За минулу добу росіяни поранили 3 мирних жителів Донеччини, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

Окупаційні війська РФ за минулу добу поранили 3 цивільних жителів у Донецькій області.

Про це повідомив очільник ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"За 6 грудня стало відомо про 3 цивільних, поранених росіянами на Донеччині: у Бахмуті, Павлівці та Кураховому", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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