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За минулу добу росіяни поранили 3 мирних жителів Донеччини, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

Окупаційні війська РФ за минулу добу поранили 3 цивільних жителів у Донецькій області.

Про це повідомив очільник ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"За 6 грудня стало відомо про 3 цивільних, поранених росіянами на Донеччині: у Бахмуті, Павлівці та Кураховому", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Також читайте: За минулу добу росіяни поранили 2 мирних жителів Донеччини, - ОВА

За минулу добу росіяни поранили 3 мирних жителів Донеччини, - ОВА 01

Автор: 

жертви (1785) Донецька область (8381) Кириленко Павло (907)


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Щось довго тушать "нефтенакопитель" у Курську Здається мені, що то не "стічна яма з нафтовою плівкою", а склад ПММ аеропорту А це вже серйозно: аеродрому І класу - ******* мінімум місяців на 5-6 Бо відновить паливний склад таких розмірів - треба починать з бетонних фундаментів паливних танків Тобто навіть не "з нуля" - розчистка території теж вимагає часу Тобто, на півроку аеродромний комплекс паралізований
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07.12.2022 08:40 Відповісти
 
 