землю коло Дніпра (вона була відбита в https://uk.wikipedia.org/wiki/1340 1340 р. польським королем Казимиром першим у руських землях) і даровано їм всякі вольності.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9B%D1%8F%D0%BD%D1%86%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9#cite_note-6 [6]

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07.12.2022 08:47 Відповісти
 
 