У Білорусі зростає невдоволення серед військових через загрозу втягування республіки у війну проти України, - Генштаб

На полігонах Білорусі триває підготовка ворожих підрозділів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

"На полігонах Республіки Білорусь триває підготовка ворожих підрозділів. Ця країна продовжує підтримувати збройну агресію Російської Федерації проти України, надаючи територію та повітряний простір для завдання ракетних і авіаційних ударів.

Зростає невдоволення діяльністю військово-політичного керівництва Білорусі серед військовослужбовців прикордонної служби та збройних сил цієї країни, через загрозу втягування республіки у війну з Україною", - йдеться в повідомленні.

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