У Польщі запустили кампанію зі збору коштів на зимову форму для українських військових
У Польщі у вівторок запустили кампанію зі збору коштів на закупівлю зимового спорядження для бійців бронетанкової бригади імені Пшецлава Ланцкоронського, яка створюється в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Польське радіо".
Керівник аукціону zrzutka.pl, через який здійснюється збір коштів, Бартош Янович на пресконференції повідомив, що українська сторона звернулася з ініціативою провести аукціон пам'ятних речей, пожертвуваних спортсменами.
Серед іншого, на аукціон були виставлені передані українськими боксерами Віталієм та Володимиром Кличками і Василем Ломаченком пам’ятні предмети, а також речі, передані польським футболістом Ґжегожем Крихов'яком.
Організатори хочуть заохотити інших польських та українських спортсменів, а також спортсменів з інших країн пожертвувати на аукціон свої кубки чи спортивні пам’ятні речі.
Донори, які пожертвують найбільшу суму, отримають, зокрема, світлини з автографами братів Кличків чи бутси Ґжеґожа Крихов’яка.
До діяльності з просування аукціону також долучився благодійний Фонд Кульських, який від початку повномасштабного вторгнення РФ передає в Україну медичну допомогу.
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Резніков !!!....
Польща - респект!
У https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B8 Літописі Григорія Грабянки згадується двічі.
… так року 1506, першим козацьким гетьманом був Предослав Лянцкоронський, …https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9B%D1%8F%D0%BD%D1%86%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9#cite_note-5 [5] Року 1506 гетьманом війська запорізького був Прецслав Лянцкоронський, людина з сенаторського роду. Він багато разів щасливо воював з козаками землю османську.
У часи цього гетьмана, за польського короля Сигізмунда І Старого, за вислуги козакам виділено землю коло Дніпра (вона була відбита в https://uk.wikipedia.org/wiki/1340 1340 р. польським королем Казимиром першим у руських землях) і даровано їм всякі вольності.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9B%D1%8F%D0%BD%D1%86%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9#cite_note-6 [6]