У Польщі запустили кампанію зі збору коштів на зимову форму для українських військових

У Польщі у вівторок запустили кампанію зі збору коштів на закупівлю зимового спорядження для бійців бронетанкової бригади імені Пшецлава Ланцкоронського, яка створюється в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Польське радіо".

Керівник аукціону zrzutka.pl, через який здійснюється збір коштів, Бартош Янович на пресконференції повідомив, що українська сторона звернулася з ініціативою провести аукціон пам'ятних речей, пожертвуваних спортсменами.

Серед іншого, на аукціон були виставлені передані українськими боксерами Віталієм та Володимиром Кличками і Василем Ломаченком пам’ятні предмети, а також речі, передані польським футболістом Ґжегожем Крихов'яком.

Організатори хочуть заохотити інших польських та українських спортсменів, а також спортсменів з інших країн пожертвувати на аукціон свої кубки чи спортивні пам’ятні речі.

Донори, які пожертвують найбільшу суму, отримають, зокрема, світлини з автографами братів Кличків чи бутси Ґжеґожа Крихов’яка.

До діяльності з просування аукціону також долучився благодійний Фонд Кульських, який від початку повномасштабного вторгнення РФ передає в Україну медичну допомогу.

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