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Новини Агресія Росії проти України Війна
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У Білорусі зростає невдоволення серед військових через загрозу втягування республіки у війну проти України, - Генштаб

білорусь

На полігонах Білорусі триває підготовка ворожих підрозділів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

"На полігонах Республіки Білорусь триває підготовка ворожих підрозділів. Ця країна продовжує підтримувати збройну агресію Російської Федерації проти України, надаючи територію та повітряний простір для завдання ракетних і авіаційних ударів.

Зростає невдоволення діяльністю військово-політичного керівництва Білорусі серед військовослужбовців прикордонної служби та збройних сил цієї країни, через загрозу втягування республіки у війну з Україною", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

Білорусь (7926) Генштаб ЗС (6528)


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Топ коментарі
+7
І особливо недовольних ~15000, які погодилися воювати з українцями за гроші.
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07.12.2022 08:29
+7
у білорусів вистачає пенду тільки на приготування пюре.
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07.12.2022 08:34
+6
У зв'язку з подіями в енгельсі на раше на відстані 500-600 км від України, хотілося б передати цю мапу картопельфюреру, з території якого рашисти продовжують запускати ракети.
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07.12.2022 08:37
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Починають здогадуватись ?
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07.12.2022 08:28 Відповісти
І особливо недовольних ~15000, які погодилися воювати з українцями за гроші.
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07.12.2022 08:29 Відповісти
Треба попросить білоруських партизан знайти спискі ціх 1500
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07.12.2022 08:38 Відповісти
яких ..яких партизан? білоруси партизанять тільки на кухнях і під спідницею жінки
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07.12.2022 09:21 Відповісти
Ви спочатку знайдіть хоч одного «білоруського партизана»!
Впевнений, це буде робота ще та!
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07.12.2022 09:55 Відповісти
У белорусов один только выход это вытурить орков и попросить помощи у ВСУ и НАТО ну и бульбофюрера убрать.
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07.12.2022 08:30 Відповісти
у білорусів вистачає пенду тільки на приготування пюре.
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07.12.2022 08:34 Відповісти
А як зросте невдолення у цівільних , як дізнаються ЩО УКРАЇНА МОЖЕ НАКРИТИ БІЛАРУСЬ
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07.12.2022 08:35 Відповісти
У зв'язку з подіями в енгельсі на раше на відстані 500-600 км від України, хотілося б передати цю мапу картопельфюреру, з території якого рашисти продовжують запускати ракети.
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07.12.2022 08:37 Відповісти
От-от! "Бульбофюрер" карти з "напрямами нанесення ударів" любить показувать От і ми йому покажемо!
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07.12.2022 08:43 Відповісти
Невдоволення i що цi пiдху.ловники пiдуть проти бульбофюрера. Сраколизами були i ними залишуться.
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07.12.2022 08:36 Відповісти
Кого мочить проще

Украинцев или своих "силовиков"?
Думаю понятно что ментов
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07.12.2022 08:44 Відповісти
Они ментов после выборов боялись мочить.
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07.12.2022 08:50 Відповісти
Другая ситуация когда выбор уже стоит

В окопы под обстрелы идти непонятно за кого и что

Это даже не 2МВ (ВОВ) когда реально напали
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07.12.2022 09:02 Відповісти
білоруси мабуть не хочуть зватись кацапосябрами
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07.12.2022 08:42 Відповісти
Яке там невдоволення?
Тявкають, як шавкі дворові, а як що, одразу в кущі!
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07.12.2022 08:48 Відповісти
Самі по собі білоруси нікуди не підуть. Можуть піти рашисти з їх території повторно.
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07.12.2022 08:53 Відповісти
думаю, вірогідні три сценарії розвитку подій: бульбофюрер відчує, що кремлівська рука в його дупі вже не настільки сильна, як раніше, і спробує обнулити всі борги перед ******, і ми не впізнаємо цього енергійного прихильника європейських цінностей взагалі і української територіальної цілісності зокрема. другий: він же спробує направити своїх бійців за руським військовим кораблем і отримає саботаж цього наказу різного ступеню демонстративності. ну і третій - хиткий баланс сьогодення.
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07.12.2022 08:55 Відповісти
Бульбандія то країна "тєрпіл" ще з радянських часів. На Україні завжди був спротив - що з громадянської війни, що в роки другої світової, що після неї, що в часи брєжневського режиму багато дисидентів з України, і що в наш час. А бульбандія що?? вийшли на мітинги і розбіглись по хатам мовчати і дивитись кацапських пропогандистів по ТВ?
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07.12.2022 09:34 Відповісти
Лукашенко - верный союзник Путина
Про ошибочный подход в оценке действий Лукашенко
https://www.facebook.com/pavel.latushka/videos/709179617488826
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07.12.2022 10:52 Відповісти
Мені видається, що "військово-політичному керівництву" глибоко начхати на це невдоволення.
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07.12.2022 11:50 Відповісти
 
 